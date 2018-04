ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ: ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ

Αν αγαπάτε το κλασικό πεντάγραμμο δεν μπορεί να μείνετε αδιάφοροι στην άφιξη της διάσημης Συμφωνικής Ορχήστρας Τσαικόφσκι, (ενός από τα ιστορικότερα συγκροτήματα της Ευρώπης που βαπτίστηκε από το μεγάλο ρώσο συνθέτη). Ενταγμένη στο Φεστιβάλ Αθηνών θα ηχήσει ζωντανά στο Ηρώδειο στις 27 Ιουνίου και ήδη η ανακοίνωση της συναυλίας θεωρείται μια από τις μεγάλες καλλιτεχνικές ειδήσεις των ημερών.To ακρόαμα προμηνύεται μάλιστα ως "μοναδική εμπειρία".

Με 120 εξαίρετους μουσικούς, μαέστρο έναν ζωντανό μύθο της ρωσικής μουσικής σχολής, τον Βλαντίμιρ Φεντοσέγιεφ και στο πιάνο την παγκοσμίου φήμης σολίστ, Βαρβάρα Νεπομνύσκαγια, η ορχήστρα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα μας παρουσιάσει πολυαγαπημένες μελωδίες της Λίμνης των Κύκνων, της Ωραίας Κοιμωμένης, του Καρυοθραύστη, του Ιταλικού Καπρίτσιο και το Κονσέρτο για πιάνο Νο. 1, καθώς και άλλες και άλλες υπέροχες συνθέσεις κάτω από την Ακρόπολη.

Η ορχήστρα ιδρύθηκε το 1930 ως Grand Symphony Orchestra of All Union Radio and Central Television και ήταν η πρώτη συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και η πρώτη που ερμήνευσε διεθνές ρεπερτόριο εκτός ΕΣΣΔ.Πολλοί σημαντικοί συνθέτες, όπως οι Νικολάι Γκολοβάνοφ, Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Σεργκέι Προκόφιεφ, Αράμ Χατσατουριάν, Γκεόργκι Σβιρίντοφ, εμπιστεύτηκαν την πρώτη εκτέλεση έργων τους στην TSO, που αναγνωρίστηκε γρήγορα ως μία από τις σημαντικότερες ορχήστρες του κόσμου. Το 1993 το Ρώσικο Υπουργείο Πολιτισμού την μετονόμασε σε Tchaikovsky Symphony Orchestra, για τον κεντρικό ρόλο των έργων του Τσαϊκόφσκι στο ρεπερτόριο της.

ΣΑΝ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ

Στην πρώτη εμφάνιση στο ελληνικό κοινό θα διευθύνει ο πολυβραβευμένος Φεντοσέγιεφ, που παραμένει η ψυχή της ορχήστρας, καλλιτεχνικός διευθυντής και αρχιμουσικός της από το 1974, και για αυτό διεκδικεί τον άτυπο τίτλο του μακροβιότερου μαέστρου μεγάλης ορχήστρας παγκοσμίως.Ο σπουδαίος διευθυντής, που έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους μουσικούς και θεατρικούς οργανισμούς στον κόσμο, έχει δηλώσει για τον Τσαϊκόφσκι ότι είναι «ο εκπρόσωπος της ρωσικής ψυχής».Όταν ρωτήθηκε τι εννοεί όταν λέει ότι του αρέσει να παρουσιάζει τον «άγνωστο Τσαϊκόφσκι», ο Φεντοσέγιεφ είχε απαντήσει το εξής:

«Υπάρχει ο τρόπος εκτέλεσης των έργων του, οπως τον γνωρίζουμε σχεδόν όλοι. Όμως υπάρχει και ο μητρικός που περιέχει και την άρτια τεχνική εκτέλεση αλλά και το συναίσθημα, την συγκίνηση που είχε ο δημιουργός όταν τα έγραφε. Δική μας υποχρέωση ειναι να εκτελούμε τα έργα του με τον μητρικό τρόπο.Είμαστε η ορχήστρα που κρατάει ζωντανή την ψυχή του, θέλουμε οι θεατές να αισθάνονται πως στο πιάνο κάθεται ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι και παίζει».

*Info: Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Τετάρτη 27 Ιουνίου, Ώρα έναρξης: 21:00, τηλ. 210 3272 000, Οι τιμές εισιτηρίων ξεκινούν από 25 ευρώ και φθάνουν τα 90 ευρώ.

Προπώληση στο 11876, στην ιστοσελίδα viva.gr και σε όλα τα φυσικά σημεία των καταστημάτων: Seven Spots, Reload, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Viva Kiosk στην Τεχνόπολη, αθηνόραμα gr. Yioleni's, viva Kiosk στο Σύνταγμα.