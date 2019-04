Η ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΗ ΠΑΤΡΙΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ ΠΑΕΙ... EUROVISION

Θεατράλε και πολύ ιδιαίτερο είναι το στυλ του βίντεο κλιπ της φετινής Ελληνικής συμμετοχής στη Γιουροβίζιον που θα φιλοξενηθεί στο Τελ Αβίβ, του «Better love» της Κατερίνας Ντούσκα που επιμελήθηκε η Θεσσαλονικιά Έφη Γούση. Όπως διαβάσαμε η ταλαντούχα Έφη Γούση επέστρεψε από το Παρίσι για να αναλάβει ως Creative Director τη φετινή φιλόδοξη και πραγματικά διαφορετική Ελληνική συμμετοχή στην Eurovision με την Ελληνοκαναδή ερμηνεύτρια Κατερίνα Ντούσκα.

Η Έφη Γούση είναι γεννημένη στην Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος το 2008. Έχει συνεργαστεί με τους Ανδρέα Βουτσινά, Νικήτα Τσακίρογλου, Π. Μιχαηλίδη, Περικλή Χούρσογλου, Κ. Γεράρδο, Α. Μπένετ στο θέατρο και συμμετείχε & σε κινηματογραφικές παραγωγές.

Εκτός από ηθοποιός είναι και σκηνοθέτιδα και φωτογράφος. Μάλιστα το εξαιρετικό της ταλέντο στη φωτογραφία έχει περάσει τα σύνορα της Ελλάδας. Στις αρχές Νοεμβρίου του 2017 η Έφη Γούση συμμετείχε σε έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, με συμμετοχή 80 φωτογράφων από 35 χώρες.

Μιλώντας στο popaganda.gr, είπε πως «τώρα, έχω αφήσει μια μετανάστευση στην μέση. Ήμουν στο Παρίσι κι επέστρεψα να δουλέψω για την ελληνική συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision. Έχω αναλάβει ως Creative Director την ελληνική αποστολή με καλλιτέχνη την Κατερίνα Ντούσκα, την οποία και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Είναι ταλουντούχο πλάσμα η Κατερίνα, με δύναμη και πίστη σε αυτό που κάνει. Νιώθω ότι θα πάμε πολύ καλά! Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποστολής αυτής, θα ήθελα να φύγω και να εξελίξω την δουλειά μου στο εξωτερικό».

Η Εφη Γούση ζει στην Αθήνα τα τελευταία 9 χρόνια και έχει αξιόλογες θεατρικές δουλειές στο ενεργητικό της (έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις Cleansed, Dogville, Fuite or the three sisters, chez Alba, Medea 4.48).

«Τελείωσα διακόσμηση εσωτερικού χώρου αλλά αυτό ήταν κάτι που ο πατέρας μου ήθελε και όχι εγώ. Μετά απ’ αυτό, αποφάσισα να πάρω όλο το ρίσκο και να κάνω αυτό που μου έλεγε το ένστικτό μου, να δώσω εξετάσεις για την δραματική σχολή του ΚΘΒΕ όπου και τελικά πέρασα», είπε στο bovary.gr.

Στο βίντεο κλιπ του "Better love" παίζει και η Πατρινή ηθοποιός Έλλη Τρίγγου.

Η φωτ. είναι του Κώστα Αμοιρίδη.