Ακόμα μια χρονιά μεγάλων επιτυχιών για το Φροντιστήριο Άνοδος

«Χτύπησαν» κορυφή και φέτος οι μαθητές του Φροντιστηρίου «Άνοδος» κάνοντας περήφανους τους γονείς τους αλλά και τους καθηγητές τους. Αξίζει αν σημειωθεί ότι το ποσοστό των αριστούχων του φροντιστηρίου είναι υπερδιπλάσιο από τον πανελλαδικό μέσο όρο, ενώ και το ποσοστό εισαγωγής των μαθητών του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσεγγίζει το 100% . Συνεπώς πρόκειται για το φροντιστήριο με την καλύτερη αναλογία μαθητών- εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τι συγκινεί όμως περισσότερο τους υπεύθυνους του φροντιστηρίου;
«Αυτό που μας συγκινεί ιδιαίτερα, είναι ότι οι μαθητές μας στην συντριπτική τους πλειοψηφία επιτυγχάνουν σε σχολές που αποτελούν τις πρώτες τους προτιμήσεις. Ευχόμαστε στα παιδιά μας καλή σταδιοδρομία και συγχαίρουμε τους καθηγητές μας για την εξαιρετική δουλειά τους» αναφέρουν στο thebest.gr.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ "ΆΝΟΔΟΣ"
*Στους παρακάτω επιτυχόντες δεν περιλαμβάνονται όσοι μαθητές δεν επιθυμούν δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων
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ΒΕΡΡΑ ΧΡΥΣΑ
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ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
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ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 6ος
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ΜΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
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ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
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ΖΗΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
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ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
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ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 17ος
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ΠΛΕΥΡΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ) 2η
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ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΩΝΗ
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ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
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ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (ΚΡΗΤΗ)
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ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) 20η
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ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
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ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)
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ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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ΝΟΜΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)
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ΣΙΜΟΥ ΧΡΥΣΑ
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ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)
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ΜΑΓΙΩΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 3η
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ΒΟΥΛΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
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ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑ
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ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ΧΑΝΙΑ)
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ΓAΛΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
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ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΑΞΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
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ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ)
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ΜΑΝΔΕΛΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ
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ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
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ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
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ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ AΝΤΙΟΠΗ
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
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ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ)
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ΖΟΥΠΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
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ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
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ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΕΤΙΚΗ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
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ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 10η
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ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
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ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ -ΣΩΜΑΤΑ (ΣΜΥ) 12ος
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 17Ος
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ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 6ος
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ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ
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ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
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ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ
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ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 8η
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓEΩΡΓΙΑ
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ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ)
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ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16η
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ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
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ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 4ος
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ/ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
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ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
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ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
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ΒΛΑΝΗ ΖΩΗ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
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ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
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ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 14ος
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ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΒΑΝΝΑ
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΑΘΗΝΑ) 12η
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ
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ΝΟΜΙΚΗ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
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ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
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ΔΑΣΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
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ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
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ΜΠΟΥΡΤΖΙΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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ΝΟΜΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 14ος
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ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)
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ΣΙΟΡΩΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
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ΝΤΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΝΤΡΙΖΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 5η
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ΛΙΑΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
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ΚΟΤΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
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ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
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ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗ ΛΥΔΙΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
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ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
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ΤΣΑΜΗ ΕΥΗ
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΡΟΔΟΣ)
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ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 3η
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ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΜΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
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ΧΑΜΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
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ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
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ΜΠΙΣΤΙΧΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΤΑΓΑΡΗ ΑΓΑΘΗ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
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ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
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ΠΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ
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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
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ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
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ΜΠΟΥΡΟΥΙΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ & ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΡΗΤΗ) 1ος
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ΒΙΤΕΝΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
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ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
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ΚΑΛΑΙΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑ
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
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ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΤΙΜΟΣ
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ (ΠΑΤΡΑ)
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ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 17η
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ΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΙ (ΠΑΤΡΑ) 14ος
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ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΗ
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
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ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
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ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΥ ΝΑΣΙΑ
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
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ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ
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ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)
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ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
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ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ (ΠΑΤΡΑ) 8η
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ΓΡΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
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ΚΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
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ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
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ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
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ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
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ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ (ΠΑΤΡΑ)
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ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ ΤΙΝΑ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 19η
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ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
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ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) 3ος
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ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
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ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ)
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ΚΑΡΑΖΟΥΡΝΙΑ ΑΘΗΝΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 3ος
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ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
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ΣΠΟΥΔΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
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ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 16η
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ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
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ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΜΑΡΙΣΙΑ
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ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 3η
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΙΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
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ΚΟΥΤΣΑΛΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
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ΓΚΟΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
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ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) 7η
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ΓΚΑΔΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
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ΒΕΝΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ (ΠΑΤΡΑ)
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ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)
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ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
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ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
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ΜΕΝΤΖΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
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ΜΕΡΝΤΑΝΙ ΕΛΕΝΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
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ΧΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 2η
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ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 9η
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ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
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ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
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ΜΠΑΜΠΙ ΑΡΤΕΜΙΣ
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ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
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ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
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ΛΕΣΙ ΕΣΤΕΡΑ
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
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ΤΣΟΚΑΝΑ ΟΛΓΑ
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ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)
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ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
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ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΩ
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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
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ΜΥΛΩΝΑ ΒΙΒΙΑΝΑ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΙ (ΠΥΡΓΟΣ)
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ΦΡΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
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ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
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ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
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ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
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ΤΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
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ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 12η
|
ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΠΙΝΙΚΗ
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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
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ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΡΗΤΗ)
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ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
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ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
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ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
|
ΜΠΙΘΟΥΛΚΑ ΕΛΙΝΑ
|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|
ΜΠΟΥΡΗ ΦΥΛΛΙΝΑ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
|
ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΑ
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ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
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ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
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ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
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ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)
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ΤΡΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΣΠΑΡΤΗ)
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ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 16ος
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ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
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ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 3ος
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ΓΚΑΝΤΖΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ (ΗΠΕΙΡΟΣ)
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ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 10η
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ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ (ΠΑΤΡΑ)
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ΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
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ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ (ΗΠΕΙΡΟΣ)
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ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ)
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ΤΣΟΛΚΑ ΝΑΝΣΥ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
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ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΟΛΓΑ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
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ΜΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
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ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
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ΠΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
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ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
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ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
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ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΝΥ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
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ΜΠΙΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ (ΠΑΤΡΑ)
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ΧΟΥΝΤΟΥΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ)
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ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
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ΠΛΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΖΕΤΑ
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
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ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΙΑ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
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ΑΡΒΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
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ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
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ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
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ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) 15ος