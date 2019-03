Έφυγε από τη ζωή στα 74 του ο Αμερικανός ηθοποιός Jan-Michael Vincent

O Aμερικανός ηθοποιός Jan-Michael Vincent από το Κολοράντο έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του Vincent που δημοσιοποιήθηκε, έφυγε από τη ζωή μετά από καρδιακή ανακοπή σε νοσοκομείο στο Asheville, της Νότιας Καρολίνα στις 10 Φεβρουαρίου 2019.

Ο Vincent ξεκίνησε την καριέρα του το 1967 κι έκτοτε είχε συμμετάσχει σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ ο πιο χαρακτηριστικός του ρόλος ήταν στο “Airwolf” το 1984.

Η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά, όπου ο Vincent ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής παίχτηκε στην τηλεόραση από το 1984 έως το 1987. Εκείνη την περίοδο, μάλιστα, αμειβόταν με 200.000 δολάρια το επεισόδιο και ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στην Αμερικάνικη τηλεόραση.

Μαζί με τους William Katt και Gary Busey, ο Vincent είχε παίξει από τους βασικούς ρόλους στο φιλμ σε σκηνοθεσία John Milius «Big Wednesday» το 1978 ενώ όπως προείπαμε, η σειρά στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS «Airwolf» που είχε κάνει πρεμιέρα το 1984 και αφορούσε το πλήρωμα ενός high-tech ελικόπτερου, και πρωταγωνιστούσε ο ίδιος, ήταν από τις πιο δημφιλείς εκείνη την περίοδο.

Είχε εμφανιστεί και στο δραματικό φιλμ «Going Home» το 1971, στο φιλμ επιστημονικής φαντασίας του ’77 «Damnation Alley» και στην κωμική περιπέτεια «Hooper» πλάι στον σταρ Burt Reynolds. Ο Vincent όπως διαβάσαμε είχε προταθεί 2 φορές για την Χρυσή Σφαίρα - Golden Globe, για το Going Home και τη σειρά The Winds of War όπου πρωταγωνιστούσε και ο Ρόμπερτ Μίτσαμ.

Ο Vincent είχε θέματα με εξάρτηση από ουσίες ενώ το 2012 έπαθε σοβαρή μόλυνση στο πόδι του και το δεξί του πόδι ακρωτηριάστηκε.

Η τελευταία του εμφάνιση έγινε το 2002 στο thriller «White Boy».