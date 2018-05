Πλούσιο το Φεστιβάλ των Πολιτιστικών Ομάδων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Για μία ακόμη χρονιά οι Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών σας καλοσωρίζουμε στο φεστιβάλ μας, το οπόιο φέτος θα πραγματοποιηθεί 3, 4, 5 και 6 Μαΐου στο χώρο του ΑΣΤΟ (Βαλτετσίου 3). Το Φεστιβάλ αποτελεί μία αφορμή η κάθε ομάδα να παρουσιάσει ένα δείγμα της δουλειάς της και, συγχρόνως, έναν τρόπο οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου.

Το Φεστιβάλ είναι μια τετραήμερη δράση, χαρακτηριζόμενη από πολλά καλλιτεχνικά δρώμενα, με τα οποία αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας.

Οι περισσότερες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ΑΣΤΟ

Τα περισσότερα από αυτά θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ΑΣΤΟ, με εξαίρεση την συναυλία του Ραδιοφωνικού Τμήματος στον Μόλο καθώς και το πάρτυ των Χορευτικών Τμημάτων και το Παραδοσιακό Γλεντι στην πλατεία Όλγας.



ΠΕΜΠΤΗ 3/5

17:00 - 19:00 Θεατρικό Παιχνίδι για Ενήλικες

19:00 - 21:00 Γνωριμία με το Αργεντίνικο Tango

21:00 Προβολή ταινίας 'After Hours' (1985), Martin Scorcese



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/5

18:00 - 19:00 Γνωριμία με το Lindy Hop

19:00 - 20:30 Συνάντηση Rn'B

20:30 - 22:00 Baila Moderno: Γνωριμία με το Μοντέρνο Χορό

22:00 Συναυλία 2.0 με τους 'Sbaraquack ' στο Μόλο της Αγίου Νικολάου



ΣΑΒΒΑΤΟ 5/5

11:00 - 13:00 In Sync: Γνωριμία με τον Σύγχρονο Χορό

13:00 - 14:30 Γνωριμία με το Ladies Rn'B

14:30 - 15:30 Κοινωνική Κουζίνα 'Ο άλλος άνθρωπος' στην πλατεια Όλγας

15:30 - 17:00 Ακούτε... Ράδιο ΠΟΦΠΠ

17:00 - 19:00 Ραντεβού με το Latin (Salsa, Bachata)

19:00 - 21:00 Παραδοσιακή Συνάντηση

21:00 - 22:00 Παρουσίαση Χορευτικών Τμημάτων στην Πλατεία Όλγας

22:00 Mix them POFPP Party στην Πλατεία Όλγας



ΚΥΡΙΑΚΗ 6/5

11:00 - 13:00 'Τα παιδιά του Γαλάζιου Πλανήτη' Διαδραστική Παιδική Παράσταση

13:00 - 15:00 Kino Awards 2018

15:00 - 17:00 Power of Δικαιώματα: Debate

17:00 - 18:30 Φωτογραφικό Παιχνίδι

18:30 - 20:00 Breakin' the Floor

20:00 - 21:30 Γεμιστό Διήγημα: Παιχνίδι Δημιουργικής Γραφής

21:30 Παραδοσιακό γλέντι στην Πλατεία Όλγας



Παράλληλα στο χώρο του Α.Σ.Τ.Ο. φιλοξενούνται:

- Εικαστική Έκθεση ΠΟΦΠΠ

- Φωτογραφική Έκθεση ΠΟΦΠΠ

- Δράσεις Τοπικών Κοινωνικών Ομάδων



*Στα πλαίσια του φεστιβαλ θα συλλέγονται τρόφιμα & ρούχα σε στήριξη ευπαθών ομάδων

*Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες είναι ελεύθερη.