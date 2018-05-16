Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΦΟΙΝΙΝΗΣ
ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ (ΕΤΩΝ 97)
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17/5/2018 & ΩΡΑ 17.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΙΝΙΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΩΝ/ΝΑ ΦΟΙΝΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΙΑΣΟΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΑΙΑΣ, ΚΑΤΙΑ, ΥΑΚΙΝΘΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι, Πάτρα
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
Κιν. 6932318103
fax 2610 340871
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