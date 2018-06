Λαμπερή και συναισθηματική η πρεμιέρα του 8ου Athens Open Air Film Festival

«This kind of certainty comes but just once in a lifetime», λέει ο Κλιντ Ίστγουντ στη Μέριλ Στριπ στην ξεχωριστή κοινωνικοαισθηματική ταινία «Οι Γέφυρες του Μάντισον», με την οποία ξεκίνησε το 8ο Athens Open Air Film Festival, το βράδυ της Τετάρτης 6 Ιουνίου 2018 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας.

Το φιλμ «Οι Γέφυρες του Μάντισον» είχε πρωτοπροβληθεί το 1995 και το είχε σκηνοθετήσει ο Κλιντ Ίστγουντ.

Με μια λαμπερή λοιπόν, εορταστική αλλά και συναισθηματική προβολή κήρυξε την έναρξη του κινηματογραφικού καλοκαιριού το αγαπημένο Φεστιβάλ στην ειδυλλιακή αυλή του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Το κοινό κατέφθανε από νωρίς και, μέχρι την έναρξη της προβολής, ο προαύλιος χώρος του Μουσείου είχε γεμίσει με καθιστούς σε καρέκλες και το έδαφος αλλά και όρθιους θεατές!

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Athens Open Air Film Festival, Λουκάς Κατσίκας καλωσόρισε κοινό και συνεργάτες αναφέροντας ότι «το Athens Open Air Film Festival γεννήθηκε συνδυάζοντας την αγάπη για την πόλη και το σινεμά».

Στη συνέχεια μίλησε για την ταινία έναρξης η οποία ήταν και η ταινία έναρξης του πρώτου Φεστιβάλ «Νύχτες Πρεμιέρας» το 1995 και για το φετινό πρόγραμμα με την ξεχωριστή προβολή που θα γίνει στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου (με την ταινία «Ηλέκτρα», του Μιχάλη Κακογιάννη στις 30 Ιουνίου). Επίσης υπογράμμισε την υπόσχεση το Φεστιβάλ να συνεχίσει τις δράσεις του σε ξεχωριστά και αναπάντεχα μέρη και εκτός Αθήνας.

Φέτος, πιστό στη φιλοσοφία και στις προτιμήσεις του, το 8ο Athens Open Air Film Festival θα φιλοξενήσει ένα πρόγραμμα 18 κλασικών ταινιών, αρκετές από τις οποίες αποτελούν εξαιρετικές λογοτεχνικές διασκευές για λογαριασμό της μεγάλης οθόνης.

Φωτογραφία: Νίκος Κατσαρός

περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ.