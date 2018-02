Τέλη Μαρτίου βγαίνει το φιλμ «Μόνο Εσένα Βλέπω – All I see is you»

Η ταινία με τίτλο «Μόνο Εσένα Βλέπω – All I see is you», σε σκηνοθεσία του 48χρονου Βαυαρού δημιουργού Μαρκ Φόρστερ, θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στις 29 Μαρτίου 2018 σε διανομή από την Odeon. Ο Φόρστερ έχει κάνει πολλές αξιόλογες ταινίες όπως το «Monster's Ball - Ο Χορός των Τεράτων», το «Finding Neverland - Ψάχνοντας τη Χώρα του Ποτέ» με τον Τζόνι Ντεπ, το «The Kite Runner», την ταινία Τζέιμς Μποντ «Quantum of Solace» το 2008 με τον Ντάνιελ Κρεγκ και την περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας «World War Z» με τον Μπραντ Πιτ.

Ο Μαρκ Φόρστερ λοιπόν επιστρέφει στις ανεξάρτητες ρίζες του με το δυνατό δράμα «Μόνο Εσένα Βλέπω». H Τζίνα (στο ρόλο η 30χρονη Μπλέικ Λάιβλι) και ο Τζέιμς (στο ρόλο ο 48χρονος Αυστραλός ηθοποιός Τζέισον Κλαρκ) έχουν έναν υπέροχο γάμο. Μετά από ένα ατύχημα που της κόστισε τους γονείς αλλά και την όρασή της, η Τζίνα εξαρτάται ολοκληρωτικά από τον άντρα της, κι αυτή η εξάρτηση φαίνεται πως κρατάει σταθερή την παθιασμένη σχέση τους. Εκείνη βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του Τζέιμς που της περιγράφει κάθε τί από την καθημερινή ζωή.

Όλα κυλούν όμορφα, μέχρι τη στιγμή που η Τζίνα αποκτά ξανά την όρασή της κι αρχίζει να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα δικά της μάτια… Σύντομα, θα καταλάβει πως η ζωή της είναι πολύ διαφορετική απ’ ό,τι πίστευε.

Παίζουν επίσης οι Ιβόν Στραχόβσκι, Ahna O'Reilly Wes Chatham & ο Danny Huston.

Η ταινία διάρκειας 110 λεπτών, αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα. Είχε πρωτοπαιχθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ