"THE FAVOURITE" ΚΑΙ ΛΑΝΘΙΜΟΣ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ GOTHAM

Mε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής «Ensemble Performance» έφυγε από τα ετήσια Gotham Awards η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «The Favourite – Η ευνοούμενη» που να θυμίσουμε πως στην Ελλάδα θα την δούμε στις 3 Ιανουαρίου 2019. Στις ΗΠΑ η προβολή της ξεκίνησε πριν λίγες μέρες, μέσα στη γιορτή των Ευχαριστιών, σε μικρό κύκλωμα αιθουσών κάνοντας όμως «θαύματα», πλησιάζοντας ήδη το μισό εκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις.

Ο Γιώργος Λάνθιμος το είπε κι ο ίδιος πως δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποια από τις πρωταγωνίστριές του κλέβει την παράσταση, μιας και η τριάδα τους λειτουργεί ως σύνολο, και για αυτό ήταν πολύ περίεργο να δηλώσει μόνο την Ολίβια Κόλμαν ως υποψήφια Α' Γυναικείου ρόλου στην κούρσα των βραβείων και δη των επερχόμενων Όσκαρ, που μόλις ξεκίνησε.

Τα κινηματογραφικά βραβεία Gotham Awards που απονέμονται από τις αρχές του ΄90 αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει μεγαλύτερη δημοσιότητα, βρήκαν τον τρόπο να τιμήσουν όλο το καστ του «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου με ένα ειδικό βραβείο, όπως αναφέρει το flix.gr.

Στη τελετή απονομής που έγινε τη Δευτέρα 26/11/2018 το βράδυ στο Cipriani Wall Street στη Νέα Υόρκη, η Ρέιτσελ Βάις παρέλαβε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής «Ensemble Performance» και για τις συμπρωταγωνίστριές της, Ολίβια Κόλμαν και Εμα Στόουν, μία δίκαιη επιβράβευση για το πιο απολαυστικό τρίο της φετινής κινηματογραφικής χρονιάς.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς των 2018 IFP Gotham Awards ήταν το φιλμ «The Rider» («Καλπάζοντας με το Oνειρο») της Κλόε Ζάο που ήταν και το μεγάλο βραβείο στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών, καθώς και η Χρυσή Αθηνά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας το 2017.

Στις ανατροπές της βραδιάς, σύμφωνα με το flix.gr ήταν η Τόνι Κολέτ για το «Hereditary» («Διαδοχή») που παίχθηκε και στην Πάτρα το περασμένο καλοκαίρι, η οποία κέρδισε το ήδη μεγάλο φαβορί, Γκλεν Κλόουζ («The Wife») ενώ ο Ιθαν Χοκ σαρώνει τον ανταγωνισμό για το «First Reformed» («Ακρότητες») που συζητήθηκε τόσο πολύ και στην Ελλάδα πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Στην Πάτρα ευτυχώς προνόησε να το προβάλλει προ ολίγων εβδομάδων η Κινηματογραφική Λέσχη.

Ο εμβληματικός Πολ Σρέιντερ κέρδισε για το «First Reformed» και το βραβείο Gotham καλύτερου σεναρίου (κατηγορία όπου ήταν υποψήφιο και το «The Favourite»).

Αναλυτικά τα Gotham Awards 2018:

Καλύτερη Ταινία: «The Rider» («Καλπάζοντας με το Oνειρο»)

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «Hale County This Morning, This Evening»

Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη: Μπο Μπέρναμ για το «Eighth Grade»

Καλύτερου Σεναρίου: Πολ Σρέιντερ για το «First Reformed» («Ακρότητες»)

Α' Ανδρικού: Ιθαν Χοκ για το «First Reformed» («Ακρότητες»)

Α' Γυναικείου: Τόνι Κολέτ για το «Hereditary» («Διαδοχή»)

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής / Συνολικής Ερμηνείας: Oλίβια Κόλμαν, Εμα Στόουν, Ρέιτσελ Βάις για το «The Favourite»

Πρωτοεμφανιζόμενου Ηθοποιού: Ελσι Φίσερ για το «Eighth Grade»

Τηλεοπτικής Σειράς: «Killing Eve»

Τηλεοπτικής Μίνι Σειράς: «195 Lewis»

Βραβείο Κοινού: «Won’t You Be My Neighbor?».