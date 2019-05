Ξεκινά να παίζεται και στην Πάτρα το υπερηρωικό φιλμ τρόμου, "Brightburn - Ζωντανή κόλαση"

Πρεμιέρα κάνει την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 στην Ελλάδα η ταινία «Brightburn: Ζωντανή Κόλαση» σε διανομή της Feelgood και θα προβληθεί όπως είδαμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Το υπερηρωικό αυτό φιλμ τρόμου με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας μας έρχεται από τον παραγωγό και διορατικό σκηνοθέτη της ταινίας «Φύλακες του Γαλαξία», James Gunn. Η σκηνοθεσία είναι του David Yarovesky.

Μετά από πολλές άκαρπες προσπάθειες να συλλάβει, τα όνειρα της Tori (στο ρόλο η Elizabeth Banks) γίνονται πραγματικότητα με τον ερχομό ενός μυστηριώδους μωρού. O Brandon (Jackson A. Dunn) μοιάζει να ενσαρκώνει ό,τι επιθυμούσε η Tori και ο σύζυγος της Kyle (David Denman). Είναι έξυπνος, ταλαντούχος και γεμάτος περιέργεια για τον κόσμο. Αλλά, όσο πλησιάζει την εφηβεία, ο Brandon εκδηλώνει σκοτεινές δυνάμεις και η Tori αμφιβάλλει για τον ίδιο της τον γιο.

Όταν ο Brandon αρχίσει να συμπεριφέρεται τρομαχτικά, οι πιο κοντινοί του βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο, αφού από παιδί θαύμα μεταμορφώνεται σε μοχθηρό αρπακτικό.

Το Brightburn: Ζωντανή Κόλαση, σε παραγωγή όπως προείπαμε, του ταλαντούχου James Gunn, σκηνοθέτη των Guardians of the Galaxy της Μάρβελ, παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα ανατρεπτικό, ριζοσπαστικό κινηματογραφικό είδος: το υπερηρωικό θρίλερ τρόμου. Σκηνοθετημένο από τον David Yarovesky (The Hive), σε σενάριο Brian και Mark Gunn, το «Brightburn: Ζωντανή Κόλαση» θυμίζει όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, μία απολαυστική horror εκδοχή του μύθου Superman: Τι θα γινόταν αν ένα προικισμένο παιδί από έναν άλλο κόσμο προσγειωνόταν στη Γη, αλλά αντί να γίνει ήρωας προς όφελος της ανθρωπότητας, εξελιχθεί σε κάτι επικίνδυνο και νοσηρό;

Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Elizabeth Banks (Ηunger Games, Pitch Perfect) στο πλάι του ανατριχιαστικά πειστικού, νεαρού Jackson A. Dunn.

Διάρκεια: 91 λεπτά.