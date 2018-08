Απόψε η συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Δερβενίου

Στο θερινό κινηματογράφο Δερβενίου «ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ» και κάτω από νέα σελήνη , το κοινό του Δερβενίου, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης, θα απολαύσουν τη Δημοτική Φιλαρμονική Δερβενίου απόψε Κυριακή 12 Αυγούστου στις 9:15

Στη συναυλία, που οργανώνουν οι μουσικοί σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, η Φιλαρμονική θα ταξιδέψει τους λάτρεις της 7ης τέχνης με ένα πλούσιο πρόγραμμα από τον παγκόσμιο κινηματογράφο και την τηλεόραση, συνοδεία οπτικοακουστικού υλικού:

1. PINK PANTHER

2. MY HEART WILL GO ON (“Titanic” )

3. LA VITA E BELLA

4. MAMMA MIA

5. ROCKY (Gonna Fly Now)

6. PIRATES OF THE CARIBBEAN

7. STAR WARS (“The Empire Strikes Back”)

8. JAMES BOND

9. MISSION IMPOSSIBLE

10. GAME OF THRONES

Η μαγεία του θερινού κινηματογράφου ενισχύεται από το σκηνικό που δημιουργεί το φυσικό περιβάλλον, ο έναστρος ουρανός πάνω από τους θεατές, η μυρωδιά του γιασεμιού ή του νυχτολούλουδου και η καλοκαιρινή αύρα.

Τη συναυλία θα διευθύνει ο αρχιμουσικός κ. Παναγιώτης Παναγάκος.

Παρουσιάζει η κ. Δήμητρα Μαντζούκα.