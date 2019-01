Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Το να απαρνηθούμε το κρέας θα μπορούσε να σώσει εκατομμύρια ζωές

Το να γυρίσουμε την πλάτη στο μοσχαρίσιο κρέας υπέρ άλλων πηγών πρωτεϊνών θα μπορούσε να σώσει εκατομμύρια ζωές και να μειώσει με εντυπωσιακό τρόπο τον όγκο των αερίων θερμοκηπίου, ανακοίνωσε σήμερα το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Μια έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό του WEF από το Oxford Martin School, κατέδειξε ότι το 2,4% των θανάτων που προκαλούνται παγκοσμίως από τη διατροφή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης του κρέατος, ιδίως του μοσχαρίσιου.

