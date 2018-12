Έρχεται 3 Ιανουαρίου στη χώρα μας το νέο φιλμ του Κλιντ Ίστγουντ "The Mule"

H σχετική διαφημιστική αφίσα φιγουράρει ήδη στα Odeon Veso Mare κι όπως είδαμε η ταινία «The Mule – Το βαποράκι» σε σκηνοθεσία του Κλιντ Ίστγουντ και με τον ίδιο πρωταγωνιστή, θα βγει στη χώρα μας την Πέμπτη 3/1/2019 σε διανομή της Tanweer. Στις ΗΠΑ το φιλμ ξεκίνησε να προβάλλεται από την περασμένη Παρασκευή 14/12 και οι εισπράξεις του περασμένου τριημέρου το έφεραν στη 2η θέση του boxoffice με πάνω από 17 εκατομμύρια δολάρια.

Ο βετεράνος ηθοποιός και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας Κλιντ Ίστγουντ, στα 88 του χρόνια σήμερα, αποφάσισε να βγει ξανά μπροστά από το φακό δίπλα στους Μπράντλεϊ Κούπερ, Λόρενς Φίσμπερν, Μάικλ Πένια, Ντιάν Γουίστ και Άντι Γκαρσία, καθώς και τους Άλισον Ίστγουντ, Τάισα Φραμίγκα, Ιγκνάθιο Σερίτσιο, Λόρεν Ντίν, Γιουτζίν Κορδέρο.

Ο Ίστγουντ πρωταγωνιστεί και ενσαρκώνει τον Ερλ Στόουν, έναν άντρα της δεκαετίας του ’80, ο οποίος ζει μόνος και έρχεται αντιμέτωπος με την χρεοκοπία της επιχείρησής του όταν του προσφέρεται μία δουλειά, στην οποία – φαινομενικά- πρέπει απλά να οδηγεί. Χωρίς να το γνωρίζει, υπογράφει για να γίνει μεταφορέας σ’ ένα μεξικάνικο καρτέλ ναρκωτικών. Και τα καταφέρνει καλά, τόσο καλά που οι «παραγγελίες» ολοένα και αυξάνονται και ο ίδιος σύντομα ανεβαίνει στην ιεραρχία της «επιχείρησης».

Δεν αργεί ωστόσο να τον εντοπίσει το ραντάρ του σκληρού πράκτορα της υπηρεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (DEA) Κόλιν Μπέιτς (Μπράντλεϊ Κούπερ). Έτσι, ακόμα και όταν τα οικονομικά του προβλήματα γίνονται παρελθόν, τα προηγούμενα λάθη του αρχίζουν να τον βαραίνουν σε τέτοιο βαθμό που είναι αβέβαιο αν θα έχει το χρόνο να τα διορθώσει πριν βρεθεί ενώπιον της επιβολής του νόμου ή των αρχηγών του καρτέλ.

Το φιλμ «Το Βαποράκι» είναι η πρώτη ταινία που βρίσκει τον Ίστγουντ και από τις δύο πλευρές της κάμερας, εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια, απ΄ όταν είχε πρωταγωνιστήσει το 2009 στην ταινία «Gran Torino».

Ο Κούπερ, που πρωταγωνιστεί ως Μπέιτς ήταν προσφάτως υποψήφιος για Όσκαρ για την ταινία «American Sniper» επίσης του Ίστγουντ ενώ φέτος έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «A Star Is Born» όπου επίσης παίζει μαζί με την Lady Gaga. To σενάριο του Νικ Σένκ («Gran Torino») είναι βασισμένο στο άρθρο των New York Times, “The Sinaloa Cartels’ 90-Year-Old Drug Mule”, του Σαμ Ντόλνικ. Ο Ίστγουντ έχει κάνει και την παραγωγή μέσω της εταιρείας του Malpaso, μαζί με τους Τιμ Μουρ, Κριστίνα Ριβέρα, Τζέσικα Μέιερ, Νταν Φρίντκιν και τον Μπράντλεϊ Τόμας της Imperative Entertainment.

Η ομάδα του Ίστγουντ πίσω από τις κάμερες συμπεριλαμβάνει τον διευθυντή φωτογραφίας Ιβ Μπελανζέ («Brooklyn», «Dallas Buyers Club») και τον σκηνογράφο Κέβιν (“The 15:17 to Paris” του Κλιντ Ίστγουντ που το είχαμε δει στην Πάτρα στις αρχές του 2018) μαζί με την έμπειρη σχεδιάστρια κοστουμιών Ντέμπορα Χόπερ και τον μοντέρ Τζόελ Κοξ («Unforgiven - Ασυγχώρητοι») που έχουν συνεργαστεί σε πολλές ταινίες με τον Ίστγουντ τα τελευταία χρόνια.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ