Περίπου 20.000 θεατές προσέλυσε το «Μamma Mia! Here we go again» την 1η μέρα προβολής του στην Ελλάδα

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε το φιλμ «Μamma Mia! Here we go again» στη χώρα μας. Το μουσικοχορευτικό φιλμ διανθισμένο με τα τραγούδια των Σουηδών ποπ σταρ Abba προσέλκυσαν 20.000 άτομα στο καλύτερο σινε-πάρτι του καλοκαιριού, την 1η μέρα προβολής του, την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018.

Το ελληνικό κοινό όπως μας ενημερώνει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής UIP έσπευσε να ζήσει στο ρυθμό της πιο απολαυστικής ταινίας του 2018, του sequel της προ δεκαετίας ταινίας -φαινόμενο «Μamma Mia» που είχε γυριστεί τότε στην Ελλάδα, στις Σποράδες και είχε φτάσει να κάνει 608 εκατομμύρια διεθνείς εισπράξεις. Στο νέο φιλμ που όπως διαβάσαμε, αναμένεται να τα πάει καλύτερα τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς (από 20/7 στις ΗΠΑ) πρωταγωνιστεί όλο το Χόλυγουντ και μεταξύ των νέων προσώπων είναι η Σερ, η Λίλι Τζέιμς και ο Άντι Γκαρσία!

Το πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού ξεκίνησε λοιπόν την πολλά υποσχόμενη, όπως φάνηκε από την 1η μέρα προβολής της ταινίας, πορεία του στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας μας και η συνέχεια προβλέπεται ανοδική!

Το σαββατοκύριακο, το αντίδοτο στον επερχόμενο καύσωνα, είναι ο ρυθμός και η καλοκαιρινή διάθεση των λαμπερών οικοδεσποτών που μας περιμένουν στο νησί «Καλοκαίρι», για να μας ταξιδέψουν σε παρόν και παρελθόν μέσα από τα πολυαγαπημένα και ξεσηκωτικά τραγούδια των ΑΒΒΑ!

Να θυμίσουμε πως στην Πάτρα η ταινία παίζεται τόσο στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε όσο και στο θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο.

Διάρκεια: 115 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ