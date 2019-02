Έρχεται 28 Φεβρουαρίου 2019 το slasher φιλμ τρόμου «Happy Death Day 2U – Γενέθλια Θανάτου 2»

Στις 13 Φεβρουαρίου 2019 βγαίνει στις Αμερικάνικες αίθουσες το slasher θρίλερ «Happy Death Day 2U – Γενέθλια Θανάτου 2» που είναι το σίκουελ του «Happy Death Day» που το 2017 είχε σημειώσει αναπάντεχο άνοιγμα στο Αμερικάνικο box-office με 26 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τριήμερο ενώ διεθνώς έφτασε να ξεπεράσει τα 125 εκατομμύρια δολάρια. Στις Ελληνικές αίθουσες θα δούμε το φιλμ στις 28 Φεβρουαρίου 2019 σε διανομή της Tulip entertainment και αναμένεται να έρθει και στην Πάτρα (είδαμε διαφημιστική αφίσα στα Odeon Veso Mare).

Το ημερολόγιο θα κολλήσει ξανά στην ημέρα των γενεθλίων της αποφασιστικής ηρωίδας, όπως και στην πρώτη ταινία. Αυτήν τη φορά, η κεντρική ηρωίδα αντιλαμβάνεται ότι εκείνη η καταραμένη μέρα όπου είχε την ατυχία να δολοφονείται ξανά και ξανά, δεν έμελλε να είναι ότι χειρότερο θα μπορούσε να της έχει συμβεί και πως τα αληθινά της προβλήματα, μόλις αρχίζουν.

Τα γεγονότα του σίκουελ θα πάρουν αδιανόητες διαστάσεις σε μια παράλληλη πραγματικότητα. Η προδιαγεγραμμένη σφαγή της πρώτης ταινίας θα προκαλέσει συνέπειες που θα ξεφύγουν σε ένα παράλληλο σύμπαν και η επιστήμη θα παίξει τον βασικό ρόλο για ένα απρόβλεπτο ταξίδι στον χωροχρόνο – ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι που θα βάφεται ξανά και ξανά με αίμα, με ένα sci-fi προφίλ. Ένα επιστημονικό πείραμα θα δημιουργήσει μια μηχανή που συρρικνώνει τον χρόνο.

Αυτή η μηχανή θα ανοίξει μια τρύπα στην πλοκή της ιστορίας και θα την διασπάσει σε παράλληλες αφηγήσεις, που κρατάνε τον θεατή στην κόψη του ξυραφιού, και φέρνουν τους ήρωες μια ανάσα από την κόψη του... μαχαιριού. Ετσι λοιπόν, η χαριτωμένη αλλά σκληροτράχηλη ηρωίδα της ταινίας, αυτήν τη φορά μπλέκει σε ένα άλυτο κουβάρι παράλληλων πλοκών και εγκλωβίζεται σε μια ατελείωτη λούπα «γενεθλίων» που κάθε φορά την οδηγούν σε μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία από τον μασκοφόρο ψυχοπαθή.

Κάθε επιλογή έχει και τις αντίστοιχες συνέπειες στη φυσική τάξη των πραγμάτων και οι ήρωες θα τις υποστούν με τον πιο μακάβριο, τον πιο διασκεδαστικό και τον πιο αγωνιώδη τρόπο που έχει να προσφέρει ένα καθαρόαιμο slasher movie.

Η κλασική ρομαντική κωμωδία “H Μέρα της Μαρμότας” με τον Μπιλ Μάρει ήταν η βασική πηγή έμπνευσης για το πρώτο φιλμ. Ένα έξυπνο homage που μεταφέρθηκε στο περιβάλλον του teenage φιλμ τρόμου. Αυτήν τη φορά η παλέτα των επιρροών ανοίγει περισσότερο και η αγωνιώδης αφήγηση αντλεί και από την “Επιστροφή Στο Μέλλον”.

Το ευρηματικό και σύνθετο μοντάζ που κατασκευάζει έναν κύβο του Ρούμπικ, οι λεπτές πινελιές εφηβικού ρομάντζου που αποκαλύπτουν έναν μεγάλο έρωτα στο υπόστρωμα της ιστορίας, το αντισυμβατικό χιούμορ και το μπόλικο αίμα, αλληλοσυμπληρώνονται σε ένα χρονικό σπιράλ που θα κερδίσει και θα ψυχαγωγήσει όλους τους θεατές. Αυτήν τη φορά, παρά την χρονική παγίδα στην οποία έχουν πέσει, οι ήρωες θα βρουν έναν αναπάντεχο τρόπο να ορίσουν το πεπρωμένο τους...

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Λάντον.

Με τους: Τζέσικα Ροθ, Ρούμπι Μοντίν, Ρέιτσελ Μάθιους, Ίσραελ Μπρουσάρντ.

Διάρκεια: 100 λεπτά.

*Στο μεταξύ από την Tulip entertainment θα δούμε στις 21 Μαρτίου 2019 ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ το πολυαναμενόμενο φιλμ ψυχολογικού τρόμου "Εμείς - Us", το οποίο θα κάνει την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ South by Southwest στις 8 Μαρτίου 2019. Πρόκειται για το νέο φιλμ του βραβευμένου με Όσκαρ σεναριογράφου & σκηνοθέτη, Τζόρνταν Πιλ ("Τρέξε! – Get Out"). Πρωταγωνιστεί η Λουπίτα Νιόγκο.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ