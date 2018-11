Ο Iggy Pop έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία

Έρχεται το καλοκαίρι στην Αθήνα ο Iggy Pop, στο πλαίσιο του Release Athens 2019, για μια μοναδική συναυλία, στις 8 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Ο «Νονός του Punk», ζωντανός θρύλος του ροκ, θα συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του ζωντανά, επί σκηνής, όλες τις μεγάλες στιγμές της τεράστιας καριέρας του.

Ο Iggy Pop δεν χρειάζεται συστάσεις. Κάθε rock και, κυρίως, punk μπάντα ή καλλιτέχνης «δανείστηκε», συνειδητά ή ασυνείδητα, ένα-δυο πράγματα από τον Iggy. Αν δεν υπήρχε αυτός και οι θρυλικοί Stooges, η μουσική σήμερα θα ήταν διαφορετική. Η επιδραστικότητά τους επιζεί και προσπερνά κάθε μόδα και ρεύμα, γι' αυτό και αγγίζει κάθε γενιά, εδώ και δεκαετίες.

Στην Πλατεία Νερού θα ερμηνεύσει όλα τα κλασικά τραγούδια του, όπως τα «Lust For Life», «ThePassenger», «Candy», «Nightclubbing», «China Girl», «I'm Bored», «Real WildChild», «Home», «Wild America», «Funtime», «Some Weird Sin», «Gardenia» μαζί με τα μυθικά standards της εποχής των Stooges: «I Wanna Be Your Dog», «GimmeDanger», «Search and Destroy», «T.V. Eye», «No Fun», «Down on the Street», «RealCool Time», «Sick Of You», «Loose» και πολλά ακόμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ