Έρχεται 11 Απριλίου στην Ελλάδα το "Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας 3"

Στις 11 Απριλίου 2019 θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες η παιδική ταινία «Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας 3 – How to train your dragon 3, the hidden world» σε σκηνοθεσία: Ντιν ντε Μπλουά.

Σενάριο: Ντιν ντε Μπλουά, Κρεσίντα Κάουελ.

Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια το κοινό θα ακούσει τις φωνές των:

Ψάρης - Βαγγέλης Ευαγγέλου, Άστριντ - Ηρώ Μπέζου, Γκρίμελ - Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Πέτρα - Γιώτα Μηλίτση, Μύξαρχος - Πάνης Καλοφωλιάς, Σκόρδος - Φώτης Πετρίδης, Πέτρας - Δημήτρης Μάριζας, Λέπιας - Φοίβος Ριμένας, Βάλκα - Ιφιγένεια Στάικου & Στωικός Νίκος Παπαδόπουλος.

Απόδοση ελληνικών διαλόγων: Πάνυ Ναούμ

Προσαρμογή/Σκηνοθεσία: Πέτρος Δαμουλής

Διάρκεια: 104 λεπτά.

Το σινεfranchise του «Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας» ολοκληρώνεται με τη νέα ταινία.

Για τους περισσότερους θεατές και κριτικούς, πρόκειται για μια από τις καλύτερες animation ταινίες στην ιστορία του στούντιο της DreamWorks.

Μια επικών διαστάσεων και ψυχαγωγική ιστορία για την ουσία της ενηλικίωσης, για το κουράγιο απέναντι στην απειλή του «αγνώστου», για την ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό και για την αποδοχή. Αυτό που ξεκίνησε ως μια απίθανη φιλία ανάμεσα σε έναν έφηβο Βίκινγκ και σε έναν τρομερό δράκο, έχει εξελιχθεί σε μια επική περιπέτεια που μάγεψε τους θεατές και φέτος απογειώνεται στο τρίτο και τελευταίο μέρος!

Στη νέα ταινία, ο επικεφαλής και κυβερνήτης του Μπερκ, έχοντας την Άστριντ στο πλευρό του, έχει δημιουργήσει μια καλά κρυμμένη ουτοπία δράκων, όπου μπορούν να ζουν ελεύθεροι και σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον τους. Όμως, ο κίνδυνος δεν θα αργήσει να εμφανιστεί και η πιο σκοτεινή απειλή θα ταράξει την ισορροπία της καλά κρυμμένης αυτής πόλης, όσο και του νησιού Μπερκ.

Ο Ψάρης και ο Φαφούτης καλούνται να αφήσουν την ασφάλεια του μοναδικού σπιτιού που έχουν γνωρίσει, για ένα δύσκολο ταξίδι με προορισμό τη συναρπαστική μάχη σε μυθικούς κόσμους, απέναντι στο τρομερό κακό που απειλεί τους πάντες.

Το πεπρωμένο τους θα είναι να παλέψουν ενωμένοι, με αυταπάρνηση, μέχρι τα βάθη της Γης, για όλες τις «αξίες» που έχουν αποκτήσει μαζί στις περιπέτειές τους και για όλα όσα έχουν μάθει να θεωρούν «ιδανικά». Κάπως έτσι θα δοκιμαστεί καθοριστικά και η δύναμη της φιλίας τους.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ολοκλήρωση της τριλογίας είναι ένα κερδισμένο στοίχημα για τον δημιουργό Ντιν ντε Μπλουά, ο οποίος συνεργάστηκε ξανά με τους παραγωγούς Μπράντφορντ Λιούις (Ratatouille, ANTZ) και Μπόνι Άρνολντ (Toy Story, Tarzan) σε αυτή την ταινία. Φυσικά οι χαρακτήρες και η ιστορία τη ταινίας βασίζονται στην παγκοσμίως γνωστή και πετυχημένη σειρά παιδικών βιβλίων της Κρεσίντα Κάουελ, με τίτλο «Πώς να Εκπαιδεύσετε Τον Δράκο Σας».

Ο αρχιτέκτονας της animation ψυχαγωγίας, Ντιν ντε Μπλουά, είχε το πάθος να κατασκευάσει ονειρικές μάχες και ηρωικές ιστορίες για τη μεγάλη οθόνη, όμως πάντα φρόντιζε να προκρίνει στην ιστορία τον ανθρώπινο παράγοντα και το πηγαίο συναίσθημα των εικόνων του.

Ο ηρωικός ονειρόκοσμος του Ψάρη και του Φαφούτη δεν περιέχει μόνο φαντασμαγορικά μέρη και συναρπαστικές περιπέτειες, αλλά διαθέτει «ενήλικο» συναίσθημα, μιλάει για την αποξένωση, για την ενηλικίωση και για τη δύναμη της απώλειας. Η απειλή της ενάρετης ζωής έρχεται από τον αμοραλισμό των «κακών» και η απάντηση στα δεινά δεν είναι απλώς μια ηρωική πράξη, αλλά είναι προϊόν αγνής φιλίας και εμπιστοσύνης.

Τα μυθικά πλάσματα και οι δράκοι καλούνται να συναντήσουν το πεπρωμένο τους και οι ήρωες θα δεθούν με έναν άυλο δεσμό που τους κρατάει για πάντα μαζί. Η σειρά ταινιών γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία με τα δυο πρώτα μέρη της, έχει διανύσει μια μεγάλη πορεία από το 2006 που άρχισε να παίρνει μορφή μέχρι και σήμερα που φτάνει στο τρίτο και θριαμβευτικό μέρος της. Το ταξίδι του δράκου ήταν μεγάλο και επικό. Η ενηλικίωση του λατρεμένου Φαφούτη έχει πολλά να διδάξει και πολλά να μας θυμίσει για τη χαμένη αθωότητα και για τους αληθινούς δεσμούς αγάπης.

Όλα τα παραπάνω ενσωματώθηκαν στην επική παραγωγή της DreamWorks Animation, που ξεπέρασε τις προσδοκίες της μετά από σκληρή δουλειά σε επίπεδο σχεδιασμού, μετά από πρωτοποριακή χρήση της τεχνολογίας και μετά από χρονοβόρα επιμέλεια στην παραγωγή της ταινίας. Άλλωστε ο καλός ο δράκος κρύβεται στις λεπτομέρειες...

Περισσότεροι από 65.000 δράκοι εμφανίζονται στις επικές σκηνές της ταινίας, με χιλιάδες ειδικά χαρακτηριστικά στους χαρακτήρες (μαλλιά, ρουχισμός, προσωπικά αξεσουάρ κτλ). Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ρεαλιστική απεικόνιση της φωτιάς, σε εκρήξεις και σε αναμμένες δάδες. Ποτέ η φωτιά δεν σχεδιάστηκε τόσο αληθινά σε animation ταινία.

Η εποχή της «κόκκινης μπάλας με ρευστό σχήμα» έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Τα στοιχεία του νερού και της φωτιάς φτιάχνουν έναν φαντασμαγορικό διάκοσμο για την εξέλιξη της τρυφερής και καθηλωτικής περιπέτειας. Ξεχωριστό ρόλο έπαιξε και η μουσική του έμπειρου συνθέτη Τζον Πάουελ, που ηχογραφήθηκε με μια εκατονταμελής ορχήστρα στα Abbey Road Studios του Λονδίνου.

Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι Jay Baruchel, America Ferrera (Astrid), Cate Blanchett (Valka) και ο Kit Harington (Eret).

Το φιλμ θα προβληθεί και σε 3d και αναμένεται να το δούμε κι εδώ στην Πάτρα.

Οι έως τώρα εισπράξεις του είναι εντυπωσιακές και ξεπέρασαν τα 500 εκατ. δολάρια, από τα οποία τα 153 έχουν γίνει στο Αμερικάνικο box office.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ