Στις 13 Σεπτεμβρίου στη χώρα μας έρχεται η Γαλλική κωμωδία "Ωραίο μου διαζύγιο - Brillantissime"

Την κωμωδία με τίτλο «Ωραίο μου διαζύγιο - Brillantissime/My Brilliant Divorce» θα διανείμει από τις 13 Σεπτεμβρίου 2018 στις Ελληνικές αίθουσες η εταιρεία Strada Films. Το φιλμ χαρακτηρίζεται ως η πιο «ελεύθερη» κωμωδία της χρονιάς.

Σκηνοθεσία και σενάριο: Michèle Laroque

Πρωταγωνιστούν: Michèle Laroque, Kad Merad, Rossy De Palma.

Σύνοψη

Η Angela μοιάζει να ζει μια ονειρεμένη ζωή στη Νίκαια σε ένα όμορφο διαμέρισμα με τον αγαπημένο της σύζυγο και την έφηβη κόρη της. Την παραμονή των Χριστουγέννων όμως όλα μοιάζουν να καταρρέουν, όταν ο σύζυγός της ξαφνικά την εγκαταλείπει. Τότε η Angela αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή της. Ένα πραγματικό στοίχημα, καθώς θα πρέπει να το κατορθώσει σε πείσμα της νευρωτικής κολλητής της, της τυρρανικής μητέρας της και του ψυχίατρου με τις πειραματικές μεθόδους.

Η αισιόδοξη Angela ανανεώνει την προβληματική σχέση με την έφηβη κόρη της και ανοίγει τα φτερά της στη νέα ζωή ως ελεύθερη γυναίκα πια, γεμάτη όρεξη για καινούργιες περιπέτειες. Η νέα ζωή της δείχνει να έχει πολλές υποσχέσεις πια. Αλλά και πολλές ανατροπές…

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, η εμπνευσμένη κωμωδία «ενηλικίωσης» βασίζεται στο επιτυχημένο θεατρικό έργο της Geraldine Aron, My Brilliant Divorce. Η Michèle Laroque, φημισμένη και εξαιρετικά δημοφιλής Γαλλίδα πρωταγωνίστρια υποδύεται τον κεντρικό χαρακτήρα του έργου.

Ο έρωτάς της με τον ρόλο γεννήθηκε πρώτα στο θεατρικό σανίδι, όπου γνώρισε την αποθέωση για μια ολόκληρη σεζόν και όταν έφτασε η ώρα να την αποχωριστεί κατάλαβε ότι η… χαμένη στο διάστημα ηρωίδα ήταν πια κομμάτι δικό της. Είχε έρθει λοιπόν η ώρα να τη ζωντανέψει και στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Laroque καθώς ήδη από τον καιρό των παραστάσεων είχε σκεφτεί πως αυτή η ηρωίδα είναι κατεξοχήν κινηματογραφική.

Η ίδια ανέλαβε τη συγγραφή του σεναρίου μαζί με τους συνεργάτες της, Benjamin Morgaine και Lionel Dutemple που ξέφυγε από τις νόρμες ενός θεατρικού έργου πλησιάζοντας περισσότερο τη δομή μιας σύγχρονης, δροσερής και γρήγορης κινηματογραφικής κομεντί όπως «Το Ημερολόγιο της Bridget Jones».

Η κεντρική ηρωίδα του έργου, η Angela πραγματοποιεί το δικό της ταξίδι στην αυτογνωσία/ ενηλικίωση με αφορμή το διαζύγιό της μετά από πολλά χρόνια γάμου, με χιούμορ, με δύναμη και αισιοδοξία, παρά τις όποιες αναποδιές ή και γκάφες στην πορεία της. Το κεντρικό μήνυμα της ταινίας είναι «όταν αγαπάς και αποδέχεσαι τον εαυτό σου καταλαβαίνεις πως δε χρειάζεται πια να είσαι εσύ το κέντρο του κόσμου. Μπορείς να γίνεις γενναιόδωρος, να δίνεις και να παίρνεις αβίαστα και τρυφερά».

Οι συντελεστές

Michèle Laroque

Γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου, 1960 στη Nice. Είναι δημοφιλής πρωταγωνίστρια αλλά και συγγραφέας. Ξεχωρίζουν οι εμφανίσεις της στα Ma Vie en Rose (1997) και The Closet (2001).

Rossy De Palma

Iσπανίδα σταρ, Μούσα του Pedro Almodóvar, ο οποίος την ανακάλυψε σε ένα καφέ στη Μαδρίτη και την έχρισε πρωταγωνίστριά του σε σειρά ταινιών, όπως: Kika, Julieta, Secret of My Success, Women on the Verge of A Nervous Breakdown.

Françoise Fabian

Μία αδιαμφισβήτητη σταρ της Γαλλίας με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες – θρύλους όπως Η Ωραία Της Ημέρας. Γνώρισε τη διεθνή αναγνώριση όχι στη δεκαετία του ’50 όπου έπαιξε ρόλους σε σπουδαίες ταινίες της γαλλικής φιλμογραφίας, αλλά μια δεκαετία αργότερα σε ρόλους πιο ώριμης ηλικίας.

Kad Merad

Γάλλος πρωταγωνιστής με καταγωγή από την Αλγερία, ο Kad Merad έχει βραβευθεί με Σεζάρ Β΄Ανδρικού Ρόλου για το «Je vais Bien, ne t'en fais pas!». Εχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές επιτυχίες του σύγχρονου γαλλικού σινεμά.

• Tον ρόλο της κόρης της κεντρικής ηρωίδας, τη Léa υποδύεται η κόρη της σκηνοθέτιδας και πρωταγωνίστριας, Michèle Laroque, η Oriane Deschamps

• Το κεντρικό τραγούδι της ταινίας, «J’ai les semelles qui collent» που συνέθεσε ο γνωστός γάλλος συνθέτης, Alex Beaupain, το ερμηνεύουν το ντουέτο μητέρας – κόρης σε ταινία και ζωή, Michèle Laroque και Oriane Deschamps

• Η Emy, η αγαπημένη σκυλίτσα της Laroque πρωταγωνιστεί και εκείνη στον ρόλο της XxElle

• H Michèle Laroque κάλεσε για έκτακτες εμφανίσεις την παρέα των Philippe Lacheau, Tarek Boudali και Julien Arruti, τη διάσημη ομάδα κωμικών, La Bande à Fifi της γαλλικής σοου-μπιζ.

Το φιλμ ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ