Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 17 Απριλίου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 17:00 μμ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΕΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
02:00 πμ - πρωί
ΦΕΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΥΜΗ
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23700
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΤΗΛ. 2610-590336
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39ΤΗΛ.: 2610-521.312
ΡΙΟΥ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747
ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
14:00-17:00 τηλ.
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255