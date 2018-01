Το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες του – Μέσα και η Γκρέτα Γκέργουιγκ με το «Lady Bird»

Λίγες μόνο ημέρες μετά την φετινή απονομή των Χρυσών Σφαιρών – Golden Globes και την «σπόντα» της ηθοποιού Νάταλι Πόρτμαν για την ανδροκρατούμενη πεντάδα των υποψήφιων σκηνοθετών, το Σωματείο Αμερικάνων Σκηνοθετών – Directors Guild of America δημοσιοποίησε και τους δικούς του πέντε υποψήφιους σκηνοθέτες της χρονιάς 2017.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η 34χρονη ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Γκρέτα Γκέργουιγκ για το υπέροχο «Lady Bird» (η 1η της σόλο σκηνοθετική προσπάθεια στον κινηματογράφο) αλλά και ο μαύρος Τζόρνταν Πιλ του «Τρέξε!».

H Γκρέτα Γκέργουιγκ είναι η όγδοη γυναίκα που προτείνεται από το Σωματείο Αμερικάνων Σκηνοθετών, μετά τις Λίνα Βερτμίλερ, Ράντα Χέινς, Μπάρμπρα Στρέιζαντ, Τζέιν Κάμπιον, Σοφία Κόπολα, Βαλερί Χάρις και την δύο φορές υποψήφια και μια φορά νικήτρια (το 2008 για το «The Hurt Locker») Κάθριν Μπίγκελοου, όπως θυμίζει το flix.gr.

Την πεντάδα συμπληρώνουν το φαβορί, ο Μεξικάνος σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για τη «Μορφή του Νερού – The Shape of Water», ο Μάρτιν ΜακΝτόνα για το «Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι» και ο Κρίστοφερ Νόλαν για τη «Δουνκέρκη».

Μοναδική πραγματικά «εγκληματική» απουσία είναι όπως γράφει το flix.gr, αυτή του Στίβεν Σπίλμπεργκ, την ίδια στιγμή που το «The Post» αγνοήθηκε παντελώς τόσο στις υποψηφιότητες του Σωματείου Αμερικάνων Ηθοποιών όσο και στις υποψηφιότητες των βρετανικών Bafta.

Στην κατηγορία των πρωτοεμφανιζόμενων υποψήφιοι είναι οι: Τζέρεμι Τζάσπερ για το «Patti Cake$», Τζόρνταν Πιλ για το «Τρέξε!», Γουίλιαμ Ολντρόιντ για το «Λαίδη Μάκμπεθ», Τέιλορ Σέρινταν για το «Στα Ιχνη του Ανέμου» και ο Ααρον Σόρκιν για το πολύ καλό «Molly's Game» που συνεχίζεται σε Πάνθεον και Odeon Entertainment στην Πάτρα.

Στην κατηγορία του ντοκιμαντέρ υποψήφιοι είναι οι: Κεν Μπερνς και Λιν Νόβικ για το «The Vietnam War», Μπράιν Φόγκελ για το «Icarus», Μάθιου Χάινεμαν για το «City of Ghosts», Στιβ Τζέιμς για το «Abacus: Small Enough to Jail» και ο Ερολ Μόρις για το «Wormwood».

*Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 3 Φεβρουαρίου 2018 στην τελετή απονομή των 70ών βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.