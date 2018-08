Στις 30 Αυγούστου στις Ελληνικές αίθουσες η "εγκάρδια" κωμωδία «Ένα Φανταστικό Σπίτι»

Στις 30 Αυγούστου θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία που χαρακτηρίστηκε από το Βρετανικό Empire, ως καυστική, αυθεντική και πολύ αστεία, με τίτλο «Ένα Φανταστικό σπίτι – Ideal House».

Οι δύο πρωταγωνιστές περνάνε τέλεια! Το ίδιο κι εσείς! Hollywood Reporter

Γνήσια αστεία. The New York Times

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Άντριου Φλέμινγκ και παίζουν οι: Πολ Ραντ, Στιβ Κούγκαν, Τζακ Γκορ, Άλισον Πιλ και Τζακ ΜακΝτόρμαν.

Αυτοί οι μπαμπάδες είναι χάλια, μας λέει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Tanweer.

Ο απολαυστικός κωμικός ηθοποιός Στιβ Κούγκαν («Philomena», σειρά ταινιών «Night at the Museum», «Tropic Thunder») βρίσκει το ταίρι του στον ταλαντούχο Πολ Ραντ («Ant-Man», «Anchorman 1 & 2», «This is 40») και οι δυο τους βρίσκουν το δάσκαλο τους στο πρόσωπο ενός δεκάχρονου αγοριού που θα τους μάθει ένα δυο πράγματα για την αγάπη και την οικογένεια.

Το «Ένα Φανταστικό Σπίτι» είναι μια εγκάρδια, ξεκαρδιστική και σύγχρονη κωμωδία για την οικογένεια, την αγάπη -και τη μαγειρική- στα χρόνια της ισότητας στο γάμο και της αποδοχής του διαφορετικού. Οι δύο πρωταγωνιστές κεντάνε τις ερμηνείες τους στα πλαίσια ενός μακροχρόνιου και κουρασμένου ομόφυλου γάμου, καθώς εκτοξεύουν αφοπλιστικά καυστικές ατάκες, χωρίς ποτέ να χάνουν το συναίσθημα μπροστά στα απρόοπτα της ζωής.

Σύνοψη

Ο αυτάρεσκος, εγωκεντρικός και αμετανόητα ανώριμος Εράσμους (Στιβ Κούγκαν) είναι ο λαμπερός παρουσιαστής μιας επιτυχημένης μαγειρικής εκπομπής σε παραγωγή του ταλαίπωρου συζύγου του Πολ (Πολ Ραντ) με έδρα το εξωτικό Σάντα Φε. Η ιδιόρρυθμη και μάλλον δυσλειτουργική καθημερινότητα του ζευγαριού, που τσακώνεται συνεχώς, θα ανατραπεί όταν ο δεκάχρονος εγγονός του Εράσμους, Μπιλ (Τζακ Γκορ), μετακομίσει μαζί τους.

Η ταινία “Ένα Φανταστικό Σπίτι - Ideal Home”, όπως προείπαμε, θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Αυγούστου από την Tanweer και πιθανόν να την δούμε και εδώ στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ