Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου

ΟΥΡΑΝΙΑΣ (ΧΗΡΑΣ) ΑΝΔΡ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-2-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ & ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝ. ΠΙΠΕΡΗ
ΕΤΩΝ 78
Κηδεύεται την Πέμπτη 22-2-2018 & ώρα 3 μ. μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συχαινών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Αγίου Βασιλείου.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΣΣΑΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΚΑΤΙΝΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΚΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΦΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΙΚΗ ΔΡΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΣΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΠΕΡΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας).
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.