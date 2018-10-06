Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 6 Οκτωβρίου
Πάτρας
ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΛΥΣΙΟΥ 6 & ΗΡΩΩΝ - ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΤΧ
ΔΕΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΓΕΡΜΑΝΟΥ 37 - Β. ΡΟΥΦΟΥ
ΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗΚΟΡΙΝΘΟΥ 309 - ΒΟΤΣΗ
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 36
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 56 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΚΑΝΑΚΑΡΗ 93
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΚΑΝΑΚΑΡΗ 207 - ΜΙΑΟΥΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΝΑΚΑΡΗ 80
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΝΑΚΑΡΗ 80
ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23700
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23983
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2610-521.283
09:00-14:00 & 14:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΠ.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 195 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-524.600
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
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Δημοσιεύτηκε:
Τυπώθηκε: 06/10/2018 09:41
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