Πάτρα: ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ από την διάλεξη των Ξενοφώντα Παπαευθυμίου & Ανδρέα Τσιλίρα

Στο πλαίσιο του φωτογραφικού event “Who I Was, What I’ve Become-an event of contemporary photography” που ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 και θα διαρκέσει έως τις 3 Νοεμβρίου στο νέο πολυχώρο «Μηχανουργείο», στην οδό Ευμήλου 2, πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31/10/2018 στις 8 το βράδυ, μία ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα «Η διαχρονική εικόνα της Πάτρας μέσα από το φωτογραφικό φακό- η περίπτωση των carte-postales».

Ομιλητές ήσαν ο Ξενοφών Παπαευθυμίου - συντηρητής έργων τέχνης, μουσειολόγος και ο Ανδρέας Τσιλίρας - πολιτιστικός διαχειριστής.

Η διάλεξη που συγκέντρωσε αρκετό κόσμο, αφορούσε στην ταυτότητα της πόλης της Πάτρας στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως αυτή κατασκευάστηκε από τις carte-postales της εποχής, σε αντίστιξη με τις κοινωνικοπολιτικές ζυμώσεις που συνέβαιναν την ίδια περίοδο.

*Η ερώτηση «Ποιος είμαι εγώ;» παραπέμπει στην ταυτότητα και είναι μία από τις βασικότερες που καλούμαστε να απαντήσουμε στη ζωή μας. Μια ερώτηση που με το πέρασμα του χρόνου εμπλουτίζεται με ποικιλία ατομικών και συλλογικών βιωμάτων, με συνέπεια να αποβάλλει τον ενεστωτικό του χαρακτήρα και να υπόκειται σε παρελθοντικές, μελλοντολογικές και υποθετικές ερμηνείες.

Η έννοια της ταυτότητας αναφέρεται στο σύνολο των αντιλήψεων, πεποιθήσεων και συναισθημάτων που αφορούν στον εαυτό μας. Μια έννοια πολυδιάστατη, με τις εκφάνσεις της να παραπέμπουν στο άτομο, την ομάδα ή την κοινωνία.

Έως τις 3 Νοεμβρίου, στον Πολυχώρο «Μηχανουργείο» οκτώ φωτογράφοι θα διερευνήσουν μέσα από την τέχνη τους, τους τρόπους με τους οποίους κατασκευάζεται η ατομική και η συλλογική ταυτότητα, στο πλαίσιο του event «Who I Was, What I’ve Become».

Συμμετέχουν οι φωτογράφοι:

Tobias Ahlbrecht (Γερμανία) - «Return to Nomansland»

Anka Gujabidze (Γεωργία) – «Rustavi (what the hell brought you here?)»

Tania Franco Klein (Μεξικό) – «Our Life in The Shadows»

Diego Moreno (Μεξικό) – «Huésped (Guest)»

Θάλεια Γαλανοπούλου (Ελλάδα) – «Points of Authority»

Αννα Παπανικολάου (Ελλάδα) – «What I’ve become»

Ορφέας Σαμπατακάκης (Ελλάδα) – «Untitled»

Σωτήρης Τσαγκατάκης (Ελλάδα)- «Lux Interior».

Στο πλαίσιο του φωτογραφικού event θα πραγματοποιηθούν κι άλλες ενδιαφέρουσες παράλληλες δράσεις:

Πέμπτη 1/11: «Σώμα: κοινωνική κατασκευή και ασυνείδητο».

Ώρα: 21.00

Ομιλητής: Νίκος Παπαχριστόπουλος – ψυχαναλυτής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση στα έργα των φωτογράφων Sally Mann, Cindy Sherman, Rineke Dijkstra, Catherine Opie, Liu Susiraja.

Παρασκευή 2/11: «Βασικές αρχές δημιουργίας portfolio»

Ώρα: 20.30

Ομιλητής: Άννα Παπανικολάου – φωτογράφος (BA in Photography, Arts University Bournemouth, UK - MA Fashion Photography, University Arts London)

Η διάλεξη θα εστιάσει στους τρόπους με τους οποίους ένα φωτογραφικό project μπορεί να παρουσιαστεί σε φωτογραφικούς διαγωνισμούς καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, website).

Σάββατο 3/11: Portfolio Reviews

Ώρα: 15.30 - 18.30

Reviewers:

Μουζακίτη Ελένη - Visual Artist, Photography Educator, Curator, Editor

Παπουτσής Παναγιώτης – υπεύθυνος Photometria festival, Γιάννενα

Πάππας Παναγιώτης & Τζιάκος Αχιλλέας - – υπεύθυνοι Photometria festival, Γιάννενα

Οι φωτογράφοι που θα βρεθούν στην Πάτρα θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους διοργανωτές του Photometria festival Παναγιώτη Παπουτσή, Παναγιώτη Παππά και Αχιλλέα Τζιάκο καθώς και με την Μουζακίτη Ελένη (curator & editor) και να πάρουν χρήσιμες συμβουλές για το πως χτίζεται ένα φωτογραφικό portfolio και πώς μπορεί να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη σειρά φωτογραφιών.

Παράλληλα, θα μάθουν πώς μπορούν να προωθήσουν τη δουλειά τους σε διεθνή φωτογραφικά φεστιβάλ και διεθνείς διαγωνισμούς. Κάθε συμμετέχων θα έχει είκοσι λεπτά συνεδρίας με τους reviewers. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν 10-20 τυπωμένες φωτογραφίες οι οποίες να αποτελούν σύνολο ή μέρος ενός φωτογραφικού project.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 26/10, στέλνοντας ένα σύντομο βιογραφικό και μια σύντομη περιγραφή της φωτογραφικής τους δουλειάς, στο email: [email protected] (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

3/11: «Φωτογραφία και Σύγχρονη Τέχνη»

Ώρα: 18.30

Ομιλητής: Ιωαννίδης Κώστας - επίκουρος καθηγητής της Θεωρίας και Κριτικής της Τέχνης στην ΑΣΚΤ

Στόχος της διάλεξης είναι, μέσα από μια ιστορική αναδρομή, να δειχθεί πως από τη δεκαετία του ΄60 και μετά η φωτογραφία συνομιλεί όλο και πιο συστηματικά με τις εικαστικές τέχνες.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Συνδιοργανωτής: SoulTraits

Graphic Designer: Nowhere Studio

Eκτυπώσεις Φωτογραφιών: Allredy, Photosynthesis

Εκτυπώσεις αφισών & leaflet: Tipografio.gr