ΑΠΟ 2/2 ΤΟ ΤΡΥΦΕΡΟ GAY ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ "ΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΕΙΣ ΜΕ Τ'ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ"

Έχοντας ξεκινήσει την πορεία του από το Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου του Sundance στη Γιούτα τον Ιανουάριο του 2017, το εξαιρετικό και συγκινητικό όπως λέγεται, φιλμ «Να Με Φωνάζεις με τ’ Όνομα Σου - Call Me by Your Name» καταφθάνει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Feelgood την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 και αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα.

Καλοκαίρι 1983. Βόρεια Ιταλία. Ο Elio Perlman (στο ρόλο ο 22χρονος ηθοποιός – αποκάλυψη Timothée Chalamet), ένας 17χρονος Ιταλοαμερικανός, περνάει τις μέρες του στην οικογενειακή βίλα του 17ου αιώνα παίζοντας κλασική μουσική και φλερτάροντας με τη φίλη του Marzia (Esther Garrel). Ο Elio απολαμβάνει τη στενή σχέση με τον πατέρα του (Michael Stuhlbarg), έναν επιφανή καθηγητή αυθεντία στην ελληνορωμαϊκή κουλτούρα, και με τη μητέρα του Annella (Amira Casar), μία μεταφράστρια, που τον έχει αναθρέψει με υψηλή κουλτούρα σε ένα σκηνικό που σφύζει από ομορφιά. Όμως παρά το εκλεπτυσμένο του πνεύμα, ο Elio παραμένει αθώος και πρωτάρης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της καρδιάς.

Μια μέρα, ο Oliver (στο ρόλο ο 32χρονος ηθοποιός Armie Hammer), ένας γοητευτικός Αμερικανός ακαδημαϊκός που κάνει το διδακτορικό του, καταφθάνει στη βίλα για να κάνει την πρακτική του ως βοηθός του πατέρα του Elio. Μέσα στο ηλιόλουστο εκθαμβωτικό περιβάλλον, ο Elio και ο Oliver ανακαλύπτουν τη μεθυστική ομορφιά της έλξης που ξυπνάει και αλλάζει τις ζωές τους για πάντα.

Μετά τα εντυπωσιακά «I Am Love – Είμαι ο έρωτας» και «A Bigger Splash – Κάτω από τον ήλιο» που στην Πάτρα είδαμε από την Κινηματογραφική Λέσχη, ο Ιταλός δημιουργός Luca Guadagnino, που καθηλώνει με τις εικόνες του, επιστρέφει με μία αισθησιακή και υπερβατική ιστορία για τον πρώτο έρωτα, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του André Aciman σε διασκευή που προέκυψε από τη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον σπουδαίο James Ivory στα 89 του χρόνια σήμερα («The Remains of the Day», «Δωμάτιο με θέα»).

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Feelgood, με φόντο τη λάγνα, λουσμένη στο φως καλοκαιρινή Ιταλική εξοχή και πρωταγωνιστές με «ακαριαία χημεία» τους εξαιρετικούς και ανερχόμενους Armie Hammer («The Social Network», «The Lone Ranger», «The Man from U.N.C.L.E.», «Νυκτόβια Πλάσματα», «J. Edgar») και Timothée Chalamet («Homeland», «Interstellar», «Lady Bird»), η ταινία εκφράζει με οικουμενική ευαισθησία και αφοπλιστική τρυφερότητα την ιδέα του να αφήνεσαι στον έρωτα και στην ομορφιά της ζωής, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να πονάς.

Η τελευταία αναγνώριση, μετά από ένα μακρύ ταξίδι σε διεθνή φεστιβάλ, ήρθε από την Αμερικανική Ακαδημία κινηματογράφου, που έθεσε υποψήφιο το φιλμ για τέσσερα (4) βραβεία Oscar (καλύτερης ταινίας, Α’ Ανδρικού ρόλου για τον Timothée Chalamet, διασκευασμένου σεναρίου και καλύτερου τραγουδιού «Mystery of Love» του Sufjan Stevens).

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Αριστουργηματικό. The Guardian

Ακραία αισθησιακό. The Hollywood Reporter

Έξοχο. The Playlist

Μία σαγηνευτική ιστορία για τον πρώτο έρωτα. Variety

Απίθανο! Ερωτικό, αισθησιακό, μαγικό! Entertainment Weekly

Σαγηνευτικό και διαπεραστικά σοφό. Los Angeles Times

O Timothée Chalamet και ο Armie Hammer έχουν την πιο έντονη χημεία που έχω δει σε ταινία. Κορυφαίο. Huffington Post

Μερικές από τις πιο συναισθηματικές στιγμές στην ιστορία του σινεμά. Esquire

Θριαμβευτικό και σπαρακτικό. Time Out New York.

Σημείωμα του σκηνοθέτη

Μου αρέσει να πιστεύω ότι το «Να με φωνάζεις με τ’ όνομα σου» κλείνει την τριλογία των ταινιών μου για την επιθυμία, μαζί με το «I Am Love - Είμαι ο έρωτας» και το «A Bigger Splash - Κάτω από τον ήλιο».

Εκεί που στις προηγούμενες ταινίες, η επιθυμία οδηγούσε στην κτητικότητα, τη μετάνοια, την περιφρόνηση, την ανάγκη για απελευθέρωση, στο «Να με φωνάζεις με τ’ όνομα σου» θέλαμε να εξερευνήσουμε ένα ειδύλλιο της νιότης. Ο Elio, ο Oliver και η Marzia έχουν μπλέξει σε ένα ερωτικό γαϊτανάκι, όμοιο με αυτό που περιέγραψε κάποτε ο Truman Capote ως τον έρωτα, που δεν έχει γεωγραφία, δεν ξέρει από σύνορα.

Η ταινία αποτίνει φόρο τιμής στους πατέρες της ζωής μου: τον πατέρα μου και τους κινηματογραφικούς, τον Renoir, τον Rohmer, τον Bertolucci. - Luca Guadagnino

*Να προσθέσουμε ότι μέχρι στιγμής στα Αμερικάνικα ταμεία η ταινία πλησιάζει τα 12 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις συν άλλα 6,5 από την προβολή της στον υπόλοιπο κόσμο.

Στο rotten tomatoes, η ταινία συγκεντρώνει το υψηλό ποσοστό 96% και στο πιο απαιτητικό metacritic, ποσοστό 93%.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ