ΤΟ 2019 ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ "ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΔΕΣΜΩΤΗ" ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ

Mε την φετινή καλοκαιρινή θεατρική παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, «Οιδίπους, ο Μύθος της ιστορίας του κόσμου όπως τον είπαν οι Έλληνες» να έχει μόλις ξεκινήσει το ταξίδι της ανά την Ελληνική επικράτεια (παρουσιάζεται στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 28/7, στην Καβάλα την Δευτέρα 30/7 και στο Δίον την Τετάρτη 1/8), ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Σταύρος Τσακίρης φαίνεται πως έχει ήδη σχεδιάσει την παραγωγή του επόμενου καλοκαιριού που θα είναι και μεγαλεπήβολη.

Το αναφέρουμε αυτό μιας και ο Σταύρος Τσακίρης όχι μόνο θα σκηνοθετήσει την τραγωδία «Προμηθέας Δεσμώτης», το ποιητικό αριστούργημα του Αισχύλου αλλά θα έχει για τον ομώνυμο ρόλο μία διεθνούς φήμης και κλάσης ηθοποιό, την 61χρονη Αμερικανοαγγλίδα με Ελληνικές ρίζες, Kathryn Hunter. Η Χάντερ ήρθε μάλιστα εδώ στην Πάτρα και παρακολούθησε την γενική πρόβα της παράστασης «Οιδίπους» σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη στο Αρχαίο Ρωμαικό Ωδείο την περασμένη εβδομάδα και σύμφωνα με πληροφορίες, ενθουσιάστηκε.

Η Kathryn Hunter γόνος της εφοπλιστικής οικογένειας Χατζηπατέρα, έχει γεννηθεί στη Νέα Υόρκη το 1957 και πέρα από την δουλειά της στο θέατρο σε κλασικά έργα όπως ο «Ριχάρδος ο ΙΙΙ» του Σαίξπηρ, έχει παίξει και στον κινηματογράφο όπου συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Mike Leigh στο «All or Nothing» (2002) καθώς και με τον Ντέιβιντ Γέιτς στο 5ο φιλμ της πολύ επιτυχημένης σειράς ταινιών με τον μαθητευόμενο μάγο Χάρι Πότερ, «Harry Potter and the Order of the Phoenix» (2007) όπου και υποδύθηκε την γειτόνισσα του Harry Potter, Arabella Figg.

Η Κάθριν Χάντερ μεγάλωσε στην Αγγλία και σπούδασε στην Βασιλική Ακαδημία Δραματικών τεχνών – RADA στο Λονδίνο όπου μάλιστα τώρα είναι συνεργάτιδα και σκηνοθετεί σπουδαστικές παραστάσεις. Επίσης όπως μάθαμε, η παράσταση «Προμηθέας Δεσμώτης» του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας θα πάει και στην Επίδαυρο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου σηματοδοτώντας έτσι και την μεγάλη επιστροφή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο υποβλητικό θέατρο της Επιδαύρου μετά από χρόνια.

Κεντρικό πρόσωπο στον «Προμηθέα Δεσμώτη» είναι ο μοναχικός αντάρτης Προμηθέας που αντιστέκεται στον Δία χαρίζοντας τη φωτιά στους ανθρώπους. Η τιμωρία του ωστόσο είναι αμείλικτη. Ο απείθαρχος Τιτάνας υπομένει μαρτύρια καθηλωμένος σ’ έναν ερημικό βράχο, ώσπου καταποντίζεται, μαζί με τις Ωκεανίδες, από τον κεραυνό του Δία.

Πρόκειται για μία τραγωδία με φιλοσοφικό και πολιτικό υπόβαθρο και θεωρείται το ποιητικό αριστούργημα του Αισχύλου μιλώντας για την ελεύθερη βούληση και την αμφισβήτηση της εξουσίας.

Η φωτ. είναι από το harrypotter.wikia.com.