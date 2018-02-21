Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου

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21/02/2018 20:31

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ΟΥΡΑΝΙΑΣ (ΧΗΡΑΣ) ΑΝΔΡ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-2-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ & ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΙΩΑΝ. ΠΙΠΕΡΗ

ΕΤΩΝ  78

Κηδεύεται την Πέμπτη  22-2-2018 & ώρα 3 μ. μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συχαινών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Αγίου Βασιλείου.

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΣΣΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΚΑΤΙΝΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΣ, ΑΛΕΚΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΦΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΙΚΗ ΔΡΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΑΣΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΠΕΡΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας).

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 


Δημοσιεύτηκε: 21/02/2018 20:31

Τυπώθηκε: 22/02/2018 07:10

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/476812

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