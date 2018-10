Προβάλλεται και στην Πάτρα η παιδική animation ταινία "Ο Γκρινιάρης - Here Comes the Grump"

Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει μία καινούρια ταινία animation, διάρκειας μιάμιση ώρας με τίτλο «Ο Γκρινιάρης - Here Comes the Grump/A Wizard's Tale». Πρόκειται για Αγγλοαμερικανική ταινία, σε σκηνοθεσία Αντρές Κούτουριερ που παίζεται και στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare.

Σύμφωνα με το στόρι, ο μικρός Τέρι μεταφέρεται άθελά του σε ένα μαγικό βασίλειο, όπου μαζί με μια αλλοπαρμένη πριγκίπισσα πρέπει να βρει το κλειδί της ευτυχίας προτού ο μάγος Γκρινιάρης το πάρει στα χέρια του και το καταστρέψει.

Η ταινία με στοιχεία παραμυθιού και χιούμορ παίζεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Να προσθέσουμε πως το φιλμ μας έρχεται από τον σεναριογράφο του «Ice Age, the meltdown» και είναι μία ξεκαρδιστική παιδική περιπέτεια, Μεξικανοβρετανικής παραγωγής, βασισμένη στη διάσημη σειρά κινουμένων σχεδίων «Here Comes the Grump» που προβλήθηκε τα χρόνια 1969, 1970 στο NBC.