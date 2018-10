Πάτρα: Θυμηθείτε ορισμένους από τους καλύτερους ρόλους του Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο σινεμά

Με αφορμή το φιλμ "The Old Man & the Gun - Ο Κύριος & το Όπλο" του Ντέιβιντ Λόουερι που προβάλλεται από την περασμένη Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Odeon υπήρξαν πολλά αφιερώματα στον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό Ρόμπερτ Ρέντφορντ που στην ταινία ερμηνεύει έναν τζέντλεμαν ληστή τραπεζών, τον Φόρεστ Τάκερ που ήταν υπαρκτό πρόσωπο.

Ο Ρέντφορντ αρχικά είχε πει πως αυτή θα ήταν και η τελευταία του ταινία ως ηθοποιός, ωστόσο μιλώντας στους New York Times μοιάζει να αναθεώρησε λέγοντας με χιούμορ πως δεν πρόκειται να ξαναπεί την λέξη συνταξιοδοτούμαι και αποσύρομαι τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

Η ταινία με έναν Ρέντφορντ να κλέβει πραγματικά τις εντυπώσεις στα 82 του χρόνια, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και των Πατρινών σινεφίλ (η ταινία παίζεται και στα Odeon Veso Mare και θα συνεχιστεί και για 2η εβδομάδα από τις 11/10).

Η Χριστίνα Φαραζή στο esquire.com.gr με την ευκαιρία της προβολής της ταινίας «Ο Κύριος & το Όπλο» έκανε μία αναδρομή – επιλογή σε 7 εμβληματικούς ρόλους – παρουσίες του Ρέντφορντ στην μεγάλη οθόνη, ανάμεσα τους ο ρόλος του στα «Καλύτερα μας χρόνια» πλάι στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ αλλά και ο ρόλος του γοητευτικού, μπον βιβέρ τυχοδιώκτη στο «Πέρα από την Αφρική» και τα δύο σε σκηνοθεσία Σίντνει Πόλακ.

Να θυμίσουμε πως αρχές Αυγούστου μιλώντας στο περιοδικό Entertainment Weekly, ο ωραίος και ακόμα σαγηνευτικός Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε δηλώσει, "ποτέ μη λες ποτέ, αλλά μάλλον ήρθε το τέλος για μένα, όσον αφορά στην υποκριτική και μετά από αυτή την ταινία θα αποσυρθώ. Έκανα τα πάντα σε αυτή τη δουλειά από τα 21 μου. Νομίζω ότι ήταν αρκετά. Γιατί να μην πω αντίο με μία ταινία θετική και αισιόδοξη;".

*Η κεντρική φωτ. είναι από το αφιέρωμα του esquire.com.gr.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

Μία ωραία φωτ. από τα νιάτα του, δημοσιεύτηκε στο Γαλλικό Gala τον περασμένο Αύγουστο.

