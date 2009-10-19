Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-1-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΠΕΤΤΑ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΘΟΥΛΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΑΧΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΝΑ ΠΕΤΤΑ,
ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΤΣΑΜΠΡΟΥ,ΑΝΤΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ,ΗΡΩ,ΕΙΡΗΝΗ,ΚΥΡΙΑΚΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-1-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΘΑΝ. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 70
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΑΘΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ,
ΛΥΔΙΑ ΠΕΦΑΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]