Το πολιτικό θρίλερ του '75, "Οι Τρεις μέρες του Κόνδορα" με τον Ρέντφορντ, ξανά στις Ελληνικές αίθουσες

Σε επανέκδοση σε ψηφική κόπια, θα κυκλοφορήσει στις 9 Αυγούστου 2018 στις Ελληνικές αίθουσες από την Bibliotheque, μία κλασική πλέον ταινία της δεκαετίας του ’70, το πολιτικοκοινωνικό θρίλερ Αμερικανικής παραγωγής 1975 σε σκηνοθεσία Σίντνει Πόλακ και παραγωγή του Ντίνο ντε Λαουρέντις, με πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Φέι Νταναγουέι, «Οι Τρεις μέρες του Κόνδορα - Three Days of the Condor».

Το φιλμ θα προβληθεί στο σινέ ΡΙΒΙΕΡΑ στα Εξάρχεια, στο σινέ ΟΑΣΗ Παγκράτι και στο σινέ Θησείο.

Εκτός των Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Φέι Νταναγουέι, παίζουν ο Κλιφ Ρόμπερτσον, ο σπουδαίος Σουηδός ηθοποιός Μαξ Φον Σίντοφ, ο John Houseman, η Τίνα Τσεν, κ.α.

Το φιλμ που είχε κάνει και εμπορική επιτυχία με πάνω από 41 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις, προτάθηκε για το Όσκαρ καλύτερου μοντάζ και στις Χρυσές Σφαίρες – Golden Globes, προτάθηκε για α’ γυναικείο ρόλο η Φέι Νταναγουέι.

Διάρκεια : 117 λεπτά

Η ταινία ανήκει στις αντιπροσωπευτικές ταινίες συνωμοσίας του ‘70 μαζί με τις «Υπόθεση Παραλλάξ» και «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου».

Χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων ταινιών είναι μια τάση κυνικής αποτύπωσης των κυβερνητικών συνωμοσιών και της παράνοιας των πολιτικών οργανισμών στην Αμερική της μετά Γουότεργκεητ – Watergate εποχής.

Το ενδιαφέρον με τις «Τρεις Μέρες του Κόνδορα» που το καλογραμμένο σενάριο τους βασίστηκε στη νουβέλα «Six Days of the Condor» του James Grady που είχε κυκλοφορήσει το 1974, είναι πως τα θέματα που θίγει με το «σκοτεινό» υποτίθεται κομμάτι που μπορεί να κρύβεται σε υπηρεσίες όπως η CIA & την κατά καιρούς «κρυφή» παρέμβαση των ΗΠΑ στα εσωτερικά χωρών με στόχο την αποσταθεροποίηση τους, συνεχίζουν να είναι επίκαιρα.

Κεντρικός ήρωας είναι ο ερευνητής της CIA, στην American Literary Historical Society της Ν. Υόρκης, Τζο Τέρνερ (στο ρόλο ο 38χρονος τότε σούπερ σταρ Robert Redford) ο οποίος ανακαλύπτοντας τυχαία κάποιες «ατασθαλίες» μέσα στην υπηρεσία, όπου και εργάζεται, βρίσκεται εκτεθειμένος σε θανάσιμους κινδύνους. Οι συνεργάτες του δολοφονούνται κατά την διάρκεια ολιγόλεπτης απουσίας του από την δουλειά. Ο ίδιος πανικόβλητος συνειδητοποιώντας την κρισιμότητα της κατάστασης προβαίνει σε μια σειρά κινήσεων (τόσο σπασμωδικών όσο και μελετημένων) στην προσπάθεια του να αποκαλύψει την πλεκτάνη, πριν τον εντοπίσουν οι διώκτες του.

Παράλληλα θα ζητήσει τη βοήθεια μίας άγνωστης γοητευτικής γυναίκας που δουλεύει ως φωτογράφος μουντών φυσικών τοπίων, της Κάθι Χέιλ, με την οποία και θα έχει ένα σύντομο ειδύλλιο (στο ρόλο η Faye Dunaway). Την Faye Dunaway στην ταινία του Σίντνει Πόλακ έντυσε η Ελληνικής καταγωγής ενδυματολόγος Θεώνη Βαχλιώτη Όντριτζ που ένα χρόνο πριν είχε κερδίσει το Όσκαρ κοστουμιών για τον «Υπέροχο Γκάτσμπι» όπου έπαιζε και πάλι ο Ρέντφορντ.

Το φιλμ περιλαμβάνει σκηνές γυρισμένες με φόντο τόσο τους Δίδυμους Πύργους όσο και τα γραφεία των New York Times στο κέντρο της Αμερικανικής μεγαλούπολης. Η ταινία γυρίστηκε τον χειμώνα του 1974 και όπως προείπαμε, θεωρείται από τις σημαντικότερες του είδους του πολιτικού θρίλερ συνωμοσίας. Αξίζει να την δείτε τώρα που ξαναβγαίνει στις θερινές αίθουσες της Αθήνας.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ