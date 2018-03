Πάτρα: Η θεατρική παράσταση «Απάγκιο», στο θέατρο act

Η θεατρική παράσταση «Απάγκιο», σε σκηνοθεσία Ιωάννη Αναστασόπουλου, θα παρουσιαστεί τον Απρίλιο στο θέατρο act. Από την Πέμπτη 12/4 έως Κυριακή 15/4, και από Πέμπτη 19/4 έως Κυριακή 22/4, στις 21.30.

Δύο άστεγοι, που φαινομενικά γνωρίστηκαν τυχαία, προσπαθούν να βρουν απάγκιο να προστατευτούν, αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες και τις δυσκολίες της επιβίωσης από κοινού.

Δύο άστεγοι από διαφορετικούς κόσμους και με διαφορετικό παρελθόν, ανακαλύπτουν ξανά πως το μοναδικό σταθερό απάγκιο της ζωής είναι η ίδια η ανθρωπιά.

Με αφορμή την ταινία “Καταφύγιο”, ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο.»

Κείμενα - Σκηνοθεσία : Ιωάννης Αναστασόπουλος

Παίζουν : Γεωργία Ηλιοπούλου, Κωσταντής Μιζάρας, Δημήτρης Τζαβάρας

Πρωτότυπη Μουσική επί σκηνής : Δημήτρης Τζαβάρας

Video mapping : Αλέξανδρος Σεϊταρίδης

Κινησιολογία : Ζαχαρή Αχιλλεοπούλου

Ενδυματολόγος : Όλγα Μοσχόβου

Φωτισμοί : Ιωάννης Αναστασόπουλος

Θέατρο act, στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65

Τιμές εισιτηρίων: 10€(κανονικό),8€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι)

Πληροφορίες – κρατήσεις : 2610272037 & 6936122263

Σύντομα Βιογραφικά:

Kωσταντής Mιζάρας

Απόφοιτος της Ανωτέρας Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης Διομήδη Φωτιάδη και του Deree College (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού)

Ιδρυτικό μέλος του φωτογραφικού χώρου M55 projects από το 2004.

Ιδρυτικό μέλος της ομάδας κουκλοθεάτρου και αφήγησης παραμυθιού «φτουξελευτερία» από το 2006, με την οποία έχει ανεβάσει τις εξής παραγωγές: «Όταν η Κόκκινη Κλωστή Χάθηκε στο Μεγάλο Δάσος», «Γιατί φυσάει ο άνεμος; ή αστράμαξα», «Το μυστικό της Ονειρόπετρας», «Η κυρά της λίμνης», «Το παραβάν», «πετούν πετούν τα γράμματα. μια χριστουγεννιάτικη ιστορία»

Συνεργάτης των κουκλοθεάτρων: "Φτερα του Μύθου", "Καραμπόλα" και "Πλαγγόνες" ("X-Σαλτιμπάγκοι")

Μέλος της Θεατρικής Εταιρείας ΠΟΛΙΣ από το 2008, με την οποία έχει συμμετάσχει στις εξής παραγωγές: «Κοραή 4 – Προσβάσιμος Χώρος», «Βασιλιάς Υμπύ και η Επιτροπή Αλήθειας», «Σώμα», «Τσέχωφ – Κνίπερ. Η Αλληλογραφία», όλες σε σκηνοθεσία Ε. Γεωργοπούλου.

Performance: Γη και ελευθερία , Monobloc, τί είναι πολύτιμο, les lectures electriques

Ως σκηνοθέτης συνεργάστηκε με το Θέατρο Act, στην Πάτρα στην παράσταση "Παπαδιαμάντη αναζήτησις"

Στον έντυπο τύπο συνεργάστηκε ως κειμενογράφος με τα ένθετα των εφημερίδων: Το Βήμα, Ελευθεροτυπία, Καθημερινή και τα περιοδικά ΜΕΤΡΟ, Close Up, Elle, Ως 3, Soundpark κ.α.

Έχει συγγράψει ένα ταξιδιωτικό ιστορικό οδηγό με τίτλο «Βουλγαρία - Ανατολική Ρωμυλία», Εκδόσεις Ινφογνώμον

Έχει υπάρξει εμψυχωτής εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Συναισθημάτων Παιδικής Ηλικίας.

Γεωργία Ηλιοπούλου

Ηθοποιός. Πτυχιούχος της Δραματικής σχολής Αρχή. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια υποκριτικής με τον εκπαιδευτή Tapa Sudana, την ομάδα Ιδέα, μαθήματα κινησιολογίας με την Νατάσσα Ζούκα. Συμμετείχε στις παραστάσεις «Το Πιστοποιητικό» στο Από Μηχανής Θέατρο, «Κλυταιμνήστρα στον Άδη» Δηπεθε Πατρών, «Υπόθεσις 69» θέατρο Λιθογραφείο, «Τα 2 μαγικά παραμύθια» θέατρο Πάνθεον – Φεστιβάλ Πέτρας, «Παραμύθια να τα φας στο πιάτο» θέατρο Λιθογραφείο, «Το φιλί ανάποδα» θέατρο Act, «Ο χρυσός τρίφτης και ο σεφ Φέρρης» θέατρο Act, «Η απόχη» θέατρο Act, «Τα ημερολόγια της Εδέμ» θέατρο Χωρίς Αυλαία, «Μια φορά κι έναν καιρό» και «Τα μυστικά της Κατσαρόλας» ομάδα Τραμπάλα. Έχει ιδρύσει την ερασιτεχνική ομάδα " Σκαλέτα" που στεγάζεται στο θέατρο Act και έχει σκηνοθετήσει την ομάδα στις παραστάσεις : «Το τραπέζωμα», « Ωχ ο Τσέχωφ», «Τα πούπουλα», «Ολόκληρος ο Σαίξπηρ ή Τίποτα».

Δημήτρης Τζαβάρας

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1971. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο ακορντεόν με καθηγητή τον Γιώργο Κωτσάκη και στο πιάνο και τα ανώτερα θεωρητικά,στο «Πρωτότυπο ωδείο» με καθηγητή τον Ε.Κορδομπούλη, ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη μουσική ως καθηγητής στη δημόσια εκπαίδευση και ως καθηγητής πιάνου και ανώτερων θεωρητικών στο Λίνειο Ωδείο Πατρών, έως και σήμερα. Στο θέατρο συμμετείχε στις παραστάσεις: «LAJE», σκην. Μάρω Γαλάνη,» Roberto Zucco», σκην. Συγκλητική Βλαχάκη, «Αυτό το…», σκην. Άγγελος Παπαγγελόπουλος,» Για ένα υπόστεγο στη Δύση», σκην. Περικλής Βασιλόπουλος, «Το Σκυλί του Ωρίωνα,» σκην. Τηλέμαχος Τσαρδάκας, «Το Φιλί Ανάποδα» σκην.Τηλέμαχος Τσαρδάκας, «Το χώμα λερώνει» σκην. Τηλέμαχος Τσαρδάκας ως πιανίστας στην παράσταση «Κάθε Τρίτη Στο Σούπερ Μάρκετ» σκην.Κατερίνα Μπερδέκα, «Πατρίτσια Υπάρχει» του Δ. Κάββουρα σκην. Τ. Τσαρδάκα «Μπλάνκο» σκην Τ. Τσαρδάκας «Ποιητές επί σκηνής» σκην. Τηλ. Τσαρδάκας «Τα θαύματα θυμώνουν αν δεν τα πιστεύεις» σκην Τ. Τσαρδάκας «Το Κοντραμπασο” του Patrick Suskind σκην. Μαρία Καλλιαμβάκου , «Αγάπης Λόγια» σε ποίηση Δ.Κάββουρα και σκην. Λυδία Τζανουδάκη «Κώστας Καρυωτάκης: Οι εντυπώσεις ενός πνιγομένου» σε Μουσική του Γιώργου Δίπλα και σκην. Τ. Τσαρδάκα «Γελώντας Άγρια» του Cristopher Durang σε σκηνοθεσία Βασίλη Κόκκαλη, «Το Παιδί Με Το Ποδήλατο» του Ιωάννη Αναστασόπουλου σκηνοθεσία Ιωάννης Αναστασόπουλος, «Kumasaka» (κείμενο θεάτρου NO) σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιώργου Παπαστεφάνου , " Οι Παγιδευτές" Του Γιώργου Σκούρτη σε σκηνοθεσία Βασίλη Κόικκαλη . ήταν εμψυχωτής των σεμιναρίων Μουσικής στο θέατρο "Γραμμές Τέχνης" .Έχει σκηνοθετήσει την παράσταση «Αυτό το…» με την θεατρική ομάδα του 9ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με την Έλενα Μαρσίδου ,Λυδία Κονιόρδου,Νίκο Κατή, Λάκη Κουρετζή ,Απόστολο Πελεκάνο, Γιώργο Αρμένη Αναστασία Κουμίδου. Έχει γράψει μουσική για παιδικό θέατρο καθώς και το θεατρικό έργο «Αυτό το…».

Αλέξανδρος Σεϊταρίδης

Σπούδασε πληροφορική στο University of Hertfordshire όπου απέκτησε Bachelor of Science με Second Class Honors (First Division) στην Πληροφορική. Είναι απόφοιτος του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Θεάτρου & Θεατρικού Παιχνιδιού του Λάκη Κουρετζή στο Θέατρο της Ημέρας. Εργάζεται ως σύμβουλος διαδικτύου και τεχνολογίας (I.T Manager) και ως σχεδιαστής και δημιουργός διαδικτυακών ιστοσελίδων (Web Site Designer and Development). Έχει εργαστεί ως μοντέρ σε πολλές ταινίες μικρού μήκους, σε ντοκιμαντέρ και μουσικά βίντεο κλιπ. Ήταν συντάκτης του δισέλιδου τεχνολογικών νέων, «Οδός χάι-τέκ» στο μηνιαίο περιοδικό Δίφωνο. Έχει σχεδιάσει και επιμεληθεί βίντεο, καταλόγους, αφίσες και flyers για μουσικές συναυλίες, εκθέσεις καλλιτεχνών και θεατρικές παραστάσεις. Προσπαθεί η τέχνη να βρίσκεται σε κάθε πλευρά της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Είναι στην ομάδα εργασίας της διεθνούς μουσικής κοινότητας «Μουσικό Χωριό» από το 2010 και κάνει τον συντονισμό παραγωγής. Έχει πάρει μέρος σε παιδικές θεατρικές παραστάσεις, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια αρχαίου δράματος και είναι μέλος της ομάδας «Δρόμος με δέντρα» της Μάρθας Φριντζήλα. Παράλληλα, δημιουργεί βίντεο για εκπαιδευτικά προγράμματα και θεατρικές παραστάσεις. Επιμελείται (Επεξεργασία – Μοντάζ – Χειρισμό και Ζωντανή μίξη) τις βίντεο-προβολές για τις μουσικές παραστάσεις του Αλκίνοου Ιωαννίδη από το 2012. Είναι συνυπεύθυνος της λειτουργίας του Radio Art.

Ζαχαρή Αχιλλεοπούλου

ΣΠΟΥΔΕΣ

Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (2017)(Δίπλωμα Υποκριτικής από το Υπουργείο Πολιτισμού)

Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού «Ραλλού Μάνου» (2014)

ΘΕΑΤΡΟ

2018: «Σκύλος με σπίτι» της Γαλάτειας Σουρέλη, σε σκηνοθεσία-διασκευή της Κωνσταντίνας Νικολαϊδη, Θέατρο Επίκεντρο+ , Πάτρα

2017: «Παπαδιαμάντη Αναζήτησις» σε σκηνοθεσία Κωνσταντή Μιζάρα, Θέατρο Act, Πάτρα

2014: «Where do I begin…» μουσικοθεατρική παράσταση με την ομάδα On Stage Musical Team, Τσάι στη Σαχάρα, Αθήνα

2013: Αριστοφάνους «Σφήκες» σε σκηνοθεσία-διασκευή του Νίκου – Ορέστη Χανιωτάκη

2011: «Πινόκιο: Η αλήθεια κάτω από τη μύτη μας» σε σκηνοθεσία του Νίκου - Ορέστη Χανιωτάκη, Πολυχώρος «Άννα και Μαρία Καλουτά», Νέος Κόσμος

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ

2018:«Μην κοιτάς το φεγγάρι» (musical) σε σκηνοθεσία-κείμενο του Τηλέμαχου Τσαρδάκα, Θέατρο Act, Πάτρα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

2011: «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σμαραγδή

ΧΟΡΟΣ

2013: «Εφήμερα» του Νίκου Διονύσιου, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Αθήνα (χοροθέατρο)

2011 - 2016: Ιέρεια στις τελετές αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής φλόγας των Ολυμπιακών αγώνων:

“PyeongChang 2018”, “Rio 2016”, “Nanjing 2014”, “Sochi 2014”, “ London 2012”, “Innsbruck 2012”

Αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων (2012)

Χορογράφος: Άρτεμις Ιγνατίου

Ιωάννης Αναστασόπουλος

Γεννήθηκε το 1985 και έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Γούμερο Ηλείας. Σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στην Πάτρα όπου ζει μέχρι και σήμερα. Σπουδάζει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπου και ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το θέατρο μέσω των πολιτιστικών ομάδων. Έχει δημιουργήσει τη θεατρική ομάδα Bad Eggs και εργάζεται ως φωτιστής. Παράλληλα ασχολήθηκε με τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία σε διάφορες παραγωγές και παρακολούθησε σεμινάρια υποκριτικής και σκηνοθεσίας στο ΔΗΠΕΘΕ Πατρών. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια-μαθήματα υποκριτικής και σκηνοθεσίας με την Αναστασία Κουμίδου, τον Γεράμισο Γενατά, τον Δημήτρη Φραγκιόγλου, τον Μichael Μauldin. Το 2005 ανεβάζει το πρώτο του θεατρικό έργo “Moments” στο πλαίσιο της πολιτιστικής εβδομάδας Πατρών. Ακολουθούν τα έργα του: “Ο δισέγγονος του Δον Ζουάν” στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη το 2007, “Το Λεξιλόγιο των ηλιθίων” στο θέατρο Πολιτεία το 2012, “Το παιδί με το ποδήλατο” 2015 θέατρο Aγορά – 2016 θέατρο Act. Τέλος, έχει σκηνοθετήσει την παράσταση “Οι Κλουβίοι” με τη θεατρική ομάδα Bad Eggs 2017.

