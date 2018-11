Φεστιβάλ «5 Senses Experience» από το Abbey - Για δύο μέρες στην Πάτρα, με εξαιρετικές συμμετοχές!

Για δυο μέρες στην Πάτρα, το Abbey - Kitchen Bar γιορτάζει τα γενέθλια του με έναν ξεχωριστό τρόπο. Με pop up bars και guest εμφανίσεις από τους πιο influential Έλληνες bartenders, με workshops και ομιλίες γύρω από τα πιο ενδιαφέροντα προϊόντα και ιδέες της Ελληνικής αγοράς, που θα προκαλέσουν τις πέντε αισθήσεις, μυώντας μας στην μαγική εμπειρία του bar.



Στην Πάτρα θα συγκεντρωθούν μερικοί από τους πιο σημαντικούς Έλληνες Bartenders στις αρχές Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ «5 Senses Experience» από το Abbey - Kitchen Bar.



Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με την Bar Academy, με αφορμή τα έκτα γενέθλια του Abbey και κατά τη διάρκειά του οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν ορισμένους από τους πιο σημαντικούς bartenders της Ελληνικής Bar σκηνής επί τω έργω και να γευθούν τα μοναδικά cocktails τους και tailor made bar bites από την κουζίνα του Abbey.



Οι επισκέπτες του 5 Senses Experience θα μπορούν να συμμετέχουν σε γευσινγωσίες καφέ, κρασιού και αποσταγμάτων καθώς και σε σεμινάρια με διάφορα θέματα όπως τη διοίκηση μιας επιχείρησης εστίασης και workshops για την καλύτερη διαχείριση των “απορριμμάτων” ενος μπαρ.



Οι δράσεις του Φεστιβάλ αγκαλιάζουν ολόκληρη την Πάτρα καθώς πέρα από του χώρους του Abbey - Kitchen Bar και της ΓΙΑΦΚΑ (του χώρου πολλαπλών χρήσεων του Abbey) θα φιλοξενηθούν σε πολλά αγαπημένα Πατρινά bars, όπως:

Bocas

Bodegas

Salumeria

Black Tot

Maverick

Ποπ Χόρν

Λωτός

Bartista

Mono

Bara

Distinto

Συνδετήρας.



Τα σεμινάρια έχουν εισηγητές μερικά από τα πιο σημαντικά ονόματα της bartending σκηνής όπως τους:

Mario Basso (Barelldier),

Γιάννη Κοροβέση (Bitterbooze),

Βασίλης Κυρίτσης ( The Clumsies, Senios),

Παναγιώτη Φράγκο (Hytra),

Άρη Χατζηαντωνίου (Momix),

Σπύρο Αναγνώστου (7 Jokers),

μαζί με τους:

Μπάμπη Καϊδαλίδη και Χρήστο Αξαρλή από την Bar Academy

και τους expert σε κρασί και μπύρα Ανδρέα Ματθίδη και Νικολά Ραδίση.



Το Abbey - Kitchen Bar και η ΓΙΑΦΚΑ θα αποτελέσουν το κέντρο του ενδιαφέροντος τα βράδια της Κυριακής 2 και της Δευτέρας 3 Δεκεμβρίου αφού σε αυτούς τους 2 χώρους θα φιλοξενηθούν Pop Up Bars από διάφορα σημεία της Ελλάδας όπως τα βραβευμένα Grooove Cocktail Bar στο Βόλο ή το Σπιτάκι Cocktail Bar των Ιωαννίνων και guest εμφανίσεις από τους καλεσμένους Bartenders που θα σερβιρουν cocktails φτιαγμένα ειδικά για την περίσταση, με επιλεγμένες spirit βάσεις. Φυσικά από τα δύο αυτά βράδια δεν μπορεί να λείπει και η μουσική επένδυση αγαπημένων DJs.



Το Φεστιβάλ «5 Senses Experience» απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και σε καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την Bar σκηνή και υποστηρίζουν την υπεύθυνη κατανάλωση. Πρόκειται για μια διοργάνωση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Πάτρα με άξονα το μπαρ και τις πολυσύνθετες εμπειρίες που μπορούμε να ζήσουμε σε αυτό. Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν και εταιρείες του χώρου με τα προϊόντα τους που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες αλκοολούχων και μη ποτών και συναφών προϊόντων.



Το βραβευμένο Abbey - Kitchen Bar με την ιδιαίτερη αισθητική του και την δυνατή ομάδα του πίσω από το μπαρ, εστιάζει στην εμπειρία του πελάτη, παρακολουθεί τις νέες τάσεις και υποστηρίζει σταθερά το Fine Drinking.



Τα εισιτήρια θα κοστίζουν 10 ευρώ για κάθε ημέρα και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα αποκτήσουν από το Abbey και τη Γιάφκα.