ΣΑΒΒΑΡΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 23/12 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, το προσεχές Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων», στην πλατεία Γεωργίου Α’, μία εορταστική Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με τους Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση ύμνων και τραγουδιών από το Χριστουγεννιάτικο ρεπερτόριο, τραγούδια με αντιπολεμικό πνεύμα και τραγούδια του Λουκά Αδαμόπουλου και του Ανδρέα Αδαμόπουλου.

Τίτλος της συναυλίας είναι, « Χριστούγεννα: Τα όπλα σωπάστε … ν’ ακουστούν οι ευχές».

Τραγούδι: Αλίκη Ζαφείρη, Αντριάνα Λυκούρεση, Δήμητρα Κωνσταντοπούλου

Βιολί: Giorgo Durri

Πιάνο: Ανδρέας Αδαμόπουλος

Ενορχηστρώσεις: Λουκάς Αδαμόπουλος

Ανάγνωση κειμένων: Φάνης Δίπλας

Ψηφιακές κινούμενες εικόνες: Διονύσης Μπούζος.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Χριστούγεννα: Τα όπλα σωπάστε …ν’ ακουστούν οι ευχές

Πόσα Χριστούγεννα ακόμα

Πόλεμοι θα γεννάνε θάνατο, τρόμο, απειλή;

Πόσα Χριστούγεννα ακόμα

Άνθρωποι δίχως στέγη και τροφή;

Πόσα Χριστούγεννα ακόμα

Προσφυγιά κι αμέτρητοι νεκροί;

Πόσα Χριστούγεννα ακόμα

για να νικήσει η δύναμη της αγάπης,

την αγάπη για δύναμη και εξουσία;

Πόσα Χριστούγεννα ακόμα

για να «πιάνουν» οι ευχές;

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Χαίρε Μαρία Λουκάς Αδαμόπουλος

παράθεση I

Dies irae W.A. Mozart

Θέλουμε την Ειρήνη Ανδρέας Αδαμόπουλος

Dona Dona Secunda

Hijo de la luna José María Cano

παράθεση II

Lacrimosa W. A. Mozart

Κορίτσι με τα φοβισμένα μάτια M.Θεοδωράκης-I.Καμπανέλης

Την πόρτα ανοίγω Μ. Θεοδωράκης-Τ. Λειβαδίτης

Le deserteur Boris Vian (μετάφραση Ανδ. Αδαμόπουλος)

παράθεση III

Recordare Mozart

Fur Elise L.van Beethoven-Λουκάς Αδαμόπουλος

Rondo L.van Beethoven-Λουκάς Αδαμόπουλος

Valse J. Brahms-Λουκάς Αδαμόπουλος

Adeste fideles ύμνος 17ου -18ου αι.- Αγνώστου

Schindler’s list John Williams

παράθεση IV

Dies irae Mozart

Hallelujah L. Cohen

White Christmas I. Berlin We wish you a merry Christmas English traditional Αγια Νύχτα F.X.Gruber/J.Mohr

Feliz navidad J. Feliciano- P. Rican

Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά κάλαντα -παραδοσιακό