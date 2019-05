Στις 20 Ιουνίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες η νέα ταινία του Λικ Μπεσόν

Mαζί με την έξοδο της στις ΗΠΑ θα δούμε στις Ελληνικές αίθουσες τη νέα ταινία του καταξιωμένου Γάλλου σκηνοθέτη και παραγωγού Λικ Μπεσόν με τίτλο «Anna» που διαφημίζεται ως ένα ανατρεπτικό κατασκοπικό θρίλερ που θα κόψει την ανάσα. Το φιλμ θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Ιουνίου σε διανομή της Odeon.

Στην ταινία όπου ο 60χρονος Luc Besson έχει γράψει και το σενάριο, πρωταγωνιστούν η 27χρονη Ρωσίδα σούπερ μόντελ και ηθοποιός Sasha Luss στον κεντρικό ρόλο, καθώς και ο 40χρονος Ουαλός σταρ Luke Evans, ο Cillian Murphy και η βραβευμένη με Όσκαρ Helen Mirren.

Λίγα λόγια για την ταινία «Anna»:

Πίσω από την καθηλωτική ομορφιά της Άννα Πολιάτοβα κρύβονται σκοτεινά μυστικά που θα την οδηγήσουν στον επικίνδυνο κόσμο της κατασκοπείας. Το «Anna» είναι μια σύγχρονη ταινία δράσης από τον θρυλικό σεναριογράφο, παραγωγό και σκηνοθέτη Λικ Μπεσόν του «Λεόν», της «Lucy», του «5ου στοιχείου», της «Ζαν Ντ’ Αρκ» με τη Μίλα Γιόβοβιτς & του «Απέρνατου Γαλάζιου» που είχε γυριστεί στην Αμοργό. Με ένα καστ πολλών αστέρων, ανατροπές και εντυπωσιακή πλοκή, το «Anna» έρχεται για να κόψει την ανάσα.

Να προσθέσουμε πως η «Anna» είναι η ολοκαίνουρια ταινία του Μπεσόν, 2 χρόνια μετά τη διαστημική περιπέτεια «Valerian and the City of a Thousand Planets».

Διάρκεια: 118 λεπτά.

Το φιλμ αναμένεται να το δούμε κι εδώ στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ