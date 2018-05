Έρχονται και στην Πάτρα οι «Νονοί του εναλλακτικού καμπαρέ», Tiger Lillies από το Λονδίνο

Όπως έχει ανακοινωθεί, τα «κακά» παιδιά, οι Tiger Lillies επιστρέφουν στην χώρα μας το φετινό καλοκαίρι με μία καινούρια μουσικοθεατρική παράσταση με τα καλύτερα «χειρότερα» τραγούδια τους!

Οι Tiger Lillies, γνώριμοι του Πατρινού κοινού και από άλλες εμφανίσεις τους εδώ στην Αχαική πρωτεύουσα, θα μας έρθουν στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ του Δήμου, στο Αρχαίο Ωδείο, την Παρασκευή 22 Ιουνίου στις 21.30. Θα προηγηθούν οι εμφανίσεις τους στο Βεάκειο του Πειραιά στις 19/6/2018, στο Θέατρο Δάσους της Θεσσαλονίκης στις 20/6 και στα Ιωάννινα – Ιτς Καλέ στις 21/6. Μετά την Πάτρα θα πάνε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 23/6 και θα ολοκληρώσουν την φετινή παρουσία τους στην Ελλάδα την Κυριακή 24/6 στο θέατρο Βράχων στην Αθήνα.

Οι ζωντανοί θρύλοι της alternative σκηνής λοιπόν και κάποτε υποψήφιοι για βραβείο Grammy, Tiger Lillies, θα μας παρουσιάσουν μια παράσταση με τα καλύτερα (η μάλλον … «αθλιότερα») τραγούδια της 29χρονης καριέρας τους. Γνωστοί σε όλη την υφήλιο ως η νούμερο ένα avant-garde μπάντα, οι βραβευμένοι με Olivier, Tiger Lillies, ποτέ δεν παύουν να εκπλήσσουν, να σοκάρουν και να διασκεδάζουν με το αμίμητο μουσικό τους στυλ, που συνδυάζει με μαεστρία την μακάβρια μαγεία του προπολεμικού Βερολίνου με την ατίθαση αγριάδα του τσιγγάνικου punk, τους Monty Python με τον Bertolt Brecht, τον Jacques Brel και την Edith Piaf με τον Tom Waits.

Η mainstream αναγνώριση για το γκρουπ ήρθε, όταν έγραψαν τη μουσική και πρωταγωνίστησαν στην trash opera «Shockheaded Peter» ενώ πρόσφατα απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές για τις παραστάσεις τους «The Rime of the Ancient Mariner» και «The Tiger Lillies Freakshow», μία παραγωγή της ADaM Productions, που έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Badminton.

Το cult μουσικό trio από το Λονδίνο επιστρέφει τον φετινό Ιούνιο στην Ελλάδα δυναμικό και ευφάνταστο όσο ποτέ, με τη μουσική παράσταση«The Very Worst of the Tiger Lillies», μια παράσταση αφιερωμένη στα πιο γνωστά και αγαπημένα κομμάτια τους. Οι «Νονοί του εναλλακτικού καμπαρέ» ερμηνεύουν τις πιο «αισχρές» και βρώμικες μελωδίες τους για την αρρωστημένη απόλαυση παλιών και νέων θαυμαστών. Κακιασμένοι, μουτρωμένοι και μεγαλειώδεις θα εμφανιστούν και στην Πάτρα, στο Αρχαίο Ρωμαικό Ωδείο.

Ο ιδρυτής του γκρουπ και «Castrato του υποκόσμου» Martyn Jacques με το ακορντεόν και το γιουκαλίλι, ο μπασίστας Adrian Stout με το μουσικό πριόνι και ο ντράμερ Jonas Golland με τα κρουστά παιχνίδια του, υπόσχονται μια παράσταση ακραίων συναισθημάτων, στην οποία πρωτοστατούν τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της ιστορίας τους: Maria, Banging in the Nails, Aunty Mabel, Rosa with Τhree Ηearts, Lobotomy, Start a Fire, κ.α.

Οι Tiger Lillies είχαν κερδίσει υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy για το άλμπουμ τους “The Gorey End”.

Όπως είδαμε στο viva.gr, τα εισιτήρια στην προπώληση κοστίζουν 15 ευρώ.