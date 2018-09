ROYAL: ΠΟΙΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΣΑΝ ΤΟΥΣ C-REAL ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΚΗΠΟ ΤΩΝ LIVE

Δεν έμειναν καθόλου αδιάφοροι πολλοί γνωστοί πατρινοί στο κάλεσμα του αγαπημένου ποπ συγκροτήματος C- Real που από τα τέλη του ’90 και όλη τη δεκατία του 2000 είχαν σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Με επικεφαλής τον ιδρυτή και τραγουδοποιό του γκρουπ Τάκη Δαμάσχο στην κιθάρα και τη νέα τους τραγουδίστρια Κάτια Σαμαντζή θύμησαν στον καταπράσινο κήπο όλα τα χιτ τους «Θα περιμένω», «Τα πιο ωραία σ’αγαπώ», «Επικίνδυνα σε θέλω» καθώς και αγγλόφωνα τραγούδια, δικά τους και άλλα, όπως «Stop Killing Me», «With or Without You»...

Η μπάντα είναι πολυβραβευμένη, με 600 συναυλίες στο βιογραφικό της ενώ έχει εμφανιστεί και στο κοντσέρτο της Σακίρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ολοι το βράδυ της Πέμπτης σιγοτραγουδούσαν απολαμβάνοντας το ρυθμό και την ένταση των μουσικών, ενώ κάποιοι χόρεψαν κιόλας.