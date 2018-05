Στα «Τέρατα» από τη Ταϊβάν το μεγάλο βραβείο του Φεστιβάλ «Νύχτες Τρόμου»

To 5ο What's Up Horrorant Film Festival “Νύχτες Τρόμου” ολοκληρώθηκε στις 9 Μαΐου στην Αθήνα ενώ αυτή την εβδομάδα, από την Πέμπτη 10 Μαΐου έως και τις 16 του μήνα μεταφέρεται στην Θεσσαλονίκη, στην Ρόδο, στην Κόρινθο αλλά και στην Πάτρα στη 2η αίθουσα του Πάνθεον, όπως ήδη έχουμε γράψει.

Πριν τη προβολή της ταινίας λήξης που ήταν το «The Ranger», απονεμήθησαν και τα καθιερωμένα βραβεία Horrorant - τρόμου. Η υψηλή ποιότητα των ταινιών δυσκόλεψε ιδιαίτερα τις κριτικές επιτροπές, που τελικά επέλεξαν το «Mon Mon Mon Monsters» του Giddens Ko ως το μεγάλο νικητή του φετινού φεστιβάλ (τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ταινίας).

Αναλυτικά οι νικητές:

Βραβείο Horrorant Καλύτερης Ταινίας: Τέρατα (Mon Mon Mon Monsters) Βραβείο Horrorant Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Marcelo Schapces για το Necronomicon

Βραβείο Horrorant Καλύτερου Σεναρίου: Arend Remmers για το Παγιδευμένοι στο Σενάριο (Snowflake)

Βραβείο Horrorant Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας: Lior Ashkenazi για το Κυνηγοί Βρυκολάκων (The Wanderers)

Βραβείο Horrorant Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας: Sofía Del Tuffo για το Luciferina

Βραβείο Horrorant Καλύτερης Φωτογραφίας: Sebastián Ballek για το Trauma

Βραβείο Horrorant Καλύτερων Ειδικών Εφέ: Οι Ξεχασμένοι (What the Waters Left Behind)

Βραβείο Horrorant Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής Scapetune: Ο Κάτοικος (The Inhabitant)

Βραβείο Horrorant First Look: Tuftland του Roope Olenius

Ειδική Μνεία: Μία Στάση Στη Κόλαση - Stop Over in Hell του Víctor Matellano

1ο Βραβείο Horrorant Καλύτερης Ξένης Ταινίας Μικρού Μήκους: Out of Darkness (Skickelsen) του Jonas Gramming

2ο Βραβείο Horrorant Καλύτερης Ξένης Ταινίας Μικρού Μήκους: Gotas (Drops) του Sergio Morcillo

Βραβείο Horrorant Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Μικρού Μήκους: A Child Outside του Πάνου Ηλιακόπουλου.

Το Φεστιβάλ «Νύχτες Τρόμου» έφτασε αισίως φέτος στην 5η του χρονιά. Τα πρώτα πέντε χρόνια όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, δοκιμάσαμε τις δυνάμεις μας αλλά και το ενδιαφέρον του κοινού, και με χαρά συνειδητοποιήσαμε ότι αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία, και όσο αυξάνονται οι θεατές που μας εμπιστεύονται, τόσο μας δίνουν φτερά να κάνουμε ακόμα περισσότερο γι’ αυτούς.

Το 5ο What’s Up Horrorant Film Festival θα ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις όπως το Ηράκλειο της Κρήτης 17 - 23 Μαΐου - ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ, η Αλεξανδρούπολη στις 31 Μαΐου - 6 Ιουνίου και η Λάρισα - VICTORIA CINEMAS.

Η φετινή διοργάνωση που θα απολαύσουν και οι Πατρινοί σινεφίλ, διέθετε περισσότερες και καλύτερες ταινίες από κάθε άλλη χρονιά, με πολλούς και ενδιαφέροντες καλεσμένους, και θεατές που έβγαιναν από τις αίθουσες χορτασμένοι.

Οι διοργανωτές ανανεώνουν το ραντεβού τους με το κοινό της Αθήνας για του χρόνου και υπόσχονται να επανέλθουν ανανεωμένοι, με ακόμα καλύτερες ταινίες και ακόμα περισσότερες εκπλήξεις.

*Το Horrorant Film Festival «Νύχτες Τρόμου» διοργανώνεται από το κινηματογραφικό δίκτυο FilmBoy (το κινηματογραφικό site Filmboy.gr, το θεματικό site Horrorant.com και την εταιρεία διανομής FilmBoy Pictures) και τελεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

