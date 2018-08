ΑΠΟ 1/11 ΣΤΑ ΣΙΝΕΜΑ Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΝΤΙΣΝΕΙ "Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ"

To νέο διαφημιστικό τρέιλερ και πόστερ της καινούριας, πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής παραγωγής της Ντίσνει, «Ο Καρυοθραύστης και τα τέσσερα βασίλεια -The Nutcracker and the Four Realms» που θα βγει στη χώρα μας την 1η Νοεμβρίου 2018 σε διανομή της Feelgood, και θα παιχθεί και σε 3d, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Όταν η Κλάρα βρίσκεται σ’ ένα παράξενο και μυστήριο παράλληλο κόσμο που είναι το σπίτι της Χώρας των Νιφάδων, της Χώρας των Λουλουδιών και της Χώρας των Ζαχαρωτών, πρέπει να διασχίσει με θάρρος το Τέταρτο Βασίλειο και να αντιμετωπίσει την τυραννική Κόκκινη Μητέρα για να ξαναφέρει την αρμονία στον αλλοπρόσαλλο κόσμο.

Στο φιλμ που στις ΗΠΑ θα βγει στις 2 Νοεμβρίου 2018, παίζουν οι Keira Knightley, Mackenzie Foy, Eugenio Derbez, Matthew Macfadyen, Richard E. Grant, Misty Copeland, Helen Mirren και ο Morgan Freeman. Η σκηνοθεσία είναι των Lasse Hallström και Joe Johnston. Η μουσική είναι των James Newton Howard και Gustavo Dudamel.

Αναμένεται να δούμε την ταινία τη νέα χειμερινή, κινηματογραφική περίοδο και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ