Σεμινάριο θεάτρου στο Επίκεντρο+ της Πάτρας με την Αναστασία Κουμίδου

Το θέατρο Επίκεντρο+ στην οδό Αγ. Διονυσίου και Νόρμαν στην Πάτρα εγκαινιάζει την νέα του συνεργασία με τη σκηνοθέτιδα Αναστασία Κουμίδου και διοργανώνει ένα δημιουργικό, βιωματικό σεμινάριο με άξονα τα Σονέτα του William Shakespeare. Τα Σονέτα είναι τα bonsai των Σαιξπηρικών έργων, το απόσταγμα της αισθητικής και της σκέψης του.

Μέσα από το βιωματικά εργαστήρια και πρόβες οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς μπορεί ο ποιητικός λόγος να αποκτήσει ζωή και να επικοινωνήσει άμεσα με τους θεατές. Θα εξερευνήσουμε τους χαρακτήρες, τον ρυθμό και τις μεταφορές της γλώσσας, το κρυμμένο κείμενο, την ειρωνεία και το χιούμορ, διαφορετικές προσεγγίσεις πρόβας και παρουσίασης μονολόγων και διαλόγων των Σαιξπηρικών έργων.

Μέσα σε 4 σαββατοκύριακα του Δεκέμβρη, θα εξερευνήσουμε τα εργαλεία και τους υποκριτικούς μηχανισμούς που βρίσκονται μέσα στα Σαιξπηρικά σονέτα, τα οποία θα μας εμπνεύσουν για να γράψουμε, να σκηνοθετήσουμε και να παίξουμε τα δικά μας μικρά έργα εμπνευσμένα από τα Σονέτα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Χρόνος: Το μάθημα είναι διάρκειας ενός μήνα: δύο τρίωρων συναντήσεων εβδομαδιαία, για τέσσερις εβδομάδες, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10.30πμ ακριβώς.

Τόπος διεξαγωγής: Επίκεντρο+ (Νόρμαν 16 & Αγ. Διονυσίου)

Κίνητρο (Λεμεσού 16 & Θράκης)

Κόστος: 110 ευρώ. Early Bird: 90 ευρώ.

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2610-461050.

Με το τέλος του σεμιναρίου θα παρουσιαστεί η δουλειά των συμμετεχόντων στο κοινό.

θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν καλλιτέχνες από όλα τα είδη των τεχνών: ηθοποιοί επαγγελματίες και ερασιτέχνες, μαθητές δραματικών σχολών, χορογράφοι, χορευτές, σκηνοθέτες, δάσκαλοι θεάτρου, μουσικοί, περφόρμερ, εικαστικοί. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές και μαθητές λυκείου που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν πρακτικά στον κόσμο του Βάρδου.

Μέσα από τη βιωματική μελέτη των Σαιξπηρικών σονέτων αντλείται υλικό για την ιδιαίτερη φύση της κάθε είδους τέχνης καθώς και η κίνηση και η μουσική αλλά και η εικαστική δημιουργία βρίσκονται αλληλένδετα μέσα στα Σαιξπηρικά κείμενα.

Το σεμινάριο βασίζεται στην πράξη. Θεωρητικά και ιστορικά στοιχεία θα αναφερθούν μόνο ως υποστηρικτικό υλικό για την πρακτική εξάσκηση των σκηνών. Λόγω της ιδιαίτερης δημιουργικής διαδικασίας του σεμιναρίου, συστήνεται η άνευ απουσιών παρακολούθησή του.

*Η Αναστασία Κουμίδου μελέτησε και δούλεψε πάνω σε σαιξπηρικά κείμενα από τα χρόνια των σπουδών της στη Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ. Αργότερα, εντρύφησε στις υποκριτικές μεθόδους του Βάρδου στην Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου (RADA) και στις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αμερική. Υπήρξε μέλος της σαιξπηρικής ομάδας Arden Shakespeare Co, όπου έπαιξε πρωταγωνιστικούς ρόλους (Titania, Kate, Nurse, Alonso et al). Διδάσκει τεχνικές σαιξπηρικής υποκριτικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μερικά λόγια που έχουν γραφτεί για τον τρόπο διδασκαλίας της Αναστασίας Κουμίδου

Ενθαρρύνει τους μαθητές να βγουν και να τολμήσουν επάνω στη σκηνή (χωρίς να λογοκρίνονται και να αυθυποβάλλονται) – δύσκολο κομμάτι που σε άλλους θέλει λιγότερη και σε άλλους περισσότερη δουλειά. Έχει άπλετο χιούμορ. -2016 Μαθήτρια

Η κ. Κουμίδου είναι σε θέση να βοηθήσει τον κάθε σπουδαστή ανάλογα με τις ανάγκες του να αναπτύξει τις ικανότητές του στον μέγιστο βαθμό, εμπνέοντας τον να δώσει από τη μεριά του τον καλύτερό του εαυτό. - 2015 Μαθήτρια

Η κ. Κουμίδου, αντιλαμβανόμενη τις ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε σπουδαστή, εκτιμώ ότι κατάφερε να βγάλει το καλύτερο αποτέλεσμα από τον καθένα μας, να μας εμπνεύσει και το κυριότερο να δημιουργήσει μια δεμένη ομάδα. -2015 Μαθητής

Η σκηνοθέτιδα Αναστασία Κουμίδου είναι απόφοιτος της ∆ραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ.

Από το 1992 -2004 ζει, σπουδάζει και εργάζεται στην Αμερική κατ’ αρχήν με την ετήσια υποτροφία καλλιτεχνών του Ιδρύματος Fulbright και στη συνέχεια, ως φοιτήτρια του The Ohio State U., στο τερματικό πτυχίο Master of Fine Arts στην υποκριτική, τη διδασκαλία και την θεατρική σκηνοθεσία, με δασκάλους όπως οι Ellen Newman, Jeanine Thompson, Patsy Rodenburg, John Giffin, Terence Lamude.

Στα 12 χρόνια παραμονής στις ΗΠΑ, συνεργάστηκε ως ηθοποιός και σκηνοθέτης με το Wexner Centre for the Arts, The Reality Theatre, την πολυσυλλεκτική ομάδα The Total Theatre, το Bread and Circus Co., το ViewChasm Prod, The Mylo Arts μεταξύ άλλων. Ως ηθοποιός έπαιξε πρωταγωνιστικούς ρόλους του σαιξπηρικού ρεπερτορίου στο The Arden Shakespeare Co.

Έζησε και δούλεψε ως ηθοποιός, σκηνοθέτις και δασκάλα υποκριτικής σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, Columbus, OH, Pittsburtg, PA, Boulder, CO και ΝΥ, ΝΥ. Παράλληλα εργάστηκε για 2 χρόνια στο ερευνητικό προσωπικό του Theatre Research Institute.

Το 1997, οι θεατρικοί κριτικοί της Πολιτείας του Ohio της έδωσαν το Α' Βραβείο Sunny Awards για την ερμηνεία της στο ρόλο της Αγαύης (Reality Theatre, dir. Dee Shepherd). Την επόμενη χρονιά τιμήθηκε από το Greek American Women's Network με το βραβείο καλλιτεχνικής αριστείας Helen Papanikolas.

Κάποιοι από τους ρόλους που έπαιξε στην Αμερική είναι: Τιτάνια (Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας), Αλόνζο (Τρικυμία), Παραμάνα (Ρωμαίος και Ιουλιέτα), Αγαύη (Βάκχες), Ροντίκα/Ανθοπώλις (Τρελό ∆άσος), Μις Πρίζμ (Σοβαρός Κος Ερνέστος), ∆υσδαιμόνα (Καληνύχτα ∆υσδαιμόνα/Καλημέρα Ιουλιέτα), Μάσα (Τρείς Αδερφές), Μπεθ (Αυτοβασανισμός κι Εντατικές Ασκήσεις).

Τρία χρόνια πριν το υπερατλαντικό ταξίδι της, η Αναστασία έζησε, σπούδασε κι εργάστηκε για μια διετία στο Λονδίνο με την υποτροφία Εμπορικού Επιμελητηρίου, και κατόπιν επιλέχθηκε για την ετήσια υποτροφία AFS για θεατρικές σπουδές στο Δουβλίνο. Στο Λονδίνο παρακολούθησε μαθήματα Σαιξπηρικού Θεάτρου στη δραματική σχολή της RADA, ενώ συγχρόνως έγινε δεκτή στο οκτάμηνο ολιγομελές σεμινάριο Ιαπωνικού θέατρου Kabuki, με τον δάσκαλο Matazo Nakamura (Almeida Theatre).

Ο Matazosensei την επέλεξε για βοηθό του στο γιαπωνέζικο ανέβασμα του Macbeth. Στις σκηνοθετικές της δουλειές περιλαμβάνονται έργα των David Mamet Oleanna, Harry Kontoleon Self Torture and Strenuous Exercise, Κων. Μίχου/Λάθος Κίνηση Πλησιάστε Σκιές μου, Devised Curriculum, Heiner Muller Heracles2 and Hydra, Bertolt Brecht The Jewish Wife, Luigi Pirandello Six Characters, Devised The Persephone Project, μεταξύ άλλων.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα του 2005, δούλεψε για τέσσερα χρόνια στο Κ.Θ.Β.Ε ως ηθοποιός και βοηθός σκηνοθέτη. Το 2010, σκηνοθέτησε στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, ενώ την επόμενη χρονιά ανέβασε το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη Σ' Εσάς που με Ακούτε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και δεύτερη στην Ελλάδα. Το 2013-14 διασκεύασε και σκηνοθέτησε την πρώτη της παραγωγή στην Αθήνα, το πολιτικό θρίλερ CAPO D’ ISTRIA το οποίο βραβεύτηκε με τον Έπαινο ∆ραματουργίας ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ 2014. Το 2015 διασκεύασε και σκηνοθέτησε το BRITANICUS του Ρακίνα.

Στο πλαίσιο του Θεατρικού Αναλογίου, το 2016 σκηνοθέτησε το πρώτο δημοσιευμένο γυναικείο θεατρικό έργο, ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ Υπό Ελληνίδος Τινός (Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν.) Το 2017, μετά από την τιμητική παρουσίαση του CAPO D’ ISTRIA στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σκηνοθετεί στο Φεστιβάλ Θεατρικών Συνθέσεων Beton7, το έργο της ECHO, μία multi media σύνθεση. Τον Ιούνιο στην πρώτη της συνεργασία με το Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σύστησε στο ελληνικό κοινό του έργου του βραβευμένου αμερικανού συγγραφέα Will Eno, THOM PAIN, σε συνεργασία με τον εικαστικό Άγγελο Αντωνόπουλο.

∆ιδάσκει υποκριτική, ιστορία και δραματολογία σε International Baccalaureate ιδιωτικών κολεγίων. Συνεργάζεται με δραματικές σχολές ως καθηγήτρια υποκριτικής και αυτοσχεδιασμού. Σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται σεμινάρια της πάνω στην πράξη και την θεωρία του θεάτρου. Είναι μητέρα του Aris Hathaway.