Από 11/1 στον Απόλλων του Αιγίου θα προβάλλεται το φιλμ “Jumanji: Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα”

To “Jumanji” επιστρέφει μετά από 22 χρόνια στις κινηματογραφικές αίθουσες και κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 σε διανομή της Feelgood. Από την Πέμπτη το «Jumanji: Welcome to the jungle» έρχεται και στον Απόλλωνα του γειτονικού Αιγίου σε πρώτη προβολή.

Μετά από 22 χρόνια λοιπόν από την προηγούμενη ταινία καταφθάνει η συνέχεια της, το “Jumanji: Welcome to the jungle – Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα”. Το φιλμ που άφησε εποχή σε μικρούς αλλά και μεγάλους υπόσχεται να προσφέρει συγκινήσεις ξανά! Όταν τέσσερις έφηβοι φίλοι ανακαλύπτουν ένα παλιό βιντεοπαιχνίδι με ένα όνομα που δεν έχουν ακούσει ποτέ, μπαίνουν μέσα στη ζούγκλα του Jumanji και μετατρέπονται στα άβαταρ που διάλεξαν. Αυτό που ανακαλύπτουν είναι ότι το Jumanji δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι – πρέπει πραγματικά να επιβιώσεις.

Σκηνοθεσία: Τζέικ Κάσνταν

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ντουέιν Τζόνσον, Κάρεν Γκίλαν, Κέβιν Χαρτ, Τζακ Μπλακ, Νικ Τζόνας.

Διάρκεια: 119 λεπτά.

Η ταινία αναμένεται από την Πέμπτη 11/1 και στην Πάτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φιλμ έχει «σκίσει» εμπορικά και μάλιστα το περασμένο τριήμερο 5-7 Ιανουαρίου 2018 βρέθηκε στην κορυφή του Αμερικάνικου boxoffice, φτάνοντας συνολικά από τις 20/12/2017 που προβάλλεται, τα 244 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις συν άλλα 275 εκατομμύρια από την προβολή του στον υπόλοιπο κόσμο.

Πρόγραμμα προβολών – Πέμπτη 11/1 έως Τετάρτη 17/1:

• «Jumanji»: 19:30 & 22:00* – είσοδος 5 ευρώ

*Τη Δευτέρα 15/1 το πρόγραμμα λόγω κινηματογραφικής λέσχης διαμορφώνεται ως εξής:

• «Jumanji»: 19:00

• Κινηματογραφική Λέσχη - «Dheepan» : 21:30 (είσοδος για μέλη δωρεάν, μη μέλη 4 & 3 ευρώ).