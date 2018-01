Ανοίγει την αυλαία του το 34ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance

Η ετήσια «Μέκκα» του ανεξάρτητου κινηματογράφου, όπως εύστοχα χαρακτηρίζεται το Φεστιβάλ του Sundance στη χιονισμένη Γιούτα των ΗΠΑ όπου καλλιτεχνικός επικεφαλής και ιδρυτής του είναι ο αγαπητός Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Ρόμπερτ Ρέντφορντ, έχει αισίως φτάσει στην 34η του διοργάνωση, η οποία και ξεκινά την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 και θα διαρκέσει έως και τις 28 του μήνα.

Όπως διαβάσαμε στο Time Out New York, κάθε χρόνο το Σάντανς μας χαρίζει ξεχωριστές ταινίες που μάλιστα φτάνουν και έως τα βραβεία των κριτικών ενώσεων και των Όσκαρ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των τελευταίων ετών είναι το «Whiplash – Χωρίς μέτρο» του Ντέμιεν Σαζέλ, το «Boyhood – Μεγαλώνοντας» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, το «Precious - Μονάκριβη», το «Brooklyn» με την Σαόρσι Ρόναν αλλά και το προπέρσινο «Manchester by the sea» του Κένεθ Λόνεργκαν με την συγκλονιστική ερμηνεία του Κέισι Άφλεκ που τιμήθηκε με Όσκαρ και το «Να με φωνάζεις με τ’ όνομα σου» του Λούκα Γκουαντανίνο που ξεχώρισε στο Φεστιβάλ του Σάντανς του 2017 και έφτασε να λάβει διθυραμβικές κριτικές και πιθανότατα θα το δούμε την Τρίτη 23/1 να λαβαίνει κάποιες σημαντικές υποψηφιότητες στα Όσκαρ.

Επίσης από το περσινό Sundance ξεκίνησε την πορεία του και το «The Big Sick» με τον Kumail Nanjiani που επίσης ακούγεται πολύ θετικά.

Φέτος όπως σημειώνει το Time Out New York, υπάρχουν αρκετές νέες ταινίες που ενδεχομένως θα κάνουν τη διαφορά όπως το καινούριο φιλμ του Γκας Βαν Σαντ, ο οποίος και ξεκίνησε από το Σάντανς τη δεκαετία του ’90, με τίτλο «Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot» που βασίζεται στην ομώνυμη αυτοβιογραφία του μουσικού Τζον Κάλαχαν, ο οποίος έγινε τετραπληγικός μετά από ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο όταν ήταν 21 ετών.

Το ρόλο ερμηνεύει ο πάντα "ψαγμένος" Χοακίν Φίνιξ που επανασυνδέεται καλλιτεχνικά με τον Γκας Βαν Σαν, 23 χρόνια μετά το «To Die For». Πλάι στον Φίνιξ παίζουν και οι Τζόνα Χιλ, Ρούνεϊ Μάρα, Ούντο Κίερ, κ.α.

Άλλο ένα φιλμ που είναι ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αναμένεται με περίσσιο ενδιαφέρον από τους σινεφίλ στο φετινό Σάντανς, είναι το «Burden» με τον Garrett Hedlund στο ρόλο ενός μέλους της Κου Κλουξ Κλαν που επιχειρεί μία ριζική αναμόρφωση με τη βοήθεια μίας ανύπαντρης μητέρας (στο ρόλο η Αντρέα Ράιζμπορο) και ενός μαύρου ιεροκήρυκα (στο ρόλο ο βραβευμένος με Όσκαρ Φόρεστ Γουιτάκερ).

Η λίστα του Time Out New York περιλαμβάνει και το «Eight Grade» με την Ίσλα Φίσερ, το «I Think We’re Alone now» σε σκηνοθεσία της Reed Morano της βραβευμένης σειράς “The Handmaid’s Tale”, με τους Peter Dinklage και Ελ Φάνινγκ ως τους μόνους επιβιώσαντες σε έναν πια άδειο πλανήτη, το ντοκιμαντέρ «Jane Fonda in Five Acts» για την θρυλική 80χρονη πλέον σταρ, το «Leave no trace» της Debra Granik του «Στην Καρδιά του χειμώνα» που είχε παιχθεί στο Σάντανς το 2010 και έμελλε να καθιερώσει την μετέπειτα σταρ Τζένιφερ Λόρενς και το «Mandy» σε σκηνοθεσία του Ελληνοαμερικανού Panos Cosmatos που είναι γιος του σκηνοθέτη George P. Cosmatos, δημιουργού ταινιών όπως «Το πέρασμα της Κασσάνδρας».

Στο «Mandy» με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και αιματοβαμμένου θρίλερ εκδίκησης πρωταγωνιστεί o 54χρονος σταρ Νίκολας Κέιτζ σε ένα ρόλο πραγματικά ξεχωριστό και «τρελό» όπως δείχνει και από την φωτογραφία.

Aνάμεσα στις ταινίες που θα δοκιμάσουν την τύχη τους φέτος στο Σάντανς είναι και το “The Miseducation of Cameron Post”, ένα δραματικό φιλμ Αμερικανικής και Βρετανικής παραγωγής σε σκηνοθεσία Desiree Akhavan, βασισμένο στη νουβέλα της Emily M. Danforth, με πρωταγωνιστές την Chloë Grace Moretz και τους Sasha Lane, John Gallagher, Jr., Forrest Goodluck, Jennifer Ehle και Quinn Shephard.

Το συγκεκριμένο φιλμ κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Sundance Film Festival στις 22 Ιανουαρίου 2018.

Τέλος ακούγονται ήδη και τα φιλμ «Piercing» με την Mia Wasikowska και τον Christopher Abbott, «Private Life» της Ταμάρα Τζένκινς του «Slums of Beverly Hills», με τους Kathryn Hahn και Πολ Τζιαμάτι, «Puzzle» της Σκωτσέζας ηθοποιού Kelly MacDonald, τα δικαστικού ενδιαφέροντος ντοκιμαντέρ «RBG» και «Seeing Allred», η κωμωδία «Sorry to Bother You», το φιλμ «Three Identical Strangers» για τρία αγόρια, τους Bobby Shafran, Eddy Galland και David Kellman που γεννήθηκαν ως πανομοιότυπα τρίδυμα και χωρίστηκαν στη γέννα (το ντοκιμαντέρ αυτό έχει σκηνοθετήσει ο Tim Wardle) και το φιλμ “Studio 54” για το περίφημο κλαμπ στη Νέα Υόρκη που αποτέλεσε το «ναό» ηδονισμού και ξέφρενης διασκέδασης μίας ολόκληρης γενιάς.

Τέλος όπως διαβάσαμε, το οργανωτικό τιμ του Sundance αποτελείται από τους: Adam Montgomery, John Cooper (Director – Καλλιτεχνικός διευθυντής), Keri Putnam (Executive Director – Εκτελεστική Διευθύντρια του Sundance Institute), Milo Talwani, Robert Redford (Πρόεδρος και Ιδρυτής), Trevor Groth (Διευθυντής προγραμματισμού) και Yaojun Zheng.

Η βασική φωτ. με credit: Trent Nelson είναι από την Salt LakeTribune, sltrib.com.

Στο φετινό Φεστιβάλ του Σάντανς (η διοργάνωση πάντα συγκεντρώνει πολλούς σταρ και γνωστούς ηθοποιούς, χαλαρούς και ντυμένους πιο σπορ και για τα χιόνια) όπως αναφέρει η εφημερίδα της Γιούτα, Salt Lake Tribune και ο δημοσιογράφος Sean P. Means, θα γίνει και ένα αφιέρωμα - ρετροσπεκτίβα στον σκηνοθέτη Todd Haynes που επίσης είχε τις λαμπρές του στιγμές στο Φεστιβάλ κατά το παρελθόν.



Επιμέλεια κειμένου: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

Ο Νίκολας Κέιτζ στο "Mandy".

«Burden» με τον Garrett Hedlund.