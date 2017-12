Πάτρα: Οι ταινίες της Πρωτοχρονιάς στις σκοτεινές αίθουσες - "Ποδαρικό" με Χιου Τζάκμαν και Ματ Ντέιμον

Αλλάζει ο χρόνος, φεύγει το 2017 και έρχεται μία νέα χρονιά το 2018 με προσδοκίες και ελπίδα και μιλώντας κινηματογραφικά πραγματικά την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς και στη συνέχεια θα έχουμε πολλές όμορφες σινε- επιλογές και πολλά εκ των διακριθέντων ως τα καλύτερα της χρονιάς που φεύγει, φιλμ.

Το νέο έτος θα το υποδεχτούμε στις σκοτεινές αίθουσες και της Πάτρας (στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε) με τον 49χρονο Αυστραλό γόη Χιου Τζάκμαν, αυτή τη φορά όχι ως μεταλλαγμένο υπερήρωα Γούλβεριν αλλά ως τον πραγματικό κεντρικό ήρωα του Αμερικάνικου μιούζικαλ «The Greatest Showman» σε σκηνοθεσία Μάικλ Γκρέισι. Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στις 28 Δεκεμβρίου 2017 από την Odeon, και στις ΗΠΑ ήδη πλησιάζει σε εισπράξεις τα 30 εκατομμύρια δολάρια ενώ τα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία όπως το «This is me» τα έχουν γράψει οι ταλαντούχοι και βραβευμένοι με Όσκαρ δημιουργοί του περσινού αγαπημένου φιλμ «La La Land», Μπενζ Πάσεκ και Τζάστιν Πολ.

Πρόκειται για ένα μουσικοχορευτικό φιλμ, με κεντρικό ήρωα τον πρωτεργάτη και οραματιστή καλλιτέχνη Φ.Τ. Μπάρνουμ, ο οποίος ξεκίνησε από το μηδέν και τελικά δημιούργησε ένα μαγευτικό υπερθέαμα που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Τον ρόλο υποδύεται ο δηλωμένος λάτρης του είδους του μιούζικαλ (θυμηθείτε πόσο καλός ήταν στους «Άθλιους») και ένας από τους πιο σέξι άνδρες για το 2017 σύμφωνα με το περιοδικό People, Χιου Τζάκμαν. Συμπρωταγωνιστούν ο 30χρονος Ζακ Έφρον, η Ζεντάγια, η Μισέλ Ουίλιαμς και η Ρεμπέκα Φέργκιουσον.

Η ταινία είναι ήδη υποψήφια για 3 Golden Globes –Χρυσές Σφαίρες, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία στην κατηγορία μιούζικαλ/κωμωδία. O σώουμαν Phineas Taylor Barnum (1810 – 1891) ήταν ο δημιουργός του the Barnum & Bailey Circus.

Bγήκε ήδη στην Ελλάδα στις 28 Δεκεμβρίου 2017 από την Σπέντζος Φιλμ και το περιμένουμε με το νέο έτος και στην Πάτρα. Ο λόγος για το συγκινητικό και τρυφερό όπως λέγεται, φιλμ, «Wonder» που αφηγείται την ιστορία του Όγκι Πούλμαν, ενός συνηθισμένου παιδιού με ασυνήθιστο, δύσμορφο ωστόσο πρόσωπο, το οποίο πάσχει από το σύνδρομο με την ονομασία Treacher Collins. Η σκηνοθεσία είναι του Στίβεν Τσμπόσκι και πρωταγωνιστούν η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Όουεν Γουίλσον και ο μικρούλης Τζέικομπ Τρέμπλει του συγκινητικού «Room».

To “Wonder” έχει ήδη φτάσει σε εισπράξεις τα σχεδόν 120 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Το σενάριο έχει βασιστεί στην ομώνυμη επιτυχημένη νουβέλα που εκδόθηκε το 2012 με την υπογραφή R.J. Palacio.

Στις 4 Ιανουαρίου, θα δούμε σε διανομή από την UIP τη νέα ταινία του Ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη από το Αίγιο, Αλεξάντερ Πέιν με τίτλο «Downsizing – Μικρόκοσμος». Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη και παράλληλα πιο ακριβή ταινία της έως τώρα καριέρας του και στις ΗΠΑ έχει λάβει συμπαθητικές κριτικές. Πρωταγωνιστούν ο Ματ Ντέιμον, ο Κριστόφ Βαλτς, η Κρίστεν Γουίγκ, ο Τζέισον Σουντέικις και η Βιετναμέζα ηθοποιός – αποκάλυψη Χονγκ Τσάου, η οποία προβλέπεται όπως λέγεται, να κερδίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου β΄γυναικείου ρόλου.

Οι Ντέιμον και Γουίγκ ενσαρκώνουν ένα ζευγάρι Αμερικανών μεσοαστών από την Ομάχα που παίρνουν την παράτολμη όσο και παράλογη απόφαση να μικρύνουν σε μέγεθος τους εαυτούς τους με απίστευτες συνέπειες και αποτελέσματα. Πρόκειται για sci fi σάτιρα με μηνύματα για το περιβάλλον και το πρόβλημα του υπερπληθυσμού.

Προβάλλεται ήδη από την Χριστουγεννιάτικη εβδομάδα και συνεχίζεται και την Πρωτοχρονιά το πολυσυζητημένο λόγω της αντικατάστασης των σκηνών του Κέβιν Σπέισι, φιλμ «Όλα Τα Λεφτά Του Κόσμου - All The Money in The World» σε σκηνοθεσία του βετεράνου Ρίντλει Σκοτ (διανομή από την Odeon). Tον ρόλο που έκανε ο Σπέισι ανέλαβε ο βετεράνος 88χρονος Καναδός ηθοποιός Κρίστοφερ Πλάμερ, ο οποίος είναι εξαιρετικός στο ρόλο του μεγιστάνα Τζον Πολ Γκέτι. Συμπρωταγωνιστούν οι Μαρκ Ουόλμπεργκ, Romain Duris, Τσάρλι Πλάμερ και η Μισέλ Ουίλιαμς.

Το στόρι έχει να κάνει με την απαγωγή στη Ρώμη, τη δεκαετία του ’70, του 16χρονου Τζον Πολ, εγγονού του Τζον Πολ Γκέτι, του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο, ενός πανίσχυρου, δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα πετρελαίου αλλά και συνάμα απίστευτα μίζερου, απρόσωπου και τσιγκούνη, ο οποίος αρνείται αρχικά να επιδείξει ενδιαφέρον και να βοηθήσει την μητέρα του εγγονού του, πληρώνοντας τα λύτρα στους απαγωγείς. Όπως μάλιστα τον ακούμε να λέει σε μία σκηνή «αν υποχωρήσω και δώσω τα λύτρα τότε θα αρχίσουν να απαγάγουν και να ζητούν λύτρα και για τα 16 μου εγγόνια»!

Με ενδιαφέρον αναμένεται στις 4 Ιανουαρίου 2018 η ταινία «The Death of Stalin – Ο Θάνατος του Στάλιν» σε σκηνοθεσία του 54χρονου βραβευμένου με Έμμυ και υποψήφιου για Όσκαρ σεναριογράφου/σκηνοθέτη από την Γλασκώβη της Σκωτίας, Αρμάντο Ιανούτσι.

Το εσωτερικό πολιτικό τοπίο της Σοβιετικής Ρωσίας τη δεκαετία του ’50 παίρνει μία «μαύρη» κωμική μορφή στη νέα αυτή ταινία (διανομή από την Odeon). Τη νύχτα της 2ας Μαρτίου του 1953, ένας άνδρας πεθαίνει. Ένα τρομαχτικό εγκεφαλικό επεισόδιο ταράζει ολόκληρο το σώμα του. Γεμίζει σάλια και λερώνει τον εαυτό του. Πρόκειται να αφήσει τον μάταιο τούτο κόσμο με τους πολιτικούς επιγόνους του να δίνουν μάχη για τη διαδοχή.

Αυτός ο άνδρας δεν ήταν άλλος από τον Ιωσήφ Στάλιν, την μεγάλη αυτή μορφή της πολιτικής που διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της πρώην ΕΣΣΔ, ο οποίος έζησε από το 1878 έως το Μάρτιο του 1953 οπότε και έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια.

«Ο Θάνατος του Στάλιν» έχει βασιστεί στο γαλλικό graphic novel των Φαμπιάν Νουρί και Τιερί Ρομπάν και πρωταγωνιστούν οι: Τζέφρι Τάμπορ, Στιβ Μπουσέμι, Πάντι Κόνσινταϊν, Σάιμον Ράσελ Μπιλ, Rupert Friend, Jason Isaacs, Michael Palin και η Andrea Riseborough

Δεν λείπουν και οι ελληνικές ταινίες από το εορταστικό Πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα των σκοτεινών αιθουσών. Από τις 28 Δεκεμβρίου μας ήρθε στην Πάτρα, στα Odeon Entertainment, το «Τhe Bachelor 2» σε διανομή από την Village που ήδη «σκίζει» εμπορικά. Είναι η συνέχεια της 1ης ταινίας που είχε ξεπεράσει τα 100.000 εισιτήρια. Στη νέα ταινία που χαρακτηρίζεται ως το εγχώριο «The Hangover», παίζουν ο Μελέτης Ηλίας ως ο γαμπρός που παντρεύεται στην Κρήτη, και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Θανάσης Βισκαδουράκης και ο Νίκος Βουρλιώτης ως τα μέλη της παλιοπαρέας που καταφθάνει στην Κρήτη για το καθιερωμένο Bachelor party. Εμφανίζονται και ο «δικός» μας Τόνι Σφήνος, ο Γιώργος Μαυρίδης, οι τραγουδιστές Νίνο Ξυπολιτάς και Ελένη Φουρέιρα ενώ παίζουν ακόμα η Βασιλική Τρουφάκου και ο Δημήτρης Πιατάς.

Η άλλη ελληνική κινηματογραφική παραγωγή που συνεχίζεται και την Πρωτοχρονιάτικη εβδομάδα (διανομή της Feelgood), είναι η γλυκόπικρη «Τζαμάικα» του Ανδρέα Μορφονιού με δύο ιδιαίτερα συμπαθείς ηθοποιούς, τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τον Φάνη Μουρατίδη στους ρόλους δύο αποξενωμένων αδελφών, του Άκη και του Τίμου Παράσχου, να κλέβουν στην κυριολεξία τις εντυπώσεις και να συγκινούν. Ο Φάνης Μουρατίδης υποδύεται έναν διάσημο παρουσιαστή της τηλεόρασης που ζει κάθε μέρα σα να είναι η τελευταία.

Οι δυο τους μετά το θάνατο της μητέρας τους και υπό το βάρος προσωπικών προβλημάτων όπως ένα δάνειο που οδηγεί στον πλειστηριασμό και μία αρρώστια, θα έρθουν και πάλι κοντά. Το τραγούδι τίτλων τέλους της ταινίας ερμηνεύει ο Χρήστος Μάστορας από το γκρουπ Μέλισσες ενώ στο σάουντρακ μετέχει και η Γιώτα Νέγκα με ένα υπέροχο νέο τραγούδι που υπό τους ήχους του χορεύει ζειμπέκικο σ’ ένα βενζινάδικο ο Σπύρος Παπαδόπουλος, σε μία από τις καλύτερες σκηνές της ταινίας.

Στις 11 Ιανουαρίου 2018 μας έρχεται το «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά» του Στίβεν Σπίλμπεργκ για τα Pentagon Papers και την σπουδαία Μέριλ Στριπ στο ρόλο της εκδότριας της εφημερίδας The Washington Post, Catharine Graham. Συμπρωταγωνιστούν ο Τομ Χανκς και οι Σάρα Πόλσον και Άλισον Μπρι. Η Αμερικάνικη Vogue στο τεύχος Δεκεμβρίου αφιέρωσε το εξώφυλλο και κεντρικό της θέμα στην ασυναγώνιστη Στριπ με αφορμή την συγκεκριμένη ταινία.

Η Γκράχαμ που έφυγε από τη ζωή το 2001 σε ηλικία 84 ετών, υπήρξε η πρώτη γυναίκα εκδότρια εφημερίδας (της The Washington Post) στην ιστορία των ΗΠΑ και το 1971 πήρε την μεγάλη απόφαση να δημοσιοποιήσει απόρρητα έγγραφα του Πενταγώνου προκαλώντας την μήνι και την οργή του Λευκού Οίκου. Το φιλμ ήδη σαρώνει σε βραβεία ενώ η Στριπ έχει πετύχει μία συναρπαστική ομοιότητα με την ηρωίδα της.

Στις 4/1/2018 θα δούμε από την εταιρεία Tanweer το “Molly’s Game” του Άαρον Σόρκιν με την ηθοποιό Τζέσικα Τσαστέιν ως απόφοιτο νομικής του Χάρβαρντ που θα στήσει μία επιτυχημένη χαρτοπαικτική επιχείρηση με πελάτες πρωτοκλασάτα στελέχη εταιρειών, τςη σώουμπιζ αλλά και της Ρώσικης μαφίας. Κάποια στιγμή το FBI θα αντιληφθεί την παράνομη δραστηριότητα της επικερδούς επιχείρησης και θα την οδηγήσει στο δικαστήριο. Συμπρωταγωνιστούν ο γοητευτικός μαύρος ηθοποιός Ίντρις Έλμπα στο ρόλο του δικηγόρου της Μόλι Μπλουμ και ο Κέβιν Κόστνερ στο ρόλο του ψυχολόγου πατέρα της.

Το φιλμ με 2 υποψηφιότητες στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του τιμημένου με Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για το «The Social Network», Άαρον Σόρκιν.

Για τους λάτρεις των θρίλερ τώρα, στις 4 Ιανουαρίου 2018 καταφθάνει στις σκοτεινές αίθουσες, και της Πάτρας, το φιλμ «Παγιδευμένη Ψυχή: Το Τελευταίο Κλειδί – Insidious: The Last key», που είναι η συνέχεια της γνωστής και επιτυχημένης τριλογίας τρόμου. Στη νέα ταινία σε σκηνοθεσία Adam Robitel επιστρέφει η βετεράνος Δρ. Elise Rainier (Lin Shaye), η ευφυής παραψυχολόγος που πρέπει αυτή τη φορά να αντιμετωπίσει το πιο τρομακτικό και προσωπικό της κυνήγι φαντασμάτων, μέσα στο δικό της σπίτι.

Παίζουν οι: Angus Sampson, Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker and Marcus Henderson.

Το παραμυθένιο «Wonderstruck" του Τοντ Χέινς («Carol») με την βραβευμένη με Όσκαρ Τζουλιάν Μουρ, τον πιτσιρικά του «Πιτ & ο δράκος του» Όακες Φίγκλει και την μικρούλα Μίλισεντ Σίμοντς αναμένεται στις 11/1 σε διανομή της Seven Films ενώ ήδη προβάλλεται από τις 28 Δεκεμβρίου και όλη την Πρωτοχρονιάτικη εβδομάδα έως και τις 3 Ιανουαρίου 2018 στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Γούναρη, το κοινωνικό φιλμ «The Florida project» του Σον Μπέικερ (διανομή από Seven Films) με τον Γουίλεμ Νταφόε και την πιτσιρίκα Μπρούκλιν Πρινς που έχει επίσης λάβει εξαιρετικές κριτικές.

Το φόντο του στόρι είναι ένα Αμερικάνικο μοτέλ όπου βρίσκουν καταφύγιο άστεγοι. Όπως έγραψε το περιοδικό «Αθηνόραμα», λίγο έξω από το Ορλάντο και δίπλα στην Ντίσνεϊλαντ, η 6χρονη Μούνι μεγαλώνει σε ένα μοτέλ μαζί με την άνεργη 22χρονη μητέρα της, η οποία δυσκολεύεται να πληρώσει το εβδομαδιαίο νοίκι. Πρόκειται για μία ανάλαφρη όσο και ρεαλιστική ματιά σε μια κοινωνικά αποκλεισμένη Αμερική μέσα από μια ολόφρεσκη ιστορία ενηλικίωσης. Το φιλμ έχει λάβει ήδη πολλά βραβεία από ενώσεις κριτικών και μία υποψηφιότητα καλύτερου β΄ ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες για το Οσκαρικό φαβορί Γουίλεμ Νταφόε. Παίζουν και οι Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς και Κρίστοφερ Ριβέρα.

Τέλος στις 11 Ιανουαρίου θα προβληθεί η περιπέτεια «The Commuter - Ο Επιβάτης» (από την Σπέντζος), σε σκηνοθεσία: Jaume Collet-Serra (Non-Stop, Unknown, Orphan), με τους Liam Neeson, Vera Farmiga και Sam Neill και η εξωτική περιπέτεια «Jumanji: Καλώς ήρθατε στην ζούγκλα» σε σκηνοθεσία Jake Kasdan με τους Ντουέιν Τζόνσον, Τζακ Μπλακ, Kevin Hart και Karen Gillan.

Όταν τέσσερα γυμνασιόπαιδα ανακαλύπτουν μια παλιά κονσόλα για βιντεοπαιχνίδια με έναν τίτλο video game που δεν έχουν ακούσει ποτέ έως τότε - Jumanji –θα μεταφερθούν αμέσως στην καρδιά της ζούγκλας του παιχνιδιού. Εκεί γίνονται κυριολεκτικά τα avatars που επέλεξαν.

Επιμέλεια κειμένου: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

Σκηνή από το "The Florida Project".