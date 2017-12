Πάτρα: Όλα έτοιμα για το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο της Πολυφωνικής που διοργανώνεται από το 1996

To Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο του Καλλιτεχνικού Ομίλου της Πολυφωνικής Χορωδίας πρωτοξεκίνησε το 1996 δειλά δειλά. Όπως ανέφερε ο Σταύρος Σολωμός, μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής της Πολυφωνικής στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο King George Hall στο κάτω μέρος της πλ. Γεωργίου, το μεσημέρι της Πέμπτης 7/12/2017, ήταν πριν τα Χριστούγεννα του ’96 και είχε προτείνει αυθόρμητα να κάνουν μία βραδιά γιορτινή γύρω από ένα πιάνο με κεριά όπου θα έλεγαν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Αυτή λοιπόν η πρώτη βραδιά εξελίχθηκε με τα χρόνια στο καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο που αρχικά φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό θέατρο Απόλλων, κατόπιν σε αίθουσα του Αρσακείου και στη συνέχεια στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.

Μόνο μία χρονιά δεν έγινε το 2005 για καθαρά τεχνικούς λόγους. Στόχος του κοντσέρτου που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 16/12 στις 20.00 και την Κυριακή 17/12 στις 19.30 στο Συνεδριακό στο Ρίο είναι να προετοιμαστούμε ψυχικά για τη γιορτή των Χριστουγέννων, όπως είπε ο κ. Σολωμός, ο οποίος και ευχαρίστησε τον Πατραικό λαό για την στήριξη όλα αυτά τα χρόνια αλλά και τα Μέσα ενημέρωσης και τους χορηγούς.

«Είμαστε πανέτοιμοι και στην τελική ευθεία και από άποψη προβών και από οργανωτικής πλευράς», ανέφερε ο Ιωάννης Κόττορος πρόεδρος του ΔΣ της Πολυφωνικής προσθέτοντας ότι τα εισιτήρια αξίας 20 ευρώ και 15 ευρώ στον εξώστη ήδη εξαντλήθηκαν και πως από του χρόνου θα χρειαστεί μάλλον και μία 3η βραδιά ώστε να μπορέσει περισσότερος κόσμος να παρακολουθήσει το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο της Πολυφωνικής που έχει γίνει ένας θεσμός για την Πάτρα. Μάλιστα αναμένεται να έρθουν να απολαύσουν από κοντά το κοντσέρτο και 50 θεατές από το Αγρίνιο, από την τοπική χορωδία Ορφέας ενώ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και θεατές από Αθήνα, Τρίπολη και αλλού.

Στο κοντσέρτο θα συμμετάσχουν συνολικά 350 καλλιτέχνες απ’ όλα τα σχήματα της Πολυφωνικής και οι λυρικές ερμηνεύτριες Κάτια Πάσχου και Ήρα Ζέρβα.

Στη συνέντευξη Τύπου παρέστη και η Σοφία Στάμου, υπεύθυνη επικοινωνίας της Ολυμπίας Οδού, εκ των χρυσών χορηγών του Κοντσέρτου, η οποία ανέφερε ότι «η Πολυφωνική μας δίνει καλές ευκαιρίες να ερχόμαστε στην Πάτρα. Θέλουμε να καταστήσουμε την Πάτρα σε κέντρο και του πολιτισμού». Η κυρία Στάμου συνοδευόταν και από την αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνίας της Ολυμπίας Οδού Γκέλυ Κοζυράκη. Παρέστησαν και μίλησαν και ο α’ αντιπρόεδρος του ΔΣ της Πολυφωνικής Παναγιώτης Αρκαδιανός και ο β’ αντιπρόεδρος Γιώργος Σταματόπουλος.

Στο χώρο της συνέντευξης Τύπου ήταν και ο υπεύθυνος του King George Hall Νίκος Μαντάς, ο Ανδρέας Μανωλόπουλος πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας επίσης εκ των χορηγών του Κοντσέρτου, η Ελένη Μουζάκη, έφορος δημοσίων σχέσεων της Πολυφωνικής, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη από την ΕΡΑ Πάτρας που θα μεταδώσει ζωντανά την βραδιά του κοντσέρτου, το οποίο επίσης θα καλυφθεί τηλεοπτικά και θα μεταδοθεί στη συνέχεια από το Ioniantv.

Μετά το τέλος του κοντσέρτου στο χώρο του φουαγιέ του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου στο Ρίο θα υπάρχει και μπουφές ενώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής θα παίζει Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο της Πολυφωνικής συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο κ. Σολωμός ευχαρίστησε τόσο τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα όσο και τους κ.κ. Αλεξόπουλο και Αγγελόπουλο. Επίσης συμβολή στη διοργάνωση έχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου και ο ΟΛΠΑ.

Τέλος ο κ. Κόττορος ευχήθηκε καλή αντάμωση στο Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο που ξεχωρίζει την γιορτινή περίοδο και χαρίζει πάντα μία μουσική πανδαισία στο κοινό της Πάτρας.

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟΥ 2017 ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α΄ΜΕΡΟΣ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ‘’ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ’’

- ‘’ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ’’

Επεξεργασία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τρομπέτες: Δημήτρης Δριμάλας, Ιάσων Βάκρινος, Γιάννης

Βαρβιτσιώτης

Τρομπόνι: Σάκης Κάνδυλας

Τούμπες: Νίκος Τσαγκρώνης, Τάσος Αλεξανδρόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΟΡΟΥ/DANCE A-ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ

- ‘’TWO WALTZES FOR MY FIVE ANGELS’’

ERIK SATIE

Χορεύουν: Διονυσία Γιαννοπούλου, Ισμήνη Ντάφλου,

Θεοδώρα Πολίτη, Αρίστη Σοφή, Μαρία Τζόλα

Πιάνο: ΜΑΡΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ‘’ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ’’

- ‘’ΛΑΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ’’- Ζακύνθου

Κιθάρα: Χρήστος Τσαϊλάκης

Μαντολίνο: Γιώργος Παπαγεωργίου

- ‘’ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΥΧΗ’’

Στίχοι-Μουσική: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΤΣΟΥ

- ‘’THE BUMBLEBEE’’

SALLY K. ALBRECHT

Προσαρμογή στην Ελληνική: ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Πιάνο: ΜΑΡΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ

Διεύθυνση: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΤΣΟΥ- ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΜΜΕΛΕΙΑ ‘’ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ’’

- ‘’ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ’’- Κεντρικής Ελλάδος

Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ

- ‘’ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΝΕΝΝΩΝ’’- Ικαρίας

Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ

Βιολί: Μαρία Γούτου

Λαούτο: Γιώργος Παπαγεωργίου

Πιάνο: ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διεύθυνση: ΑΛΜΠΕΝΑ ΠΕΝΚΟΒΑ

Solo: ΗΡΑ ΖΕΡΒΑ

‘’IL BACIO’’ [waltz]

LUIGI ARDITI

Πιάνο: ΕΦΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΖΕΡΒΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ‘’ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ’’

- ‘’JOSHUA FIT THE BATTLE OF JERICHO’’

Traditional- Negro spiritual

Επεξεργασία: BERNARD DEWAGTERE

Κρουστά: Παναγιώτης Θωϊδης- Γιώργος Λαμπράκος

- ‘’THIS LITTLE BABE’’

BENJAMIN BRITTEN

- ‘’HODIE, ALLELUIA’’

MARK SIRETT

Κρουστά: Γιώργος Λαμπράκος

Πιάνο: ΜΑΡΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ

Διεύθυνση: ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Solo: ΚΑΤΙΑ ΠΑΣΧΟΥ

- ‘’MEINE LIPPEN, SIE KUESSEN SO HEISS’’

[Giuditta] FRANZ LEHAR

Πιάνο: ΕΦΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΖΕΡΒΑ

ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ‘’ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ’’

- ‘’SING ALLELUIA!’’

Psalm 96 & 98 VICTOR C. JOHNSON

- ‘’GAUDETE!’’

Piae Cantiones, 1582

Επεξεργασία: MICHAEL ENGELHARDT

Solo: Ήρα Ζέρβα

Κρουστά: Κώστας Κονδύλης

Παναγιώτης Θωίδης

Γιώργος Λαμπράκος

- ‘’ANGELS’’

ROBIN WILLIAMS- GUY CHAMBERS

Επεξεργασία: FRANK DE VREEZE

Φλάουτο: Σέργιος Σοϊλές

Μπάσο: Χάρης Πεγιάζης

Κρουστά: Γιώργος Λαμπράκος

Συμμετέχει: η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΟΡΟΥ/DANCE A- Ελένης

Μπαλαφούτη

Πιάνο: ΑΛΜΠΕΝΑ ΠΕΝΚΟΒΑ

Διεύθυνση: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΤΣΟΥ- ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΩΔΕΙΟ ‘’ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ’’

- ‘’LIBERTANGO’’

ASTOR PIAZZOLA

Επεξεργασία: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΦΟΣ

Ακορντεόν: Απόστολος Τσέφος

Βιολί: Λάουρα Λούκα

Τσέλο: Βαγκινάκ Γκαλογιάν

Χορεύουν: TANGUERA- JORGE & IOANNA

Solo: ΚΑΤΙΑ ΠΑΣΧΟΥ

‘’O MIO BABBINO CARO’’

Από την Όπερα ‘’GIANNI SCHICCHI’’

GIACOMO PUCCINI

Πιάνο: ΕΦΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΖΕΡΒΑ

Duet: KATIA ΠΑΣΧΟΥ- ΗΡΑ ΖΕΡΒΑ

‘’ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΝ ΠΑΛΗΟ’’

[Από την οπερέτα ‘’Ο Βαπτιστικός’’]

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

Πιάνο: ΕΦΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΖΕΡΒΑ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ‘’ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ’’

- ‘’NABUCODONOSOR OVERTURE’’

GIUSEPPE VERDI

Επεξεργασία: LOUIS-PHILIPPE LAURENDEAU

- ‘’THE TYPEWRITER’’

LEROY ANDERSON

Επεξεργασία: JAN VAN DER HEYDEN

Solo: Κώστας Κονδύλης

Διεύθυνση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15΄

Β΄ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ‘’SINFONICA’’

- ‘’THE TWELVE DAYS OF CHRISTMAS’’

1. Introduction

2. Main Song

Traditional American song

Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ

- ‘’AVE MARIA’’

FRANZ SCHUBERT

Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ

- ‘’CHRISTMAS LULLABY’’

JOHN RUTTER

- ‘’SANTA CLAUS IS COMI’N TO TOWN’’

FRED COOTS

Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ

- ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ

[Κώστας Κονδύλης, Παναγιώτης Θωϊδης, Γιώργος Λαμπράκος,

- ‘’AVE MARIA’’

GIULIO CACCINI

Επεξεργασία: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

- ‘’PANIS ANGELICUS’’

CESAR FRANK

Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ

- ‘’ALL THINGS BRICHT AND BEAUTIFUL’’

JOHN RUTTER

- ‘’DOWN BY THE RIVER SIDE’’

American Traditional song

Επεξεργασία: JOHN RUTTER

- ‘’WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS’’

Κάλαντα Δυτικής Αγγλίας

Επεξεργασία: ARTHUR HARRIS

- ‘’THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU’’

JOHN RUTTER

- ‘’ADESTE FIDELΕS’’

JOHN FRANCIS WADE

Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ

- ‘’AΓΙΑ ΝΥΧΤΑ’’

FRANZ GRUBER

Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ

- ‘’ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ’’

JAMES LORD PIERPONT

Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ

Συμμετέχουν:

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ‘’SINFONICA’’

Solist: ΚΑΤΙΑ ΠΑΣΧΟΥ- ΗΡΑ ΖΕΡΒΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ‘’ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ’’

ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ‘’ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ’’

ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ‘’ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ’’

Γ.Φ.Σ. ‘’ΕΜΜΕΛΕΙΑ’’ ‘’ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ’’

Διδασκαλία χορωδιών:

Αρετούσα Νικολοπούλου-

Δήμητρα Πίτσου-Διαμαντοπούλου-

Αλμπένα Πενκόβα

Μουσική Διεύθυνση: Σταύρος Σολωμός.





Επιμέλεια κειμένου: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ