"Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει" και στην Πάτρα από την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Σε περισσότερες από 3.800 αίθουσες των ΗΠΑ κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 το πολυαναμενόμενο φιλμ της Ντίσνει «Mary Poppinw returns – Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει» σε σκηνοθεσία του λάτρη των μιούζικαλ Ρομπ Μάρσαλ («Chicago», «Ιnto the woods») με την Έμιλι Μπλαντ στον σούπερ ρόλο της εκκεντρικής ιπτάμενης νταντάς.

Η ταινία που κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 σε διανομή της Feelgood (και στην Πάτρα - θα προβληθεί και μεταγλωττισμένη στα ελληνικά) μας έρχεται 84 χρόνια αφότου η P.L. Travers πρωτοέγραψε τις περιπέτειες της αινιγματικής νταντάς και 54 χρόνια από την ταινία – συνδυασμό live action & cartoon του ’64 με την θρυλική Τζούλι Άντριους τότε που κέρδισε & το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου. Το φιλμ του Ρόμπερτ Στίβενσον είχε συνολικά κερδίσει 5 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα τους και καλύτερων οπτικών εφέ και τραγουδιού για το «Chim chim cher e erie».

Την συγγραφέα P.L. Travers που ήταν ιδιότροπη και απαιτητική την υποδύθηκε στο σινεμά προ 5 ετών η Έμα Τόμσον στο «Saving Mr. Banks» με τον Τομ Χανκς στο ρόλο του Γουόλτ Ντίσνει.

Η νέα ταινία που το στόρι της είναι τοποθετημένο χρονικά, περίπου 25 χρόνια μετά τη δράση του πρωτότυπου, βρίσκει το σπίτι της οικογένειας Banks να απειλείται λόγω οικονομικών προβλημάτων με κατάσχεση από την τράπεζα ενώ ένας τραγικός θάνατος έχει επηρεάσει την Jane (Έμιλι Μόρτιμερ) & τον Michael (Ben Whishaw) και τα τρία παιδιά του Μάικλ που έχουν χάσει την ελπίδα και τη χαρά.

Στο φιλμ παίζουν και η Μέριλ Στριπ, ο Κόλιν Φερθ και ο έξοχος όπως λένε, Λιν Μανουέλ Μιράντα στον καινούριο ρόλο του Jack που ανάβει τις λάμπες στο δρόμο ενώ από την ταινία του '64 επανεμφανίζεται ο Ντικ Βαν Ντάικ 93 ετών σήμερα.

Ο Λιν Μανουέλ Μιράντα που καθιερώθηκε με το μιούζικαλ στο Broadway «Hamilton» που είδαν από τους Ομπάμα και την Όπρα Γουίνφρι έως την Beyonce και την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, έχει προταθεί και για την Golden Globe – Χρυσή Σφαίρα καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου σε κωμωδία/μιούζικαλ ενώ η Έμιλι Μπλαντ που φέτος ήταν πολύ καλή και στο έξυπνο θρίλερ «Ένα Ήσυχο μέρος» είναι επίσης υποψήφια ως «Μαίρη Πόπινς» για Χρυσή Σφαίρα καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου σε κωμωδία/μιούζικαλ καθώς και στα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών – SAG και δεν αποκλείεται να σκοράρει και υποψηφιότητα και στα Όσκαρ.

Το φιλμ «Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει» είναι συνολικά υποψήφια για 4 Χρυσές Σφαίρες (καλύτερης ταινίας, μουσικής για τον Marc Shaiman και για τις ερμηνείες της Emily Blunt και του Lin-Manuel Miranda).

Ο 38χρονος Λιν Μανουέλ Μιράντα κάνει ουσιαστικά εδώ το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, σε μεγάλο κεντρικό ρόλο (έχει εμφανιστεί μόλις σε 2 άλλα φιλμ σε πολύ μικρά ρολάκια, στο The Od life of Timothy Green και στην 1η ταινία Sex & the city).

Αυτή την περίοδο ο Μιράντα φιγουράρει στο cover – εξώφυλλο του νέου Vanity Fair ενώ 6σέλιδο άρθρο του Αγγλικού περιοδικού Empire (Ιανουάριος 2019) αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το κλειδί για την μεγάλη επιτυχία του αποτέλεσε το μιούζικαλ – φαινόμενο «Hamilton» που είχε και τις ευλογίες του Λευκού Οίκου, με κεντρικό πρόσωπο την ιστορική φιγούρα των ΗΠΑ της περιόδου του Πολέμου της Ανεξαρτησίας, τον Αλεξάντερ Χάμιλτον.

Ο Lin Manuel Miranda έγραψε και συνέθεσε όλο το έργο και υποδύθηκε τον Χάμιλτον και το θριαμβευτικό αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει η παράσταση 11 Tony από ένα ρεκόρ 16 υποψηφιοτήτων καθώς και 7 βραβεία Olivier για την Αγγλική παραγωγή του έργου.

Η παράσταση ήταν sold out ενώ ο Μιράντα που έχει κι άλλα βραβεία στην κατοχή του όπως 3 Γκράμμυ, πλέον με την «Μαίρη Πόπινς επιστρέφει» γίνεται ευρύτερα αναγνωρίσιμος και διάσημος.

Παράλληλα με όλη αυτή την επιτυχία ο Μιράντα απολαμβάνει και μία ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή όντας μπαμπάς δύο μικρών αγοριών.

Τέλος η Έμιλι Μπλαντ που την πρωτογνώρισε το κοινό σε β’ ρόλο στο «The Devil wears Prada» το 2006 πλάι στην Μέριλ Στριπ και την Ανν Χάθαγουει, ανέφερε ότι ήταν απολαυστικό και είχε πλάκα να ενσαρκώνει τη Μαίρη Πόπινς. Η απόλυτη οικογενειακή ταινία καταφθάνει τα φετινά Χριστούγεννα στην μεγάλη οθόνη.

Από τις 20 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους, από τη Feelgood, μεταγλωττισμένη στα ελληνικά και υποτιτλισμένη.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ