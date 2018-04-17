Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 17 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 17 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΦΕΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

02:00 πμ - πρωί

ΦΕΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23700

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΤΗΛ. 2610-590336

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39ΤΗΛ.: 2610-521.312

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

14:00-17:00 τηλ.

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 17/04/2018 10:01

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481762

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