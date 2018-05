Πάτρα: Ήρθε και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε η περιπέτεια «Μετά την Καταιγίδα – Adrift»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μοιάζει να έχει η ταινία «Μετά την Καταιγίδα – Adrift» σε σκηνοθεσία του Ισλανδού Μπαλτάζαρ Κορμακούρ, δημιουργού του εντυπωσιακού φιλμ επιβίωσης «Έβερεστ» του 2015. Το «Μετά την Καταιγίδα – Adrift» βγήκε σε διανομή της Odeon από την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και προβάλλεται και στην Πάτρα στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε.

Ο Κορμακούρ επέστρεψε λοιπόν με μια νέα συγκλονιστική περιπέτεια επιβίωσης, που είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα.

Μετά το χτύπημα του πιο φονικού τυφώνα στην ιστορία του Ειρηνικού ωκεανού, η Τάμι ξυπνά στη μέση της θάλασσας για να βρει τον αρραβωνιαστικό της άσχημα τραυματισμένο και το ιστιοφόρο τους κατεστραμμένο. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να επικοινωνήσει με κάποιον ή να βγει από τον ωκεανό, καθώς το πλησιέστερο λιμάνι είναι 1.500 μίλια μακριά. Με τον χρόνο να την κυνηγά και τις μνήμες του δυστυχήματος να δυναμώνουν, η Τάμι πρέπει να βρει γρήγορα ένα τρόπο για να σώσει τον εαυτό της και τον άνδρα που αγαπά. Μια αληθινή ιστορία για τη δύναμη της αγάπης και το ένστικτο της επιβίωσης, με την υπογραφή του Μπαλτάζαρ Κορμακούρ.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο 3 φορές τιμημένος με Όσκαρ Ρόμπερτ Ρίτσαρντσον. Πρωταγωνιστεί η Shailene Woodley της τριλογίας «Divergent», η οποία πρωτοξεχώρισε το 2011 στην ταινία του Ελληνοαμερικανού Αλεξάντερ Πέιν «The Descendants – Οι Απόγονοι», ρόλο για τον οποίο προτάθηκε για την Χρυσή Σφαίρα καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου. Έχει παίξει και στο «The Spectacular Now» (2013) για το οποίο πήρε βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς και στο συγκινητικό φιλμ «Το Λάθος αστέρι» του 2014.

Μαζί της στο «Adrift», ένας ιδιαίτερα γοητευτικός, νέος ηθοποιός, ο Sam Claflin, ο οποίος είναι γνωστός στο κοινό από τον ρόλο του Finnick Odair στο κινηματογραφικό franchise “The Hunger Games” ενώ έπαιξε και τον Philip Swift στο «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» καθώς και στην ρομαντική συγκινητική ταινία «Me Before You».

Δεν έλειψαν τα προβλήματα και οι ταλαιπωρίες στα γυρίσματα του «Adrift». Όπως δήλωσε στο περιοδικό Entertainment Weekly, ο Μπαλτάζαρ Κορμακούρ, η θάλασσα είναι ανελέητη και δεν σου χαρίζεται. Ο Κορμακούρ επαίνεσε την Σειλίν Γούντλι για το θάρρος της στις δύσκολες σκηνές της ταινίας ενώ το ίδιο έκανε και ο Σαμ Κλάφλιν. Όσο για την Σειλίν Γούντλι όπως δήλωσε στο Entertainment Weekly, το πιο δύσκολο ήταν να χάσουν κιλά ώστε να δείχνουν ταλαιπωρημένοι και πειστικοί ως ναυαγοί στον ωκεανό ενώ παραδέχτηκε πως παρά τις δραμαμίνες και άλλα χάπια κατά της ναυτίας δεν τη γλύτωσε και ταλαιπωρήθηκε αρκετά.

Η διάρκεια της ταινίας είναι 2 ώρες.

