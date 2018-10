Προβολή του "Breakfast at Tiffany's" αυτή την Δευτέρα στην Πάτρα μετά ποτού...

Την αξεπέραστη κομεντί Breakfast at Tiffany's με την καλονή Όντρει Χέπμπορν προβάλει το Ghetto Bar and more, της Ευμήλου στην Πάτρα αυτή την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο από 10 μ.μ. – 12:15 π.μ.

Η ερμηνεία της Όντρεϊ Χέπμπορν στην ταινία «Πρωινό στο Τίφανις» (Breakfast at Tiffany's) έμεινε χαραγμένη στους σινεφίλ, παλιούς και νέους… Το ιστορικό κοσμηματοπωλείο της Νέας Υόρκης πάντως τα τελευταία δύο χρόνια έκανε πράξη τον τίτλο της ρομαντικής κομεντί του 1961, ανοίγοντας ένα καφέ όπου οι λάτρεις των διαμαντιών κι όχι μόνο έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα πλούσιο πρωινό.