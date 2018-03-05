Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 5 Μαρτίου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 21:00 μμ
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ - ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΩΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 46 ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 64Α & ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ)
ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΤΖΙΑΦΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 64-ΚΑΘΕΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ
ΤΖΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 239
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58
ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 18 - ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ
02:00 πμ - πρωί
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58
ΡΙΟ
14:00-22:30
ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
ΤΗΛ. 2610-911.416
ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)
ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963
ΔΥΜΗ
14:00-πρωί
ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)
ΤΗΛ.: 26930 22055
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18
ΤΗΛ.: 26920-24.164
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-22:30
ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ
ΤΗΛ.: 2610-522.234
ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ
ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-22:30
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ
ΤΗΛ.: 2615-502.642