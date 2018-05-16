Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ


ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΦΟΙΝΙΝΗΣ

ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ  (ΕΤΩΝ 97)

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17/5/2018 & ΩΡΑ 17.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΙΝΙΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΩΝ/ΝΑ ΦΟΙΝΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΙΑΣΟΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΑΙΑΣ, ΚΑΤΙΑ, ΥΑΚΙΝΘΗ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

 

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι, Πάτρα

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

Κιν. 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 16/05/2018 22:48

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/486941

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