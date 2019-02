Πάτρα: Τι θα προβάλλει το Πάνθεον από την Πέμπτη 7/2/2019

Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον από την Πέμπτη 7/2 έως και την Τετάρτη 13/2/2019 θα προβληθεί στις 19:15 το φιλμ «Απαγορευμένες Συναντήσεις - The Reports on Sarah and Saleem» που κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Seven Films & της Rosebud.21.

Μία απαγορευμένη ερωτική σχέση στην καρδιά της διχασμένης Ιερουσαλήμ, πυροδοτεί ένα μπαράζ απρόβλεπτων εξελίξεων και δραματικών ανατροπών στο καθηλωτικό κοινωνικό θρίλερ του Μουάγιαντ Άλαγιαν, που βραβεύτηκε με το βραβείο Σεναρίου και Κοινού HBF στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Ρότερνταμ.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αντίμπ Σαφάντι, Σιβάν Κρέτσνερ, Ισάι Γκόλαν, Μάισα Αμπτ Ελχάντι.

Η Σάρα είναι Ισραηλινή και έχει μία καφετέρια στη Δυτική Ιερουσαλήμ. Ο Σαλίμ είναι Παλαιστίνιος από την Ανατολική Ιερουσαλήμ και κάνει παραδόσεις σε επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη της Σάρα. Παρόλο που ζουν σε διαφορετικούς κόσμους, η Σάρα και ο Σαλίμ διατηρούν εξωσυζυγική σχέση, ρισκάροντας έτσι την φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή των οικογενειών τους.

Όταν μία ριψοκίνδυνη μεταμεσονύχτια συνάντησή τους πάει στραβά, ο κίνδυνος να αποκαλυφθούν όλα μεγαλώνει και οι δύο τους παρακολουθούν ανήμποροι, ενώ οι απελπισμένες προσπάθειές τους να σώσουν ό, τι έχει μείνει από τις ζωές τους, κάνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Εγκλωβισμένοι ανάμεσα στον αμείλικτο κατοχικό μηχανισμό και τις κοινωνικοπολιτικές πιέσεις, ο Σαλίμ και η Σάρα βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα πλέγμα εξαπάτησης και παρανοήσεων, που ούτε η αλήθεια δεν μπορεί να σταματήσει την εξάπλωσή του.

Ο σκηνοθέτης Μουάγιαντ Άλαγιαν για την ταινία του

«Τοποθετώντας την ιστορία των δύο ζευγαριών στη διχασμένη πόλη της Ιερουσαλήμ, μπορούσαμε να αποτυπώσουμε το πώς η ζωή στην ιερή αυτή πόλη υπαγορεύει μια επικίνδυνη αντίδραση σε ένα κοινότοπο κοινωνικό δράμα που θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε στον κόσμο. Αλλά όταν συμβαίνει εδώ, με την αφόρητη πίεση που ασκεί το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, οι άνθρωποι πληρώνουν ένα πολύ μεγαλύτερο τίμημα και καλούνται να δράσουν με τρόπο εγωιστικό και βλαβερό για τους γύρω τους για να επιβιώσουν οι ίδιοι.

Με συναρπάζει το ηθικό δίλημμα που ενυπάρχει στην ανθρώπινη ιστορία: μπορούμε να ρισκάρουμε τα προνόμια που απολαμβάνουμε για χάρη κάποιου άλλου ή ενστικτωδώς θα βάζουμε πάντα πρώτους τους εαυτούς μας; Ακολουθώντας τους τέσσερις χαρακτήρες στην Ιερουσαλήμ, η ταινία παρουσιάζει τις αντικρουόμενες επιλογές των χαρακτήρων χωρίς να επιβάλει τη δική μου άποψη ή κάποιο απώτερο σκοπό: θέλω οι αντικρουόμενες απόψεις και επιχειρήματα, να επιτρέψουν στους θεατές να φτάσουν στα δικά τους συμπεράσματα.

Πάντα με συγκινούσαν οι ταινίες στις οποίες οι χαρακτήρες βρίσκονται σε καταστάσεις που είναι μεγαλύτερες από τους ίδιους: καταστάσεις που συνιστούν πρόκληση για τον μέσο άνθρωπο, ο οποίος γίνεται συχνά ο αντιήρωας για να επιβιώσει και να εξασφαλιστεί μέσα στο παράλογο της ζωής.

Διάρκεια: 127 λεπτά.

Όσο για την βραδινή προβολή των 21:30 στη 2η αίθουσα του Πάνθεον επανέρχεται το «Πράσινο Βιβλίο» σε σκηνοθεσία του Πίτερ Φαρέλι που είναι υποψήφιο για 5 Όσκαρ (καλύτερης ταινίας, α’ ανδρικού ρόλου για τον 60χρονο Βίγκο Μόρτενσεν, β’ ανδρικού για τον Μαχερσάλα Αλί, πρωτότυπου σεναρίου και καλύτερου μοντάζ).

Το φιλμ ήδη έχει φτάσει πανελλαδικά τα 90.000 εισιτήρια ενώ στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει σε εισπράξεις τα 56 εκατομμύρια δολάρια.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα Αλί, Λίντα Καρντελίνι, Πι Τζέι Μπερν, Ντιμίταρ Μάρινοφ, Σεμπαστιάν Μανισκάλκο.

Διάρκεια: 130 λεπτά

Είδος ταινίας: Κοινωνικό.

Περίληψη

1960. O Tony Lip, πορτιέρης από μία Ιταλο-αμερικανική γειτονιά του Bronx, προσλαμβάνεται ως οδηγός του Dr. Don Shirley, ενός παγκοσμίου φήμης αφροαμερικάνου πιανίστα, για να τον συνοδεύσει σε μία περιοδεία από το Manhattan στον βαθύ Αμερικάνικο Νότο. Θα πρέπει να κινηθούν στηριζόμενοι στο «Πράσινο Βιβλίο», που θα τους υποδείξει τα ελάχιστα καταλύματα, εστιατόρια κτλ που ήταν τότε ασφαλή για τους Αφροαμερικανούς. Συναντούν τον ρατσισμό, διάφορους κινδύνους – αλλά και ανθρωπιά και αναγκάζονται να βάλλουν στην άκρη τις διαφορές τους και να επιβιώσουν σε μία διαδρομή ζωής.