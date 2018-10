Με πάνω από 100 ταινίες και έναρξη με το νέο φιλμ του Γκοντάρ, το 9ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας

Μετά από τρία χρόνια απουσίας, το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, επιστρέφει δριμύτερος. Το πλήρες πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου από την πρόεδρο του ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και διευθύντρια του φεστιβάλ, Μαρία Κομνηνού.

Το 9ο AΑGFF – Athens Avant-Garde Film Festival θα διεξαχθεί στις 17-29 Οκτωβρίου 2018 στην Ταινιοθήκη στην Ιερά Οδό 48 και στο Exile Room στην οδό Αθηνάς 12 στο Μοναστηράκι, επιφυλάσσοντας πολλές εκπλήξεις και φιλοδοξώντας να αναδείξει ότι πιο φρέσκο και ρηξικέλευθο συμβαίνει σήμερα στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Η έναρξη (μόνο με προσκλήσεις) θα γίνει με τη νέα ταινία του Ζαν Λυκ Γκοντάρ «Το βιβλίο των εικόνων» την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 ενώ η διοργάνωση έχει εξασφαλίσει την πανελλαδική πρεμιέρα της νέας τετράωρης ταινίας του Λαβ Ντίαζ.

Το φιλμ του Γκοντάρ, ένα κινηματογραφικό δοκίμιο με στοιχεία ταινίας τρόμου, στο οποίο ο σπουδαίος Γάλλος auteur ενσωματώνει σκληρές εικόνες απ’ όσα συμβαίνουν στον σύγχρονο κόσμο, προβλήθηκε για 1η φορά στο τελευταίο Φεστιβάλ των Κανών.

Το Φεστιβάλ θα δείξει επίσης σε πανελλαδική πρώτη τις νέες ταινίες του Φιλίπ Γκραντριέ, του Μαρκ Ράπαπορτ και της Σιαολού Γκουό, στους οποίους έχει ετοιμάσει μεγάλα αφιερώματα. Οι τρεις αβαν-γκαρντ δημιουργοί μάλιστα θα βρίσκονται στην Αθήνα και θα δώσουν μάστερκλας.

Η Ταινιοθήκη, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, υπόσχεται παράλληλα ένα μεγάλο αφιέρωμα στον σκηνογράφο Γιώργο Ζιάκα.

Πολλές οι ταινίες-έκπληξη του Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου, όπως το "My name is Myeisha" ένα hip hop μιούζικαλ για την αστυνομική βία -θέμα που παραμένει τραγικά επίκαιρο.

* Πιστό στις θεματικές που το κοινό αγκάλιασε στα 8 χρόνια διεξαγωγής του, το φετινό Φεστιβάλ ιχνηλατεί κινηματογραφικούς δρόμους εκτός πεπατημένης. Συνολικά θα προβάλει 100 ταινίες, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 4 δωρεάν προβολές για το κοινό.

* Στο πρώτο Διαγωνιστικό Τμήμα του 9ου AAGFF που τιτλοφορείται 2Narrate or Not/Aφηγηματικά + όχι, θα δούμε ταινίες, όπως τη νέα δουλειά του διακεκριμένου Φιλιππινέζου σκηνοθέτη Λαβ Ντίαζ, το τετράωρο μιούζικαλ «Ο καιρός του διαβόλου», μια σκληρή αλλά ταυτόχρονα ποιητική ροκ όπερα με εντυπωσιακή μαυρόασπρη κινηματογράφηση για το απολυταρχικό στρατιωτικό καθεστώς που επιβλήθηκε στις Φιλιππίνες στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό θα δούμε ακόμα από το «Σοφία Αντίπολις» του Βιρζίλ Βερνιέ, ο οποίος τοποθετεί τη δράση του στην ομώνυμη βιομηχανική περιοχή της Γαλλίας, με επίκεντρο τον θάνατο ενός νεαρού κοριτσιού, μέχρι το «Μίλα» της Γαλλίδας φωτογράφου αρμένικης καταγωγής Βαλερί Mασαντιάν.

* Το δεύτερο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου απευθύνεται σε πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς με «φρέσκια» ματιά (First Look/Πρώτη ματιά). Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν είναι το hip hop musical Με λένε Μαΐσα του Γκας Κρίγκερ, με θέμα την αστυνομική βία στην Αμερική (ζήτημα που παραμένει τραγικά επίκαιρο…), και το ντοκιμαντέρ του Φίλιπ Γέντικε Σκάσε και παίζε πιάνο, με ήρωα τον απρόβλεπτο και πολυτάλαντο μουσικό Τσίλι Γκονζάλες. Ο Γερμανός σκηνοθέτης θα παρευρεθεί στην προβολή. Μετά το τέλος της ταινίας (Σάββατο 20/10, 21:15) θα ακολουθήσει πάρτι στο «Σκουφάκι» στη οδό Σκουφά 47.

Ακόμα το 9ο AAGFF υπόσχεται και ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα με μικρού μήκους ταινίες. Εδώ θα είναι η Μάρτα Ματέους για να παρουσιάσει την ταινία της Άγανα, ξεραΐλα, αλλά και ο Αλκαίος Σπύρου ο οποίος γύρισε το Aνίνα (Ηνωμένο Βασίλειο) μέσα σε ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ, χωρίς διαλόγους. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, και μια ταινία από τη Σουηδία με τον Άρη Σερβετάλη: το Όταν πεθάνω θα τελειώσει ο κόσμος (Tζένιφερ Ρέινσφορντ).

*Η ενότητα Midnight Stories/Νυχτερινές ιστορίες περιλαμβάνει ταινίες-έκπληξη με χιούμορ και απρόσμενη οπτική που υπόσχονται να κάνουν πιο συναρπαστικά τα βράδια των ξενύχτηδων. Ανάμεσά τους η ταινία «Κασάνδρο, ο εξωτικός!» της Μαρί Λοζιέ, στην οποία πρωταγωνιστεί ένας τραβεστί κατσέρ που καταρρίπτει πανηγυρικά όλα τα μάτσο στερεότυπα, και το απολαυστικό μικρό μιούζικαλ Οι Σκληροί - Το μιούζικαλ της δράσης του Ντάνιελ Φόγκελμαν το οποίο σατιρίζει τις γνωστότερες ταινίες δράσης.

*Ενδιαφέρον θα έχουν και οι Special Screenings/Ειδικές προβολές. Aνάμεσά τους το κινηματογραφικό πορτραίτο της σπουδαίας Γιαπωνέζας καλλιτέχνιδας Γιαγόι Κουσάμα με τίτλο Κουσάμα – άπειρο (Χέδερ Λεντς) αλλά και το ντοκιμαντέρ για τον διάσημο φωτογράφο Γκάρι Γουίνογκραντ με τίτλο Γκάρι Γουίνογκραντ: όλα φωτογραφίζονται (Σάσα Γουότερς Φράιερ). Οι μουσικόφιλοι θα έχουν επίσης την τιμητική τους με μια σειρά από ταινίες μουσικής θεματολογίας που καταπιάνονται με διάσημα συγκροτήματα όπως οι Velvet Underground (Οι Velvet Underground παίξαν στο σχολείο μου) και οι Slits (Εδώ για ν' ακουστώ: η ιστορία των Slits). Ενδιαφέρον και το θέμα του ντοκιμαντέρ «Το Χόλιγουντ του Χίτλερ» (Ρούντιγκερ Ζούχσλαντ) για τον προπαγανδιστικό κινηματογράφο του Τρίτου Ράιχ.

Στα 8 χρόνια ζωής του, το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας έχει πραγματοποιήσει αφιερώματα σε πρωτοπόρους του διεθνούς σινεμά όπως ο Λεός Καράξ, ο Πέδρο Κόστα, ο Χαρούν Φαρόκι αλλά και ο Γιάννης Οικονομίδης. Φέτος σειρά έχει ο underground αμερικανός σκηνοθέτης Μάρκ Ράπαπορτ, τον οποίο το Φεστιβάλ τιμά με μεγάλο αφιέρωμα που περιλαμβάνει και την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του, «Ο παππούς της Αμερικής» (2018). Γνωστός κυρίως για τα αντισυμβατικά κινηματογραφικά του δοκίμια Η ιδιωτική ταινία του Ροκ Χάτσον (1992) και From the journals of Jean Seberg (1995), ο Μαρκ Ράπαπορτ σήμερα ζει στο Παρίσι. Είναι η 1η φορά που θα παρουσιαστεί εκτενώς η δουλειά του στην Ελλάδα (16 ταινίες).

Η φετινή διοργάνωση θα υποδεχθεί και τη σημαντική κινεζοβρετανίδα σκηνοθέτρια και φεμινίστρια Σιαολού Γκουό, από τις σημαντικότερες συγγραφείς στη Βρετανία σήμερα, καθώς και τον Γάλλο αβάν γκαρντ δημιουργό Φιλίπ Γκραντριέ (θα προβληθεί η νέα του δημιουργία με τίτλο «Ανησυχία»), στους οποίους και θα κάνει μεγάλα αφιερώματα σε συνεργασία με το British Council και το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδας.

Το 9ο AAGFF θα δείξει σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα το τελευταίο φιλμ της Σιαολού Γκουό, «Πέντε άντρες κι ένας Καραβάτζιο», το οποίο παρακολουθεί τη σχέση τεσσάρων ανδρών που ζουν στο Λονδίνο κι ενός στην Κίνα, με αφορμή το αντίγραφο ενός έργου του Καραβάτζιο.

Master class:

Φιλίπ Γκραντριέ: Παρασκευή 19/10, 15:00-17:00, ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ (Α’)

Σιαολού Γκουό: Παρασκευή 26/10, 15:30-17:30, ΤΑΝΙΟΘΗΚΗ (Α’)

Μαρκ Ράπαπορτ: Σάββατο 27/10, 12:00-14:00, EXILE ROOM.

* Στην ενότητα Restored and Beautiful - Αποκατεστημένες και υπέροχες, θα προβληθούν, σε νέες κόπιες, η ταινία «Κοινωνική σαπίλα» του Στέλιου Τατασόπουλου (η πρώτη ταινία μυθοπλασίας που ασχολήθηκε με τη δεινή κατάσταση των άνεργων και φτωχών εργατικών πληθυσμών των αστικών κέντρων, αλλά και με τον συνδικαλισμό στην Ελλάδα), το «Κάποτε στη Δύση» του Σέρτζιο Λεόνε και η «Έβδομη σφραγίδα» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν.

Με αφορμή την επιλογή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2021, η Tαινιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει αφιέρωμα με τίτλο Initiations/Μυήσεις. Οι δημιουργοί των ταινιών (Α. Αγγελίδη, Ρ. Κούνδουρος, Β. Σκούρα, αλλά και οι Ζ. Κοκτό και Ρ. Καράσκο) εμπνεύστηκαν το θέμα τους από τις μυητικές τελετές, την ανθρωπολογία, την ελληνική και διεθνή μυθολογία. Τέλος στο αφιέρωμα στον σπουδαίο σκηνογράφο Γιώργο Ζιάκα, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, θα ξαναθυμηθούμε κάποιες από τις σημαντικότερες ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου και μια ταινία του Γιώργου Σταμπουλόπουλου ενώ στις 19 Οκτωβρίου (19:00, Μουσείο Κινηματογράφου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος), θα εγκαινιαστεί και έκθεση με τις μακέτες και τα σκηνικά του Γιώργου Ζιάκα από τις ταινίες των ανωτέρω σκηνοθετών.

* Η αυλαία του 9ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου θα πέσει με την κλασική μαυρόασπρη ταινία «Μπελ Αντόνιο» (Ιταλία-Γαλλία, 1960) του Μάουρο Μπολονίνι, με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι και την Κλαούντια Καρντινάλε, σε σενάριο του Πιερ Πάολο Παζολίνι.

Κριτική επιτροπή Διεθνούς Διαγωνιστικού: Εύα Όρμπανς (επιμελήτρια), Iόλη Ανδρεάδη (σκηνοθέτρια), Μαγιού Τρικεριώτη (σκηνογράφος), Μαρκ Ράπαπορτ (σκηνοθέτης) και Μενέλαος Καραμαγγιώλης (σκηνοθέτης, σεναριογράφος).

Κριτική επιτροπή Πρώτης Ματιάς: Άγγελος Φραντζής (σκηνοθέτης), Βασίλης Δούβλης (σκηνοθέτης) και Χέλμουτ Βιτς (κινηματογραφιστής, παραγωγός).

Γενική είσοδος: 5 ευρώ. Θα διατίθεται εβδομαδιαία κάρτα (κόστος: 50 ευρώ, 30 ευρώ μειωμένο).

http://9aagff.tainiothiki.gr/