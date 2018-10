Η Μέριλ Στριπ και ο Γκάρι Ολντμαν μαζί στην ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ για τα Panama Papers

To Netflix ανέλαβε να χρηματοδοτήσει το «The Laundromat», όπως λέγεται το φιλμ του Στίβεν Σόντερμπεργκ για το διαβόητο σκάνδαλο των Panama papers, μ’ ένα Οσκαρικό all star cast με επικεφαλής την Μέριλ Στριπ και τον Γκάρι Όλντμαν που τιμήθηκε φέτος με Όσκαρ ερμηνείας ως Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Η ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ γύρω από τα Panama Papers έχει ήδη ανακοινωθεί από το 2016, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του το flix.gr. Στο μεταξύ, ο παραγωγικότατος σκηνοθέτης φρόντισε να σκηνοθετήσει και να κυκλοφορήσει άλλες δύο ταινίες, το «Logan Lucky» και το «Unsane» καθώς και το τηλεοπτικό «Mosaic», ενώ έχει σχεδόν έτοιμο άλλο ένα φιλμ, το «High Flying Bird».

Εν ολίγοις, είναι μάλλον δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς την ταχύτητα και τη σειρά που ο σκηνοθέτης παραδίδει τα νέα του σχέδια, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη ότι το «The Laundromat», το φιλμ του Σόντερμπεργκ για το διαβόητο σκάνδαλο των Panama Papers, ενδέχεται να βρίσκεται σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο ενώ έχει εξασφαλίσει ένα Οσκαρικών προδιαγραφών cast.

Οι Μέριλ Στριπ, Γκάρι Ολντμαν και Αντόνιο Μπαντέρας συνθέτουν το βαρύ πυροβολικό, με πιο πρόσφατη προσθήκη τον Ντέιβιντ Σουίμερ σε βασικό ρόλο, τον Γουίλ Φόρτε και τη Ράιλι Κιου, ενώ το πανταχού παρόν Netflix, το οποίο δεσμεύτηκε πρόσφατα να κυκλοφορήσει το «High Flying Bird», ανέλαβε πλέον να χρηματοδοτήσει και να κυκλοφορήσει και το «The Laundromat».

Βασισμένο στο βιβλίο του βραβευμένου με Πούλιτζερ Τζέικ Μπέρνσταϊν, «Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite», το φιλμ περιστρέφεται γύρω από την περίφημη αποκάλυψη περισσότερων από 11 εκατομμυρίων αρχείων που καταγράφουν ανάμεσα σε αμέτρητες άλλες περιπτώσεις τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες πολιτικών κι αρχηγών κρατών που συμμετείχαν σε ένα παγκόσμιο κύκλωμα απόκρυψης των περιουσιακών τους στοιχείων μέσω offshore εταιριών.

Η υπόθεση προκάλεσε φυσικά παγκόσμιες αντιδράσεις (ανάμεσα στα ονόματα που διέρρευσαν βρίσκονταν οι πρώην πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Ισλανδίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και άνθρωποι του σινεμά όπως ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο Τσάκι Τσαν και η Εμα Γουάτσον) και αποτελεί πρώτης τάξεως συναρπαστικό υλικό για ένα από τα πολυπρόσωπα δράματα που τόσο αγαπά ο Σόντερμπεργκ.

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η ημερομηνία που θα κάνει πρεμιέρα η ταινία.